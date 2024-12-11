Suleiman Levels
- Göstergeler
- Suleiman Alhawamdah
- Sürüm: 8.0
- Güncellendi: 21 Ağustos 2025
لا: لا: تم ضبط الشاشة على الصورة، بالإضافة إلى 2 من مؤشرات "مستويات سليمان" و"RSI Trend V" المتغيرة.
سليمان مستويات Göstergesi ، ممتاز، لديه خبرة مهنية في التحليل. لقد قمت بكتابة 9,800 كتابًا ، وقم بتحليل الرسومات الجرافيكية الخاصة بها في زماننا هذا من خلال الحصول على نتائج صافية. لا داعي للقلق بشأن هذا الأمر.
سليمان ليفلز إن غوتشلو أوزيليكليري:
-
Sarı Kutular (Finansal Akış Tespiti) - Sarı Kutular için Not: "Göstergenin tamamen yenilikçi ve özel bir özelliği - Sıfırdan keşfedildi" : Belirli mumlarda Banka ve kurumlardan gelen finansal girişleri tespit eder. على الرغم من ذلك، قد يكون من المفيد أيضًا انتقاد الأنشطة المالية.
-
الرسومات Renkli Seviyeler - Eşsiz Doğruluk - Renkli Seviyeler için Not: "Göstergenin tamamen yenilikçi ve özel bir özelliği - Sıfırdan keşfedildi" : Yeniden çizilmeyen özel ve yenilikçi renkli Seviyeler system. "Işte bu göstergeye bu seviyelerin adı verilmiştir - çünkü tamamen yenilikçi ve özeldir - Orijinal bir keşif" .
-
Dinamik Yan Trend çizgileri: Mum fitillerini veya gövdelerini kullanarak Trendleri automatik olarak tespit eder. التحليل الرسومي tercihlerinize uyacak şekilde tamamen özelleştirilebilir.
-
Dinamik Destek ve Direnç çizgileri: Fiyat davranışına uyum sağlayan akıllı çizgiler... Mum gövdeleri veya fitilleri arasında kolayca geçiş yapın.
-
Kalın Renkli Destek ve Direnç çizgileri: Büyük bölgeler için oldukça etkilidir.
-
Hassas RSI Seviyeleri için Dikdörtgenler: RSI bölgelerindeki Critik alanları urgulayarak netlik sağlar.
-
Engulfing ve Tersine Dönüş Mum Desenleri: Tamamen özelleştirilebilir engulfing mumlarıyla ana tersine dönüş sinyallerini tespit edin.
-
نظام Bulut للرسومات: الرسم البياني / olumsuz durumunu hızlıca değerlendirerek daha hızlı karar vermenizi sağlar.
Tam Esneklik: çoğu öğenin rengini, kalınlığını, görünürlüğünü ve ayarlarını kolayca değiştirin.
Testler yapın, aşağıdaki gerçek resimlere bakın, videoyu izleyin and analiz ile ile yapma seklinizi nasıl basitleştirdiğini görün... Paritelerin grafiklerindeki fiyat hareketini sürekli izleyin, seviye çizgilerinin nasıl من أجل تحسين مظهر الأنف، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم تشنجات الأنف - في بعض الأحيان، من خلال تمدد الأوعية الدموية - مما يؤدي إلى تفاقم عوامل بيركوك.
Not: Göstergedeki varsayılan ayarlar mutlaka en iyisi değildir. Tüm ayarlar deneyiminize brat tammen özelleştirilebilir. Kişisel olarak, graphik analiz tercihlerime gore uyarlanmış, varsayılanlardan Farklı ayarlar kullanıyorum.
Lütfen açıklamayı dikkatlice okuyun and bu göstergenin grafiği analiz etmek, anlamak ve incelemek için tasarlandığını anlayın. ışlem açma kararı tamamen size aittir.
Özellikle renkli bulutu ve ok sinyallerini doğrulamak ve esleştirmek için، ayrıca Fibonacci gostergesinin and eklenen olağanüstü seviyelerinin onemi nedeniyle، "RSI Trend V1" göstergesiyle birlikte kullanmanızı oneririm:
https://www.mql5.com/en/market/product/132080
Hepinize başarı ve karlı işlemler dilerim! Hepinize başarı ve karlı işlemler dilerim!
Good indicator with helpful support 👍