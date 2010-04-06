Limiter Drawdown

MA Cross Bot, MetaTrader 5 için tamamen ücretsiz bir Uzman Danışmandır (EA) ve yalnızca eğitimsel ve demonstratif amaçlarla geliştirilmiştir. Algoritmik işlemeye yeni başlayanlara, finansal piyasalarda en yaygın kullanılan stratejilerden biri olan hareketli ortalama kesişimini anlamaları için basit ama pratik bir araç sunar. EA fiyat hareketlerini takip eder ve iki hareketli ortalama kesiştiğinde sinyalin yönüne göre otomatik olarak alım veya satım pozisyonu açar. Bu temel mantık birçok strateji

FREE