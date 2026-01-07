Haven VWAP Oscillator - Профессиональный поиск разворотов Представляем Haven VWAP Oscillator – это продвинутый аналитический инструмент, объединяющий силу объемов (VWAP) и точность статистики (Z-Score). Его главная задача — находить математически обоснованные точки разворота рынка, отфильтровывая ложные сигналы с помощью умной логики тренда.

Другие мои продукты -> ЗДЕСЬ.

Торговля против толпы требует точности. Большинство осцилляторов дают сигналы слишком рано. Haven VWAP Oscillator ждет идеального момента: когда цена не просто отклонилась, а достигла статистического экстремума (Z-Score), подтвержденного объемом.

Ключевая Идея – Умная Математика

VWAP (Volume Weighted Average Price) – основа индикатора. Это «честная» цена актива с учетом проторгованного объема. Индикатор показывает, насколько текущая цена отклонилась от того, где находятся деньги крупных игроков.

Z-Score (Z-Оценка) – статистический алгоритм, который измеряет аномальность движения. Он определяет, является ли текущий скачок цены случайным шумом или реальной возможностью для входа.

Сигналы индикатора (стрелки) появляются только на закрытых барах и никогда не перерисовываются!

Что делает Haven VWAP Oscillator уникальным?

В отличие от стандартных инструментов, этот индикатор использует двойную фильтрацию сигналов, чтобы защитить ваш депозит:

Логический Фильтр Тренда

Индикатор не даст глупый сигнал. SELL возможен только тогда, когда цена находится ВЫШЕ линии VWAP (Осциллятор > 0). BUY возможен только тогда, когда цена НИЖЕ линии VWAP (Осциллятор < 0). Это исключает сигналы против основной логики рынка. Визуализация Экстремумов

Гистограмма меняет цвет в зависимости от напряжения рынка. Обычные зоны окрашены в спокойные тона, но при пробое уровня Z-Score (по умолчанию 2.0) бары становятся ярко-зелеными или ярко-красными, сигнализируя о высокой вероятности отката. Надежность Сигналов

Стрелки появляются строго при открытии новой свечи по результатам анализа закрытого бара. Это гарантирует, что сигнал зафиксирован и не исчезнет при движении цены.

Все Функции Haven VWAP Oscillator:

Сочетание классического VWAP с отклонениями и адаптивного Z-Score.

Умные стрелки входа , которые учитывают положение цены относительно средней (фильтр ложных пробоев).

Цветовая индикация зон перекупленности и перепроданности на гистограмме.

Гибкая система уведомлений: Pop-up Alerts и Push-уведомления на мобильный телефон с указанием направления (BUY/SELL) и силы сигнала.

Полная настройка визуализации: цвета гистограммы, коды и размеры стрелок, отступы.

Параметр InpMaxBars для молниеносной работы и оптимизации ресурсов ПК (ограничение расчета истории).

Индикатор не перерисовывается (Non-Repainting).

Основные Настройки:

VWAP Settings – настройка периода и уровней отклонения (Deviations) для расчета базы.

Z-Score Settings – ключевой блок. InpZScorePeriod задает окно анализа, а InpZScoreLevel (обычно 2.0 - 3.0) определяет чувствительность сигналов.

InpEnableZScore – включение/выключение режима Z-Score (можно использовать как обычный VWAP осциллятор).

Arrow Settings – настройка отображения стрелок на графике (коды значков, размер, отступ от свечи).

Alert Settings – включение алертов и Push-уведомлений.

InpMaxBars – глубина расчета истории (по умолчанию 3000 баров для высокой производительности).

Для кого этот индикатор?

Для разворотных трейдеров: ловите вершины и впадины с математической точностью.

Для скальперов: быстрые сигналы на М1-М5 при выходе за пределы нормального распределения.

Для трейдеров по объемам: отличное дополнение к VSA анализу, показывающее "справедливую" цену.

Добавьте статистическое преимущество в свою торговлю с Haven VWAP Oscillator!