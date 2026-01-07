Haven VWAP Oscillator - 전문 반전 탐지기 소개합니다: Haven VWAP Oscillator – 거래량(VWAP)의 힘과 통계적 정밀성(Z-Score)을 결합한 고급 분석 도구입니다. 이 지표의 주요 임무는 스마트 트렌드 로직을 사용하여 거짓 신호를 필터링하고, 수학적으로 타당한 시장 반전 지점을 찾는 것입니다.

저의 다른 제품 확인하기 -> 여기 (클릭).

대중과 반대로 거래하려면 정확성이 필요합니다. 대부분의 오실레이터는 신호를 너무 일찍 보냅니다. Haven VWAP Oscillator는 완벽한 순간을 기다립니다: 가격이 단순히 이탈한 것이 아니라, 거래량으로 확인된 통계적 극단(Z-Score)에 도달했을 때입니다.

핵심 아이디어 – 스마트 수학 알고리즘

VWAP (거래량 가중 평균 가격) – 지표의 핵심입니다. 이는 거래량을 고려한 자산의 "공정" 가격입니다. 이 지표는 현재 가격이 스마트 머니(큰손)의 포지션에서 얼마나 벗어났는지를 보여줍니다.

Z-Score (표준 점수) – 움직임의 비정상성을 측정하는 통계 알고리즘입니다. 현재의 가격 급등이 무작위 노이즈인지 아니면 실제 진입 기회인지를 판단합니다.

지표 신호(화살표)는 오직 확정된(마감된) 캔들에만 나타나며 절대 리페인팅(재그리기)되지 않습니다!

Haven VWAP Oscillator가 특별한 이유는 무엇입니까?

표준 도구와 달리, 이 지표는 자본을 보호하기 위해 이중 신호 필터링을 사용합니다:

논리적 추세 필터 (Logical Trend Filter)

이 지표는 어리석은 신호를 보내지 않습니다. SELL (매도)은 가격이 VWAP 라인 위에 있을 때만 가능합니다(오실레이터 > 0). BUY (매수)는 가격이 VWAP 라인 아래에 있을 때만 가능합니다(오실레이터 < 0). 이는 기본적인 시장 논리에 반하는 신호를 제거합니다. 극단값 시각화

시장의 긴장도에 따라 히스토그램 색상이 변합니다. 정상 영역은 차분한 톤이지만, Z-Score 레벨(기본값 2.0)을 돌파하면 막대가 밝은 녹색 또는 밝은 빨간색으로 변하여 높은 확률의 되돌림(Pullback)을 알립니다. 신호의 신뢰성

화살표는 마감된 캔들의 분석을 바탕으로 새로운 캔들의 시가(Open)에 엄격하게 나타납니다. 이는 신호가 고정되어 가격 움직임에 따라 사라지지 않음을 보장합니다.

Haven VWAP Oscillator의 모든 기능:

클래식 VWAP, 편차(Deviations), 적응형 Z-Score의 결합.

스마트 진입 화살표 : 평균 대비 가격 위치를 고려합니다(거짓 돌파 필터링).

히스토그램의 과매수 및 과매도 영역 색상 표시.

유연한 알림 시스템: 팝업 경고(Alerts) 및 방향(BUY/SELL)과 신호 강도가 포함된 모바일 푸시 알림(Push).

완벽한 시각화 사용자 정의: 히스토그램 색상, 화살표 코드 및 크기, 오프셋 설정.

매개변수 InpMaxBars : 초고속 성능 및 PC 리소스 최적화를 위한 기록 계산 제한.

이 지표는 리페인팅되지 않습니다 (Non-Repainting).

주요 설정 (Main Settings):

VWAP Settings – 기본 계산을 위한 기간 및 편차 수준(Deviations) 설정.

Z-Score Settings – 핵심 블록입니다. InpZScorePeriod는 분석 기간을 설정하고, InpZScoreLevel(일반적으로 2.0 - 3.0)은 신호의 민감도를 결정합니다.

InpEnableZScore – Z-Score 모드 활성화/비활성화 (일반 VWAP 오실레이터로도 사용 가능).

Arrow Settings – 차트의 화살표 표시 사용자 정의 (아이콘 코드, 크기, 캔들로부터의 거리).

Alert Settings – 경고 및 푸시 알림 활성화.

InpMaxBars – 기록 계산 깊이 (고성능을 위해 기본값은 3000개 캔들).

이 지표는 누구를 위한 것입니까?

반전 트레이더 (Reversal Traders): 수학적 정밀도로 고점과 저점을 포착하십시오.

스캘퍼 (Scalpers): 정규 분포 범위를 벗어날 때 M1-M5에서 빠른 신호를 얻으십시오.

볼륨 트레이더 (Volume Traders): "공정" 가격을 보여주는 VSA 분석에 대한 훌륭한 추가 도구입니다.

알고리즘 트레이더 / EA 개발자: 전문가 고문(EA) 생성을 위한 명확한 버퍼 로직.

Haven VWAP Oscillator로 거래에 통계적 우위를 더하십시오!