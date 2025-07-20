FXmax EA MT4

FXmax EA, Meta Trader 4 için en iyi Uzman Danışmanlardan biridir. Danışmanın benzersiz algoritması, teknik ve matematiksel analiz faktörlerini dikkate alarak varlık fiyatının hareketini analiz eder, karlı giriş ve çıkış noktalarını belirler ve Meta Trader 4 standart göstergelerini kullanır.

Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real accounts + Set file to optimization. Öneriler:

Broker - RoboForex veya başka bir aracı kurum, başarılı optimizasyondan sonra

Hesap türü - H1 veya başka bir aracı kurum, başarılı optimizasyondan sonra

Sembol - XAUUSD veya başka bir aracı kurum, başarılı optimizasyondan sonra

İlk yatırım - 100'den itibaren, 1000'den itibaren önerilir

Kaldıraç - 1:100'den itibaren

İşlem modu - VPS (7/24) önerilir = kabul edilebilir ping 0-30 ms

Optimizasyon ve test süresi - 6-12 ay

Optimizasyon için önerilen sıklık - 1-2 ayda bir





Avantajlar:





1. Uzman Danışman, MT4 göstergelerini kullanır, harici kaynaklara başvurmaz, temel analiz ve/veya haberlere bağlı değildir.

2. Uzman Danışman, hem strateji test aracında hem de demo ve gerçek hesaplarda neredeyse aynı şekilde işlem yapar.

3. Herhangi bir varlıkla (dövizler, metaller, kripto paralar, hisse senetleri, endeksler vb.) işlem yapabilirsiniz. 4. Uzman Danışman, orta-uzun vadeli yatırımlar ve mevduatın overclock edilmesi için kullanılabilir.

5. Uzman Danışman ayarlarında değiştirilebilecek temel parametreler mevcuttur, böylece her yatırımcı danışmanı kendi broker'ı, hesap türü ve mevduatı için kolayca optimize edebilir ve özelleştirebilir.





NOT:





1. Uzman Danışman, tüm emirleri için yerleşik Magic özelliğine sahiptir. Danışmanı aynı işlem terminalinin farklı varlıkları için kullanamazsınız.

2. Bir Uzman Danışman satın almadan önce, Uzman Danışman'ı optimize etmek ve test etmek için uygun deneyime ve bilgisayara sahip olduğunuzdan emin olun.

WARNING: All my Indicators and Expert Advisors are sold only through MQL5.

All my products that hackers are trying to sell through other sites and at a different price are counterfeit that will not work correctly and stably!!!

UYARI: 1. Bazı Uzman Danışmanların herhangi bir hesap türünde ve herhangi bir broker ile aynı şekilde işlem yapacağı masalına inanmayın. Bu bir YALAN, çünkü her broker'ın farklı teklif sağlayıcıları, teklif doğruluğu 4(2) veya 5(3) haneli, emir yürütme türleri vb. vardır.

2. Uzman Danışmanı gerçek bir hesaba kurmadan önce, danışmanın işlem yapacağı aracı kurum, hesap türü ve mevduat üzerinde danışmanı optimize edip test etmeniz gerekir.





==================================





💥 Bu Uzman Danışman ile işlem yapmaktan elde edeceğiniz kâr, hangi riskleri almaya istekli olduğunuza bağlıdır…!!!









💥 Uzman danışmanlar için aracı kurum ticareti >>> https://rbfxdirect.com/en/lk/?a=kcgh





Hepinize işlem yaparken bol şans ve istikrarlı kâr dilerim!