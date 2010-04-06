Limiter Drawdown
- Uzman Danışmanlar
- Alain Bleeksma
- Sürüm: 1.4
Limiter Drawdown EA, MetaTrader 5 için hafif bir risk yönetim aracıdır.
Hesapta oluşan düşüşü (drawdown) gerçek zamanlı izler ve sizin belirlediğiniz sınır aşıldığında tüm pozisyonları otomatik olarak kapatır. Her tür ticaret stratejisi için basit ve güvenilir bir güvenlik katmanıdır.
✅ Ne yapar
-
Sermaye (equity) ve bakiye oranını sürekli izler
-
Drawdown belirlenen seviyeye ulaştığında tüm pozisyonları kapatır
-
Yeniden girişleri önlemek için bekleyen emirleri silebilir
-
Yeni işlemlere izin vermeden önce opsiyonel bekleme süresi
-
Çizelgede mevcut drawdown % ve eşik değeri gösterir
🔑 Ana Özellikler
-
Kullanıcı tanımlı drawdown limiti (örn. %10)
-
Limit aşıldığında tüm pozisyonları anında kapatma
-
Opsiyonel bekleyen emir temizliği
-
Yüksek volatilite durumunda güvenilirlik için tekrar deneme mantığı
-
Özelleştirilebilir bekleme süresi
-
Grafikte net ve şeffaf görsel bildirimler
-
Hafif, stabil ve tüm stratejiler ile diğer EA’larla uyumlu
📖 Nasıl kullanılır
-
EA’yı herhangi bir grafiğe ekleyin (sembol ve zaman dilimi fark etmez).
-
Girdi ayarlarında Drawdown Eşiği % değerini belirleyin.
-
(Opsiyonel) Bekleyen emirleri sil seçeneğini etkinleştirin.
-
(Opsiyonel) Bekleme süresi belirleyin.
-
Arka planda çalışmasına izin verin — EA hesabınızı otomatik olarak korur.
🛡️ Neden gerekli
Beklenmedik piyasa hareketleri hızla büyük kayıplara yol açabilir.
Limiter Drawdown EA, tanımladığınız maksimum kayıp disiplinini otomatik olarak uygular, sermayenizi ve disiplininizi korur.
⚡ Bir kez ayarlayın — kayıplarınız otomatik olarak sınırlansın.