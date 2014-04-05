CCI with Dynamic OSB zones MT5 r

MT5용 Crypto_Forex 지표 "동적 과매수/과매수 구간을 포함하는 CCI" (재도색 불필요)





- 상품 채널 지수(CCI)는 추세 방향으로의 모멘텀 트레이딩에 매우 유용합니다.

- 동적인 과매수 구간에서 매도 진입을, 동적인 과매도 구간에서 매수 진입을 주요 추세 방향으로 유도하는 데 매우 유용합니다.

- 이 지표는 가격 움직임 진입과도 결합하면 매우 유용합니다.

- 동적인 과매수 구간 - 노란색 선 위.

- 동적인 과매도 구간 - 파란색 선 아래.

- CCI 오실레이터는 현재 가격과 과거 평균 가격의 차이를 측정합니다.

- PC 및 모바일 알림 기능 제공.

MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 상품입니다.