Rebate Hunter – マルチペアヘッジグリッドEA（ダイナミックアダプティブ）

Rebate Hunterは、安定した取引量を確保しながら、バスケット利益をコントロールできるよう設計された、マルチペアヘッジグリッドEAです。このEAは、売買を同時に開始し（ヘッジエントリー）、ダイナミックアダプティブグリッドディスタンスと自動バスケットクローズシステムを用いてポジションを管理します。

このアプローチは、安定した利益サイクルと高い取引量を重視しつつ、様々なボラティリティ状況に対応できるEAを求めるトレーダー向けに構築されており、取引量ベースのリベートプログラムの恩恵を受ける口座に最適です。

主な機能
真のヘッジエントリー（買い＋売り）
Rebate Hunterは、エクスポージャーのバランスを保ち、方向性への依存を軽減するために、2つのポジションを同時に開始します。

ダイナミック・アダプティブ・グリッド（ボラティリティ・スマート・ディスタンス）
グリッドの拡張は特別なダイナミック・ディスタンスに基づいて計算されるため、市場のボラティリティが上昇したり下降したりする際に、EAは自動的にステップ・ディスタンスを調整します。

ダイナミック・ロット・プログレッション（乗数または固定ロット追加）
次のレベルへのロット乗数または固定ロット追加を選択できます。このシステムは、保守的なスタイルにも積極的なスタイルにも柔軟に対応します。

バスケット・テイクプロフィット／バスケット・ストップロス（金額または割合）
以下の基準に基づいて、シンボルごとにすべてのポジションをクローズします。

金額による損益
割合による損益

グローバル・ターゲット＆プロテクション（全シンボル合計）
グローバル損益が指定のターゲットに達すると、EAはすべてをクローズできるため、ポートフォリオを完全にコントロールできます。

デイリー・ターゲット・ストップ（金額／割合）
デイリー・ターゲットの利益目標が達成されると、Rebate Hunterは利益を守るために新規取引の開始を停止します。

時間フィルターと時間による決済
選択した時間帯のみ取引を行い、オプションで特定の時間にすべての取引を決済することもできます（ロールオーバーやニュースセッションの回避に便利です）。

手動操作 - 全決済ボタン
ワンクリックで安全：チャートからすべてのEAポジションを即座に決済します。

マルチペア取引
1つのチャートから最大6つのシンボルを選択して同時に実行します（効率的かつ軽量）。

戦略ロジック（取引方法）
初期エントリー：選択したシンボルで買いと売りの注文を開きます。

グリッド管理：価格がダイナミックベースのステップを超えると、EAは反対側のポジションを決済し、ロットプログレッションを使用して優勢なポジションを増やします。

バスケット決済：バスケット利益目標（シンボルごとまたはグローバル）に達すると、EAはポジションを決済し、次のサイクルのためにリセットします。

EAは注文ごとに固定のTP/SLを使用しません。バスケットルール、レベル制限、証拠金チェック、ポートフォリオ目標を使用してリスクを管理します。

入力とカスタマイズ
初期ロット / 自動複利ロット
最大グリッドレベル（リスクリミッター）
グリッドステップ設定
ロット進行（乗数 / ロット追加）
シンボルごとのバスケットのTP/SL（金額またはパーセント）
グローバルバスケットのTP/SL
日次利益確定ストップ
取引時間フィルター
決済時間

推奨条件
スプレッドが安定しており、執行力の高いブローカーで取引する場合に最適です
レンジ相場 / 平均回帰相場に適しています
主要通貨ペア、クロス通貨ペア、貴金属、指数で使用できます（スプレッドとボラティリティによります）

リスク警告（重要）
取引には高いリスクが伴います。ヘッジグリッド戦略は、強いトレンドや異常なボラティリティの際に大幅なドローダウンが発生する可能性があります。必ずデモ口座でテストを行い、適切な残高を使用し、保守的な制限（最大レベル、SLバスケット、グローバルプロテクション）を設定してください。

提供されるもの
完全自動化されたマルチペアヘッジグリッドEA
ダイナミックアダプティブディスタンス（ボラティリティ対応）
バスケットマネー/パーセントターゲットシステム
デイリーストップ＆タイムマネジメントツール
手動全決済安全ボタン
