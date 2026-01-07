Haven VWAP Oscillator - プロフェッショナル反転検出ツール ご紹介します Haven VWAP Oscillator は、出来高（VWAP）の力と統計的精度（Z-Score）を組み合わせた高度な分析ツールです。その主な役割は、スマートなトレンドロジックを使用して偽のシグナルを排除し、数学的に裏付けられた市場の反転ポイントを見つけることです。

大衆の逆を行くトレードには精度が必要です。ほとんどのオシレーターはシグナルを早く出しすぎます。Haven VWAP Oscillatorは完璧な瞬間を待ちます：価格が単に乖離しただけでなく、出来高によって確認された統計的極値（Z-Score）に達した時です。

主要な概念 – スマートな数学的アプローチ

VWAP (出来高加重平均価格) – インジケーターの中核です。これは取引量を考慮した資産の「適正」価格です。インジケーターは、現在の価格がスマートマネー（大口投資家）のポジションからどれだけ乖離しているかを示します。

Z-Score (Zスコア) – 動きの異常性を測定する統計アルゴリズムです。現在の価格急騰がランダムなノイズなのか、それとも真のエントリー機会なのかを判断します。

インジケーターのシグナル（矢印）は確定したバー（足）にのみ表示され、決してリペイント（書き換え）しません！

Haven VWAP Oscillator のユニークな点

標準的なツールとは異なり、このインジケーターは資金を保護するために二重のシグナルフィルターを使用します：

論理的トレンドフィルター

愚かなシグナルは出しません。SELL（売り）は価格がVWAPラインより「上」にある場合のみ可能です（オシレーター > 0）。BUY（買い）は価格がVWAPラインより「下」にある場合のみ可能です（オシレーター < 0）。これにより、市場の基本的な論理に反するシグナルが排除されます。 極値の可視化

市場の緊張度に応じてヒストグラムの色が変化します。通常のゾーンは落ち着いた色ですが、Z-Scoreレベル（デフォルト2.0）を突破すると、バーが明るい緑色や明るい赤色に変わり、高い確率での反転（プルバック）を示唆します。 シグナルの信頼性

矢印は、確定したバーの分析に基づいて、新しいローソク足の始値で厳密に表示されます。これにより、価格の動きによってシグナルが消えることがないことが保証されます。

Haven VWAP Oscillator の全機能：

クラシックなVWAP、偏差（Deviations）、適応型Z-Scoreの組み合わせ。

スマートエントリー矢印 ：平均に対する価格の位置を考慮します（ダマシのブレイクアウトをフィルター）。

ヒストグラム上の「買われすぎ」および「売られすぎ」ゾーンの色分け表示。

柔軟な通知システム： 方向（BUY/SELL）とシグナルの強さを含む、ポップアップアラートと携帯電話へのプッシュ通知。

完全な視覚的カスタマイズ：ヒストグラムの色、矢印のコードとサイズ、オフセット位置。

パラメータ InpMaxBars による超高速パフォーマンスとPCリソースの最適化（過去データの計算制限）。

インジケーターは リペイントしません (Non-Repainting)。

主な設定 (Main Settings)：

VWAP Settings – 基本計算のための期間と偏差レベル（Deviations）の設定。

Z-Score Settings – 重要なブロックです。InpZScorePeriodは分析期間を設定し、InpZScoreLevel（通常2.0 - 3.0）はシグナルの感度を決定します。

InpEnableZScore – Z-Scoreモードの有効/無効（通常のVWAPオシレーターとしても使用可能）。

Arrow Settings – チャート上の矢印表示のカスタマイズ（アイコンコード、サイズ、ローソク足からの距離）。

Alert Settings – アラートとプッシュ通知の有効化。

InpMaxBars – 過去データの計算深度（高パフォーマンスのためにデフォルトは3000バー）。

このインジケーターは誰のため？

逆張りトレーダー (Reversal Traders)： 数学的な精度で天井と底を捉えます。

スキャルパー (Scalpers)： 正規分布の限界を超えた際のM1-M5での素早いシグナル。

出来高トレーダー (Volume Traders)： VSA分析への優れた追加ツールとして、「適正」価格を示します。

アルゴリズムトレーダー / EA開発者： Expert Advisor (EA) 作成のための明確なバッファロジック。

Haven VWAP Oscillator で、あなたのトレードに統計的優位性を加えましょう！