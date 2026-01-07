Haven VWAP Oscillator

Haven VWAP Oscillator - Профессиональный поиск разворотов

Представляем  Haven VWAP Oscillator – это продвинутый аналитический инструмент, объединяющий силу объемов (VWAP) и точность статистики (Z-Score). Его главная задача — находить математически обоснованные точки разворота рынка, отфильтровывая ложные сигналы с помощью умной логики тренда.

Другие мои продукты -> ЗДЕСЬ.

Торговля против толпы требует точности. Большинство осцилляторов дают сигналы слишком рано. Haven VWAP Oscillator ждет идеального момента: когда цена не просто отклонилась, а достигла статистического экстремума (Z-Score), подтвержденного объемом.

Ключевая Идея – Умная Математика

  • VWAP (Volume Weighted Average Price) – основа индикатора. Это «честная» цена актива с учетом проторгованного объема. Индикатор показывает, насколько текущая цена отклонилась от того, где находятся деньги крупных игроков.

  • Z-Score (Z-Оценка) – статистический алгоритм, который измеряет аномальность движения. Он определяет, является ли текущий скачок цены случайным шумом или реальной возможностью для входа.

Сигналы индикатора (стрелки) появляются только на закрытых барах и никогда не перерисовываются!

Что делает Haven VWAP Oscillator уникальным?

В отличие от стандартных инструментов, этот индикатор использует двойную фильтрацию сигналов, чтобы защитить ваш депозит:

  1. Логический Фильтр Тренда
    Индикатор не даст глупый сигнал. SELL возможен только тогда, когда цена находится ВЫШЕ линии VWAP (Осциллятор > 0). BUY возможен только тогда, когда цена НИЖЕ линии VWAP (Осциллятор < 0). Это исключает сигналы против основной логики рынка.

  2. Визуализация Экстремумов
    Гистограмма меняет цвет в зависимости от напряжения рынка. Обычные зоны окрашены в спокойные тона, но при пробое уровня Z-Score (по умолчанию 2.0) бары становятся ярко-зелеными или ярко-красными, сигнализируя о высокой вероятности отката.

  3. Надежность Сигналов
    Стрелки появляются строго при открытии новой свечи по результатам анализа закрытого бара. Это гарантирует, что сигнал зафиксирован и не исчезнет при движении цены.

Все Функции Haven VWAP Oscillator:

  • Сочетание классического VWAP с отклонениями и адаптивного Z-Score.

  • Умные стрелки входа, которые учитывают положение цены относительно средней (фильтр ложных пробоев).

  • Цветовая индикация зон перекупленности и перепроданности на гистограмме.

  • Гибкая система уведомлений: Pop-up Alerts и Push-уведомления на мобильный телефон с указанием направления (BUY/SELL) и силы сигнала.

  • Полная настройка визуализации: цвета гистограммы, коды и размеры стрелок, отступы.

  • Параметр InpMaxBars для молниеносной работы и оптимизации ресурсов ПК (ограничение расчета истории).

  • Индикатор  не перерисовывается (Non-Repainting).

Основные Настройки:

  • VWAP Settings – настройка периода и уровней отклонения (Deviations) для расчета базы.

  • Z-Score Settings – ключевой блок. InpZScorePeriod задает окно анализа, а InpZScoreLevel (обычно 2.0 - 3.0) определяет чувствительность сигналов.

  • InpEnableZScore – включение/выключение режима Z-Score (можно использовать как обычный VWAP осциллятор).

  • Arrow Settings – настройка отображения стрелок на графике (коды значков, размер, отступ от свечи).

  • Alert Settings – включение алертов и Push-уведомлений.

  • InpMaxBars – глубина расчета истории (по умолчанию 3000 баров для высокой производительности).

Для кого этот индикатор?

  • Для разворотных трейдеров: ловите вершины и впадины с математической точностью.

  • Для скальперов: быстрые сигналы на М1-М5 при выходе за пределы нормального распределения.

  • Для трейдеров по объемам: отличное дополнение к VSA анализу, показывающее "справедливую" цену.

Добавьте статистическое преимущество в свою торговлю с  Haven VWAP Oscillator!

