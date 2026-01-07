Haven VWAP Oscillator - Buscador Profesional de Reversiones Presentamos Haven VWAP Oscillator – una herramienta analítica avanzada que combina el poder del volumen (VWAP) y la precisión estadística (Z-Score). Su tarea principal es encontrar puntos de reversión del mercado matemáticamente justificados, filtrando señales falsas mediante una lógica de tendencia inteligente.

Operar contra la multitud requiere precisión. La mayoría de los osciladores dan señales demasiado pronto. Haven VWAP Oscillator espera el momento perfecto: cuando el precio no solo se ha desviado, sino que ha alcanzado un extremo estadístico (Z-Score), confirmado por el volumen.

Idea Clave – Matemáticas Inteligentes

VWAP (Precio Medio Ponderado por Volumen) – el núcleo del indicador. Es el precio "justo" del activo considerando el volumen negociado. El indicador muestra cuánto se ha desviado el precio actual de donde está posicionado el dinero inteligente.

Z-Score (Puntuación Z) – un algoritmo estadístico que mide la anomalía del movimiento. Determina si el pico actual de precio es ruido aleatorio o una oportunidad real de entrada.

¡Las señales del indicador (flechas) aparecen solo en barras cerradas y nunca repintan!

¿Qué hace único al Haven VWAP Oscillator?

A diferencia de las herramientas estándar, este indicador utiliza un doble filtrado de señales para proteger su capital:

Filtro Lógico de Tendencia

El indicador no dará una señal tonta. SELL (Venta) es posible solo cuando el precio está POR ENCIMA de la línea VWAP (Oscilador > 0). BUY (Compra) es posible solo cuando el precio está POR DEBAJO de la línea VWAP (Oscilador < 0). Esto elimina señales contra la lógica básica del mercado. Visualización de Extremos

El histograma cambia de color según la tensión del mercado. Las zonas normales tienen tonos tranquilos, pero cuando se rompe el nivel Z-Score (predeterminado 2.0), las barras se vuelven verde brillante o rojo brillante, señalando una alta probabilidad de retroceso. Fiabilidad de la Señal

Las flechas aparecen estrictamente en la apertura de una nueva vela basándose en el análisis de la barra cerrada. Esto garantiza que la señal es fija y no desaparecerá con el movimiento del precio.

Todas las características de Haven VWAP Oscillator:

Combinación de VWAP clásico con desviaciones y Z-Score adaptativo.

Flechas de entrada inteligentes que consideran la posición del precio respecto a la media (filtro de falsas rupturas).

Indicación de color de zonas de sobrecompra y sobreventa en el histograma.

Sistema de notificación flexible: Alertas emergentes y notificaciones Push al móvil con dirección (BUY/SELL) y fuerza de la señal.

Personalización completa de visualización: colores del histograma, códigos y tamaños de flechas, desplazamientos.

Parámetro InpMaxBars para un rendimiento ultrarrápido y optimización de recursos del PC (límite de cálculo del historial).

El indicador no repinta (Non-Repainting).

Configuración Principal:

VWAP Settings – configuración de periodo y niveles de desviación (Deviations) para el cálculo base.

Z-Score Settings – el bloque clave. InpZScorePeriod establece la ventana de análisis, y InpZScoreLevel (generalmente 2.0 - 3.0) determina la sensibilidad de la señal.

InpEnableZScore – activar/desactivar el modo Z-Score (se puede usar como oscilador VWAP regular).

Arrow Settings – personalizar la visualización de flechas en el gráfico (códigos de iconos, tamaño, desplazamiento desde la vela).

Alert Settings – activar alertas y notificaciones Push.

InpMaxBars – profundidad de cálculo del historial (predeterminado 3000 barras para alto rendimiento).

¿Para quién es este indicador?

Para Traders de Reversión: capture techos y suelos con precisión matemática.

Para Scalpers: señales rápidas en M1-M5 al salir de los límites de distribución normal.

Para Traders de Volumen: excelente adición al análisis VSA, mostrando el precio "justo".

Para Traders Algorítmicos: lógica de búfer clara para crear Asesores Expertos (EA).

¡Añada una ventaja estadística a su trading con Haven VWAP Oscillator!