Haven VWAP Oscillator
- Indicadores
- Maksim Tarutin
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Haven VWAP Oscillator - Buscador Profesional de Reversiones
Presentamos Haven VWAP Oscillator – una herramienta analítica avanzada que combina el poder del volumen (VWAP) y la precisión estadística (Z-Score). Su tarea principal es encontrar puntos de reversión del mercado matemáticamente justificados, filtrando señales falsas mediante una lógica de tendencia inteligente.
Vea mis otros productos -> AQUÍ.
Operar contra la multitud requiere precisión. La mayoría de los osciladores dan señales demasiado pronto. Haven VWAP Oscillator espera el momento perfecto: cuando el precio no solo se ha desviado, sino que ha alcanzado un extremo estadístico (Z-Score), confirmado por el volumen.
Idea Clave – Matemáticas Inteligentes
-
VWAP (Precio Medio Ponderado por Volumen) – el núcleo del indicador. Es el precio "justo" del activo considerando el volumen negociado. El indicador muestra cuánto se ha desviado el precio actual de donde está posicionado el dinero inteligente.
-
Z-Score (Puntuación Z) – un algoritmo estadístico que mide la anomalía del movimiento. Determina si el pico actual de precio es ruido aleatorio o una oportunidad real de entrada.
¡Las señales del indicador (flechas) aparecen solo en barras cerradas y nunca repintan!
¿Qué hace único al Haven VWAP Oscillator?
A diferencia de las herramientas estándar, este indicador utiliza un doble filtrado de señales para proteger su capital:
-
Filtro Lógico de Tendencia
El indicador no dará una señal tonta. SELL (Venta) es posible solo cuando el precio está POR ENCIMA de la línea VWAP (Oscilador > 0). BUY (Compra) es posible solo cuando el precio está POR DEBAJO de la línea VWAP (Oscilador < 0). Esto elimina señales contra la lógica básica del mercado.
-
Visualización de Extremos
El histograma cambia de color según la tensión del mercado. Las zonas normales tienen tonos tranquilos, pero cuando se rompe el nivel Z-Score (predeterminado 2.0), las barras se vuelven verde brillante o rojo brillante, señalando una alta probabilidad de retroceso.
-
Fiabilidad de la Señal
Las flechas aparecen estrictamente en la apertura de una nueva vela basándose en el análisis de la barra cerrada. Esto garantiza que la señal es fija y no desaparecerá con el movimiento del precio.
Todas las características de Haven VWAP Oscillator:
-
Combinación de VWAP clásico con desviaciones y Z-Score adaptativo.
-
Flechas de entrada inteligentes que consideran la posición del precio respecto a la media (filtro de falsas rupturas).
-
Indicación de color de zonas de sobrecompra y sobreventa en el histograma.
-
Sistema de notificación flexible: Alertas emergentes y notificaciones Push al móvil con dirección (BUY/SELL) y fuerza de la señal.
-
Personalización completa de visualización: colores del histograma, códigos y tamaños de flechas, desplazamientos.
-
Parámetro InpMaxBars para un rendimiento ultrarrápido y optimización de recursos del PC (límite de cálculo del historial).
-
El indicador no repinta (Non-Repainting).
Configuración Principal:
-
VWAP Settings – configuración de periodo y niveles de desviación (Deviations) para el cálculo base.
-
Z-Score Settings – el bloque clave. InpZScorePeriod establece la ventana de análisis, y InpZScoreLevel (generalmente 2.0 - 3.0) determina la sensibilidad de la señal.
-
InpEnableZScore – activar/desactivar el modo Z-Score (se puede usar como oscilador VWAP regular).
-
Arrow Settings – personalizar la visualización de flechas en el gráfico (códigos de iconos, tamaño, desplazamiento desde la vela).
-
Alert Settings – activar alertas y notificaciones Push.
-
InpMaxBars – profundidad de cálculo del historial (predeterminado 3000 barras para alto rendimiento).
¿Para quién es este indicador?
-
Para Traders de Reversión: capture techos y suelos con precisión matemática.
-
Para Scalpers: señales rápidas en M1-M5 al salir de los límites de distribución normal.
-
Para Traders de Volumen: excelente adición al análisis VSA, mostrando el precio "justo".
-
Para Traders Algorítmicos: lógica de búfer clara para crear Asesores Expertos (EA).
¡Añada una ventaja estadística a su trading con Haven VWAP Oscillator!