Support and Resistance Price Structure

Significant improvement from previous version
Ritz Smart Support & Resistance Zones – Market Structure Based S/R

This advanced indicator detects and displays high-probability support and resistance zones based on actual market structure (swing highs and lows). Using intelligent zone merging and ATR-based fuzz buffers, it ensures the zone blocks are aligned with real price extremes without gaps.

Zones are classified by strength (Proven, Verified, Untested, Turncoat, Weak) and visually rendered using colored rectangles. Ideal for traders seeking breakout levels, reversal zones, or technical confluence mapping.

Features:

  • Detects structure-based S/R from zigzag swing points

  • Merges overlapping zones and aligns to real highs/lows

  • No gaps after merge – full precision alignment

  • Strength classification system with full customization

  • Smart zone filtering (hide Weak/Untested/Turncoat zones)

  • Works on any symbol and timeframe

  • Lightweight and non-repainting


========= ID

Peningkatan signifikan dari versi sebelumnya

Ritz Smart Support & Resistance Zones – Zona S/R Berdasarkan Struktur Pasar

Indikator ini secara otomatis mendeteksi dan menampilkan zona support dan resistance berdasarkan struktur pasar sesungguhnya (swing high/low). Dengan penggabungan zona cerdas dan buffer zona berbasis ATR, indikator ini menjamin bahwa blok zona selalu menyentuh ekstrem harga yang sesungguhnya tanpa menyisakan celah.

Zona diklasifikasikan berdasarkan kekuatannya (Proven, Verified, Untested, Turncoat, Weak) dan divisualisasikan dengan warna berbeda. Cocok untuk trader yang mencari area breakout, titik reversal, atau pemetaan konfluensi teknikal.

Fitur Utama:

  • Deteksi zona S/R dari struktur zigzag (swing)

  • Penggabungan otomatis dan presisi terhadap high/low asli

  • Tidak ada celah visual setelah penggabungan

  • Klasifikasi kekuatan zona dan pewarnaan otomatis

  • Filter zona lemah, belum teruji, atau turncoat

  • Cocok di semua simbol dan timeframe

  • Ringan dan tidak repaint


