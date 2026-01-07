Haven VWAP Oscillator - Détecteur de Retournement Professionnel Nous vous présentons Haven VWAP Oscillator – un outil d'analyse avancé combinant la puissance du volume (VWAP) et la précision statistique (Z-Score). Sa tâche principale est de trouver des points de retournement de marché mathématiquement justifiés, en filtrant les faux signaux grâce à une logique de tendance intelligente.

Trader à contre-courant nécessite de la précision. La plupart des oscillateurs donnent des signaux trop tôt. Haven VWAP Oscillator attend le moment parfait : lorsque le prix a non seulement dévié, mais a atteint un extrême statistique (Z-Score), confirmé par le volume.

Idée Clé – Mathématiques Intelligentes

VWAP (Prix Moyen Pondéré par le Volume) – le cœur de l'indicateur. C'est le prix "juste" de l'actif compte tenu du volume échangé. L'indicateur montre à quel point le prix actuel s'est écarté de la position de la "Smart Money" (les grands investisseurs).

Z-Score – un algorithme statistique qui mesure l'anomalie du mouvement. Il détermine si le pic de prix actuel est un bruit aléatoire ou une réelle opportunité d'entrée.

Les signaux de l'indicateur (flèches) apparaissent uniquement sur les bougies clôturées et ne repeignent jamais (Non-Repainting) !

Qu'est-ce qui rend Haven VWAP Oscillator unique ?

Contrairement aux outils standards, cet indicateur utilise un double filtrage des signaux pour protéger votre capital :

Filtro de Tendance Logique

L'indicateur ne donnera pas de signal stupide. SELL (Vente) n'est possible que lorsque le prix est AU-DESSUS de la ligne VWAP (Oscillateur > 0). BUY (Achat) n'est possible que lorsque le prix est EN DESSOUS de la ligne VWAP (Oscillateur < 0). Cela élimine les signaux contraires à la logique de base du marché. Visualisation des Extrêmes

L'histogramme change de couleur en fonction de la tension du marché. Les zones normales sont dans des tons calmes, mais lorsque le niveau Z-Score (par défaut 2.0) est franchi, les barres deviennent vert vif ou rouge vif, signalant une forte probabilité de repli (pullback). Fiabilité du Signal

Les flèches apparaissent strictement à l'ouverture d'une nouvelle bougie sur la base de l'analyse de la barre clôturée. Cela garantit que le signal est fixe et ne disparaîtra pas avec le mouvement du prix.

Toutes les fonctionnalités de Haven VWAP Oscillator :

Combinaison du VWAP classique avec déviations et Z-Score adaptatif.

Flèches d'entrée intelligentes prenant en compte la position du prix par rapport à la moyenne (filtre de fausses cassures).

Indication couleur des zones de surachat et de survente sur l'histogramme.

Système de notification flexible : Alertes Pop-up et notifications Push sur mobile avec direction (BUY/SELL) et force du signal.

Personnalisation complète de l'affichage : couleurs de l'histogramme, codes et tailles des flèches, décalages.

Paramètre InpMaxBars pour une performance ultra-rapide et l'optimisation des ressources PC (limite de calcul de l'historique).

L'indicateur ne repeint pas (Non-Repainting).

Paramètres Principaux :

VWAP Settings – configuration de la période et des niveaux de déviation (Deviations) pour le calcul de base.

Z-Score Settings – le bloc clé. InpZScorePeriod définit la fenêtre d'analyse, et InpZScoreLevel (généralement 2.0 - 3.0) détermine la sensibilité du signal.

InpEnableZScore – activer/désactiver le mode Z-Score (peut être utilisé comme un oscillateur VWAP classique).

Arrow Settings – personnalisation de l'affichage des flèches sur le graphique (codes d'icônes, taille, décalage par rapport à la bougie).

Alert Settings – activation des alertes et des notifications Push.

InpMaxBars – profondeur de calcul de l'historique (par défaut 3000 barres pour une haute performance).

Pour qui est cet indicateur ?

Pour les Traders de Retournement : capturez les sommets et les creux avec une précision mathématique.

Pour les Scalpers : signaux rapides sur M1-M5 lors de la sortie des limites de la distribution normale.

Pour les Traders de Volume : excellent complément à l'analyse VSA, montrant le prix "juste".

Pour les Traders Algorithmiques : logique de buffer claire pour la création d'Expert Advisors (EA).

Ajoutez un avantage statistique à votre trading avec Haven VWAP Oscillator !