Haven VWAP Oscillator

Haven VWAP Oscillator - 전문 반전 탐지기

소개합니다:  Haven VWAP Oscillator – 거래량(VWAP)의 힘과 통계적 정밀성(Z-Score)을 결합한 고급 분석 도구입니다. 이 지표의 주요 임무는 스마트 트렌드 로직을 사용하여 거짓 신호를 필터링하고, 수학적으로 타당한 시장 반전 지점을 찾는 것입니다.

저의 다른 제품 확인하기 -> 여기 (클릭).

대중과 반대로 거래하려면 정확성이 필요합니다. 대부분의 오실레이터는 신호를 너무 일찍 보냅니다. Haven VWAP Oscillator는 완벽한 순간을 기다립니다: 가격이 단순히 이탈한 것이 아니라, 거래량으로 확인된 통계적 극단(Z-Score)에 도달했을 때입니다.

핵심 아이디어 – 스마트 수학 알고리즘

  • VWAP (거래량 가중 평균 가격) – 지표의 핵심입니다. 이는 거래량을 고려한 자산의 "공정" 가격입니다. 이 지표는 현재 가격이 스마트 머니(큰손)의 포지션에서 얼마나 벗어났는지를 보여줍니다.

  • Z-Score (표준 점수) – 움직임의 비정상성을 측정하는 통계 알고리즘입니다. 현재의 가격 급등이 무작위 노이즈인지 아니면 실제 진입 기회인지를 판단합니다.

지표 신호(화살표)는 오직 확정된(마감된) 캔들에만 나타나며 절대 리페인팅(재그리기)되지 않습니다!

Haven VWAP Oscillator가 특별한 이유는 무엇입니까?

표준 도구와 달리, 이 지표는 자본을 보호하기 위해 이중 신호 필터링을 사용합니다:

  1. 논리적 추세 필터 (Logical Trend Filter)
    이 지표는 어리석은 신호를 보내지 않습니다. SELL (매도)은 가격이 VWAP 라인 에 있을 때만 가능합니다(오실레이터 > 0). BUY (매수)는 가격이 VWAP 라인 아래에 있을 때만 가능합니다(오실레이터 < 0). 이는 기본적인 시장 논리에 반하는 신호를 제거합니다.

  2. 극단값 시각화
    시장의 긴장도에 따라 히스토그램 색상이 변합니다. 정상 영역은 차분한 톤이지만, Z-Score 레벨(기본값 2.0)을 돌파하면 막대가 밝은 녹색 또는 밝은 빨간색으로 변하여 높은 확률의 되돌림(Pullback)을 알립니다.

  3. 신호의 신뢰성
    화살표는 마감된 캔들의 분석을 바탕으로 새로운 캔들의 시가(Open)에 엄격하게 나타납니다. 이는 신호가 고정되어 가격 움직임에 따라 사라지지 않음을 보장합니다.

Haven VWAP Oscillator의 모든 기능:

  • 클래식 VWAP, 편차(Deviations), 적응형 Z-Score의 결합.

  • 스마트 진입 화살표: 평균 대비 가격 위치를 고려합니다(거짓 돌파 필터링).

  • 히스토그램의 과매수 및 과매도 영역 색상 표시.

  • 유연한 알림 시스템: 팝업 경고(Alerts) 및 방향(BUY/SELL)과 신호 강도가 포함된 모바일 푸시 알림(Push).

  • 완벽한 시각화 사용자 정의: 히스토그램 색상, 화살표 코드 및 크기, 오프셋 설정.

  • 매개변수 InpMaxBars : 초고속 성능 및 PC 리소스 최적화를 위한 기록 계산 제한.

  • 이 지표는  리페인팅되지 않습니다 (Non-Repainting).

주요 설정 (Main Settings):

  • VWAP Settings – 기본 계산을 위한 기간 및 편차 수준(Deviations) 설정.

  • Z-Score Settings – 핵심 블록입니다. InpZScorePeriod는 분석 기간을 설정하고, InpZScoreLevel(일반적으로 2.0 - 3.0)은 신호의 민감도를 결정합니다.

  • InpEnableZScore – Z-Score 모드 활성화/비활성화 (일반 VWAP 오실레이터로도 사용 가능).

  • Arrow Settings – 차트의 화살표 표시 사용자 정의 (아이콘 코드, 크기, 캔들로부터의 거리).

  • Alert Settings – 경고 및 푸시 알림 활성화.

  • InpMaxBars – 기록 계산 깊이 (고성능을 위해 기본값은 3000개 캔들).

이 지표는 누구를 위한 것입니까?

  • 반전 트레이더 (Reversal Traders): 수학적 정밀도로 고점과 저점을 포착하십시오.

  • 스캘퍼 (Scalpers): 정규 분포 범위를 벗어날 때 M1-M5에서 빠른 신호를 얻으십시오.

  • 볼륨 트레이더 (Volume Traders): "공정" 가격을 보여주는 VSA 분석에 대한 훌륭한 추가 도구입니다.

  • 알고리즘 트레이더 / EA 개발자: 전문가 고문(EA) 생성을 위한 명확한 버퍼 로직.

Haven VWAP Oscillator로 거래에 통계적 우위를 더하십시오!

제작자의 제품 더 보기
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (7)
지표
인디케이터   Haven FVG   는 시장을 분석하는 도구로, 차트에서 비효율성 영역(Fair Value Gaps, FVG)을 식별하여 트레이더에게 가격 분석 및 거래 결정을 위한 주요 수준을 제공합니다. 다른 제품 ->  여기 주요 특징: 개별 색상 설정: 상승 FVG 색상   (Bullish FVG Color). 하락 FVG 색상   (Bearish FVG Color). 유연한 FVG 시각화: FVG를 검색할 최대 캔들 수. FVG 영역을 특정 바 수만큼 추가로 연장. FVG에 대한 채우기를 활성화할 수 있습니다. 중앙선(Middle Line): 색상 및 선 스타일 선택(예: 점선). 더 정확한 선 두께 조정. 일반 설정: FVG를 현재 바까지 확장. 채우기가 있는 역사적 FVG 제외하여 최신 데이터에 집중. 차트에서 비효율성 영역을 분석하고 근거 있는 거래 결정을 내리는 간단하고 효과적인 방법.
FREE
Haven Volume Profile
Maksim Tarutin
4.63 (8)
지표
Haven Volume Profile은 거래량 분포를 기반으로 중요한 가격 수준을 식별하는 데 도움이 되는 다기능 볼륨 프로파일 분석 지표입니다. 시장을 더 잘 이해하고 중요한 진입 및 퇴장 지점을 식별하려는 전문 트레이더를 위해 설계되었습니다. 기타 제품 ->  여기 주요 기능: Point of Control (POC) 계산 - 최대 거래 활동 수준으로, 가장 유동성이 높은 수준을 식별하는 데 도움이 됩니다 Value Area 정의 (높은 활동 영역) 및 사용자 지정 가능한 거래량 비율로 거래 범위를 보다 정확하게 평가할 수 있습니다 틱 거래량과 실제 거래량 모두 지원, 다양한 시장 유형과 거래 전략에 적합 계산 기간(일 수)의 유연한 설정으로 모든 시간 프레임에 도구를 적용할 수 있습니다 터미널의 밝은 테마와 어두운 테마에 자동 적응하여 사용자 인터페이스의 시각적 경험을 향상시킵니다 레벨 시각화가 명확하고 스타일과 색상을 사용자 지정할 수 있어 빠른 의사 결정을 돕습니다 이 지표
FREE
Haven Trend Tracker PRO
Maksim Tarutin
5 (1)
지표
Haven Trend Tracker PRO - 트렌드 세계의 내비게이터 시장에 맞춰 조화롭게 거래하고자 하는 트레이더를 위해 설계된 강력한 멀티 타임프레임 인디케이터,   Haven Trend Tracker PRO 를 소개합니다.   이 인디케이터의 주요 목표는 현재 작업 중인 타임프레임(LTF)과 상위 타임프레임(HTF)의 추세 방향을 동시에 보여줌으로써 여러분의 의심을 없애는 것입니다. 저의 다른 제품 보기 ->  여기 . 추세 추종 매매는 가장 신뢰할 수 있는 전략입니다. 이 인디케이터는 시장의 지배적인 힘을 파악하고, 지역적 추세와 글로벌 추세가 일치할 때 최적의 진입 시점을 찾아 성공 확률을 크게 높여줍니다. 핵심 아이디어 – 두 타임프레임의 힘 LTF (Lower Timeframe / 하위 타임프레임)   – 현재 차트의 추세입니다. 얇은 점선과 화살표로 표시되며 단기적인 가격 움직임을 보여줍니다. 정확한 진입 시점을 찾는 데 이상적입니다. HTF (Higher Time
Haven Bands Reversion
Maksim Tarutin
지표
Haven Bands Reversion – 평균 회귀 트레이딩을 위한 전문 지표 평균 회귀 전략을 사용하는 트레이더를 위해 설계된 강력하고 정확한 도구, Haven Bands Reversion 을 소개합니다. 기존의 볼린저 밴드와 달리 이 지표는 거래량 가중 이동 평균(VWMA) 을 기반으로 하여 채널이 실제 시장 활동에 더 민감하게 반응합니다. 가장 중요한 것은 이 지표가 다시 그려지지 않는 신호 를 생성하여 신뢰할 수 있는 진입점을 제공한다는 것입니다. 여기에 제 다른 제품들이 있습니다 ->  여기 . 가격이 '공정한' 가치에서 너무 많이 벗어났을 때를 이해하는 것은 성공적인 반전 및 조정 거래의 핵심입니다. Haven Bands Reversion은 이러한 순간을 자동으로 식별하고 가격이 동적 변동성 채널 내부로 돌아올 때 명확한 신호를 제공합니다. 왜 VWMA가 표준 SMA보다 나은가요? 모든 캔들을 동일하게 고려하는 단순 이동 평균(SMA)과 달리, VWMA는 거래량이 많은
Haven Candle Timer Countdown
Maksim Tarutin
5 (1)
지표
"Haven Candle Timer Countdown" 지표는 다양한 시간 프레임의 시간 범위를 관리하는 간단하고 유용한 도구입니다. 현재 서버 시간과 선택한 세 개의 시간 프레임에서 동시에 촛대가 끝날 때까지의 카운트다운을 표시합니다. 이 도구는 여러 시간 프레임에서 현재 촛대가 끝날 때까지 남은 시간을 정확히 알아야 하는 트레이더에게 특히 유용하며, 적시에 결정을 내릴 수 있게 도와줍니다. 이 지표를 사용하면 분석 속도가 크게 빨라지고 시간에 대한 정보 부족으로 인한 오류를 피할 수 있습니다. 다른 제품들 ->  여기 주요 기능: 시간과 색상 표시 설정을 유연하게 조정 가능 1분에서 1개월까지의 시간 프레임 지원 차트에서 편리한 배치 현재 및 다음 기간에 대한 정보에 빠르게 접근 가능 거래 결정을 내릴 때 정확히 시간 간격을 제어해야 하는 트레이더에게 적합합니다. 이 지표는 촛대 종료 시간에 대한 불확실성과 관련된 리스크를 최소화하고 효과적으로 행동 계획을 세울 수 있도록 도와줍
FREE
Haven Key Levels PDH PDL
Maksim Tarutin
5 (7)
지표
"Haven Key Levels PDH PDL"   인디케이터는 트레이더가 차트에서 핵심 레벨을 시각화하는 데 도움을 줍니다. 다음 레벨을 자동으로 표시합니다: DO (Daily Open)   — 일일 시가. NYM (New York Midnight)   — 뉴욕 자정 레벨. PDH (Previous Day High)   — 전일 고가. PDL (Previous Day Low)   — 전일 저가. WO (Weekly Open)   — 주간 시가. MO (Monthly Open)   — 월간 시가. PWH (Previous Week High)   — 전주 고가. PWL (Previous Week Low)   — 전주 저가. CMH (Current Month High)   — 당월 고가. CML (Current Month Low)   — 당월 저가. PMH (Previous Month High)   — 전월 고가. PML (Previous Month Low)   — 전월 저가. 다른
FREE
Haven Market Structure PRO
Maksim Tarutin
4 (2)
지표
Haven Market Structure PRO - 당신의 전문 시장 분석가 소개합니다,  Haven Market Structure PRO  – 이것은 단순한 지표가 아니라, 프라이스 액션(Price Action)과 스마트 머니(Smart Money)의 핵심 개념을 기반으로 한 가격 움직임 분석을 자동화하는 완전한 시스템입니다. 이 PRO 버전은 차트를 최대한 제어하고 시장의 전체 그림을 보고자 하는 트레이더를 위해 제작되었습니다. 다른 제품 보기 ->  여기 시장 구조를 이해하는 것은 수익성 있는 거래의 기초입니다. 이 지표는 가장 중요한 구조적 요소를 자동으로 식별하여, 여러분이 신중한 거래 결정을 내릴 수 있도록 시간을 절약해 줍니다. 주요 지표 신호 BOS (Break of Structure / 구조 돌파)  – 가격이 이전 고점(상승 추세에서) 또는 저점(하락 추세에서)을 돌파할 때 발생합니다. 이는  현재 추세의 강도를 확인하는 신호 입니다. CHoCH (Change o
Haven Stop Loss Hunter
Maksim Tarutin
4 (2)
지표
Haven Stop Loss Hunter Indicator 정확한 주요 가격 수준 분석 도구. 가격 움직임을 깊이 이해하고 거래 결정을 개선하려는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 다른 제품 ->  여기에서 확인하세요 주요 기능: 중요한 가격 극점을 신속하게 식별 잠재적 돌파(Sweep) 수준 식별 가격이 특정 수준을 돌파하려 하지만 실패하는 순간을 감지하여, 반전 또는 추세 지속 가능성을 신호로 제공합니다. 핵심 가격 포인트의 시각적 표시 시장 구조 분석을 쉽게 하고, 눈에 보이는 데이터를 기반으로 한 의사 결정을 지원합니다. 이 지표는 가격이 주요 수준을 테스트하지만 돌파하지 않는 상황을 식별하는 데 이상적이며, 트레이더에게 중요한 신호를 제공합니다. 유연한 설정 을 통해 각자의 거래 전략에 맞춰 조정할 수 있으며, 모든 금융 상품에서 사용할 수 있습니다.
FREE
Haven Bar Replay
Maksim Tarutin
지표
Haven Bar Replay — 당신만의 개인 트레이딩 시뮬레이터 소개합니다.   Haven Bar Replay   는 수동 매매 연습과 전략 테스트를 위한 전문 시뮬레이터입니다. 이 도구는 MT5 차트를 과거 데이터 플레이어로 변환하여, 수개월 분량의 시장 움직임을 단 몇 분 만에 경험하게 해줍니다. 저의 다른 제품 확인하기 ->  여기를 클릭하세요 . 수익 내는 트레이딩을 배우고 싶지만, 진입 패턴(셋업)이 형성될 때까지 몇 시간씩 기다리기 힘드신가요? 이 도구는 바로 당신을 위해 설계되었습니다. 실제 시장처럼 과거 데이터를 사용하여 안목을 기르고, 가설을 검증하며, 실력을 연마하세요. 왜 Haven Bar Replay가 모든 트레이더에게 필수일까요? '차트 우측 가리기' 효과 지표가 '미래(실제 캔들)'를 완전히 숨기고 시뮬레이션된 부분만 보여줍니다. 당신은 미래의 움직임을 미리 보지 않고 정직하게 의사결정을 내릴 수 있습니다. 완벽한 시간 통제 지루한 횡보 구간은 빨리
FREE
Haven HTF Candle
Maksim Tarutin
지표
Haven HTF Candle — 차트에서 더 높은 타임프레임의 힘 Haven HTF Candle 을 소개합니다 — 더 높은 타임프레임(HTF)의 캔들을 작업 차트에 직접 표시하는 강력한 도구입니다. 더 이상 창을 계속 전환하지 말고, 정보에 입각한 거래 결정을 내리는 기초가 되는 진정한 시장 상황을 파악하세요. 기타 제품 -> 여기 . 주요 기능 및 "Power of 3" 개념 "Power of 3"(AMD) 개념 기반 분석: 이 지표는 이 전략의 핵심 수준인 HTF 캔들의 시가 를 명확하게 표시합니다. 더 낮은 타임프레임에 있으면서 축적(Accumulation), 조작(Manipulation, Judas Swing) 및 분배(Distribution) 단계를 쉽게 식별할 수 있습니다. 즉각적인 추세 평가: 현재 타임프레임의 움직임이 더 큰 그림 안에서 임펄스인지 조정인지 신속하게 파악할 수 있습니다. 시각적 편의성: HTF 캔들의 위치, 색상 및 개수를 완전히 사용자 정의하여 불
FREE
Haven Average Daily Range
Maksim Tarutin
5 (3)
지표
Haven Average Daily Range 는 평균 일일 변동폭(ADR)을 계산하고 표시하는 강력하고 유연한 인디케이터로, 트레이더에게 변동성과 잠재적인 일일 가격 움직임을 평가할 수 있는 필수 도구를 제공합니다. 최신 업데이트를 통해 차트에서 직접 과거 데이터를 분석하는 기능이 추가되어 더욱 강력해졌습니다! 저의 다른 제품 보기 ->  여기 클릭 주요 기능: 과거 ADR 레벨: 지난 날들의 ADR 레벨을 차트에서 직접 시각화하여 심층 분석 및 시각적 백테스팅이 가능합니다. 유연한 표시 제어: ShowHistory 파라미터로 과거 데이터 표시를 완벽하게 제어하세요. 분석이 필요할 때 활성화하고, 깔끔한 차트를 원할 때 비활성화할 수 있습니다. 성능 최적화: DaysToCalculate 를 사용하여 과거 데이터 계산 일수를 정확하게 설정하세요. 이를 통해 긴 타임프레임에서도 터미널의 최대 성능을 보장합니다. 다중 기간 ADR 계산: 여러 기간(5일, 10일, 20일)을 기반으로 한
FREE
Haven Fractals
Maksim Tarutin
지표
이 지표는 가격 차트에 프랙탈을 표시하여 트레이더가 중요한 국부적 고점과 저점을 식별하는 데 도움을 줍니다. 프랙탈은 클래식한 정의에 따라 특정한 지점으로 간주되며, 중앙 캔들이 양옆의 두 개의 캔들보다 높을 때 국부적 고점이 형성되고, 중앙 캔들이 양옆의 두 개의 캔들보다 낮을 때 국부적 저점이 형성됩니다. 다른 제품 ->  여기 주요 기능 및 장점 : 유연한 표시 — 이 지표는 상향 및 하향 프랙탈을 원, 사각형, 삼각형 등 다양한 기호로 시각화할 수 있습니다. 사용자 지정 가능한 색상 — 차트에서 가시성을 높이기 위해 색상 테마를 조정할 수 있습니다. 예를 들어, 상승 프랙탈을 녹색으로, 하락 프랙탈을 빨간색으로 설정할 수 있습니다. 조정 가능한 오프셋 — 수직 오프셋을 설정하여 프랙탈 마커가 캔들과 겹치지 않도록 적절히 배치할 수 있습니다. 모든 시간 프레임과 호환 — 1분(M1)부터 월간(MN) 차트까지 모든 시간 프레임에서 정상적으로 작동하여 다용도로 사용할 수 있습니다.
FREE
Haven RSI Candlestick
Maksim Tarutin
지표
Haven RSI Candlestick 은 기존의 상대강도지수(RSI) 라인 차트를 직관적인 캔들스틱 차트 형식으로 변환하는 혁신적인 기술 지표입니다. 이 도구는 기술적 분석에 의존하며 시장 모멘텀과 잠재적 반전 지점을 더 빠르고 깊이 있게 해석하고자 하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 기타 제품 -> 여기 . 주요 특징: RSI의 캔들스틱 시각화: 핵심 기능입니다. 이제 RSI 창 내에서 직접 프라이스 액션(Price Action) 기법과 캔들스틱 패턴 분석(예: '장악형', '도지')을 적용하여 모멘텀 변화의 신호를 더 일찍 감지할 수 있습니다. 클래식 분석과 RSI 동적 결합: 메인 차트의 캔들스틱 패턴과 RSI 캔들스틱 차트의 패턴을 교차 검증합니다. 가격 차트와 RSI 차트 모두에서 유사한 반전 신호가 동시에 나타나면 거래의 신뢰도가 크게 향상됩니다. 모든 상품 및 타임프레임에 적합: 통화, 주식, 암호화폐, 원자재 등 어떤 상품을 거래하든, 이 지표는 M1부터 MN까지
FREE
Haven Market Session Time PRO
Maksim Tarutin
5 (2)
지표
Haven Market Session Time PRO – your reliable assistant for market session and news analysis. This compact indicator keeps you informed about key trading sessions and important news events directly on the chart. Customize the display of the sessions you need – Asia, London, US, and other regions. The indicator automatically highlights activity periods, showing the start and end times of each session. You'll receive alerts about upcoming high-impact economic calendar events. A convenient panel in
Haven CBDR
Maksim Tarutin
5 (1)
지표
Haven CBDR 는 ICT의 "Central Bank Dealers Range (CBDR)" 가격 범위를 차트에 표시하는 사용하기 쉬운 인디케이터입니다. 이 프로그램은 CBDR 가격 범위를 직사각형으로 표시하며, 표준편차 라인을 추가로 그려 잠재적인 지지 및 저항 레벨을 확인할 수 있도록 도와줍니다. 사용자는 CBDR 시간 구간, 표시할 캘린더 날짜 수, 색상 및 그래픽 요소 스타일을 설정할 수 있으며, 차트 테마에 따라 자동으로 색상 테마도 조정됩니다. 또한 일일 캔들 오픈 시점을 나타내는 수직선을 표시하여 시장 움직임을 쉽게 파악할 수 있습니다. 다른 제품 보기 ->  여기 트레이더 활용법: 설정 조정: 필요에 따라 세션 시작 및 종료 시간, 표시 색상, 직사각형 테두리 스타일, 표준편차 라인 및 마커 설정을 변경하세요. 범위 분석: 표시된 직사각형을 통해 선택한 기간 내 CBDR 가격 범위를 빠르게 시각적으로 확인하세요. 표준편차 라인을 통해 되돌림이나 추세 지속 가능성
FREE
Haven Risk Control MT5
Maksim Tarutin
유틸리티
"리스크 컨트롤" 조언가 "리스크 컨트롤"은 MetaTrader 5를 위한 고급 포지션 관리자로, 지정된 위험 파라미터 및 위험-보상 비율(RR)을 기반으로 부분 포지션 청산 프로세스를 자동화합니다. 이 조언가는 트레이더가 오픈 포지션을 효과적으로 관리하고, 위험을 최소화하고, 잠재적 이익을 극대화하도록 돕습니다. 다른 제품 -> 여기 주요 기능: - 지정된 파라미터에 따른 자동 부분 포지션 청산; - 위험 수준 및 위험-보상 비율(RR)의 유연한 조정; - 쉬운 파라미터 설정을 위한 직관적인 사용자 인터페이스; - 원클릭으로 조언가 패널을 숨기거나 표시하는 기능; - 차트에서 부분 청산 수준의 시각적 표시; - 스프레드 수준의 시각적 표시 및 포지션 진입 시 스프레드 고려. 더 자세한 지침: https://maks-haven.notion.site/Trade-Manager-for-Metatrader-5-c43cd84a0a174f23ac3829110b255110 프로그램 작동을
FREE
Haven Fibonacci Volume Profiles
Maksim Tarutin
지표
Haven Fibonacci Volume Profiles — 자동 시장 범위 분석기 Haven Fibonacci Volume Profiles 를 소개합니다. 이는 시장 분석을 한 차원 높여주는 강력한 도구입니다. 이 지표는 중요한 피봇 포인트를 기반으로 구축된 핵심 가격 범위를 자동으로 식별하고, 각 범위에 상세한 볼륨 프로파일과 피보나치 레벨을 겹쳐 표시합니다. 이를 통해 트레이더는 유동성이 어디에 집중되어 있는지, 그리고 진정한 지지 및 저항 레벨이 어디에 위치하는지 즉시 파악할 수 있습니다. 다른 제품 -> 여기 . 어떤 범위가 유효한지 더 이상 추측할 필요가 없습니다. 이 지표는 과거 및 현재 가격 범위를 모두 표시하여 시장 상황에 대한 완전한 이해를 제공하며, 모든 복잡한 작업을 대신 처리해 줍니다. 주요 지표 기능 자동 범위 감지: 지표가 중요한 고점과 저점(피봇)을 자동으로 찾아 그 사이에 가격 범위를 구성합니다. 상세한 볼륨 프로파일: 각 범위에 대해 볼륨 프로파일이
Haven Entry Bands
Maksim Tarutin
지표
Haven Entry Bands - 정확한 시장 진입을 위한 내비게이터 소개합니다, Haven Entry Bands – 이것은 차트 위의 단순한 선이 아니라, 추세를 식별하고 확률 높은 진입 지점을 찾는 종합적인 시스템입니다. 이 지표는 부드러운 가격 움직임과 적응형 변동성을 결합하여 피보나치 비율에 기반한 동적 지지 및 저항 레벨을 구축합니다. 더 많은 제품 보기 ->  여기 . 어디서 시장에 진입할지 더 이상 추측하지 마십시오. Haven Entry Bands는 상승 세력과 하락 세력 중 어느 쪽이 시장을 주도하는지 자동으로 판단하고 거래를 시작할 핵심 영역을 강조 표시하여, 가장 중요한 일, 즉 정보에 입각한 결정을 내리는 데 집중할 수 있도록 시간을 절약해 줍니다. 주요 지표 신호 이 지표는 각각 특정 목적을 가진 세 가지 유형의 신호를 생성합니다: 진입 신호 (Entry Signals) – 기준선(basis line)의 방향이 바뀌는 새로운 추세의 바로 초기에 나타납니다.
Haven QQE PRO
Maksim Tarutin
지표
Haven QQE PRO - 모든 타임프레임의 트렌드를 위한 비주얼 가이드 QQE 알고리즘을 기반으로 한 실용적인 도구인   Haven QQE PRO 를 소개합니다.   이 도구는 트레이더의 주요 과제인 현재 추세를 신속하게 파악하고 그 방향으로 거래하는 것을 해결하기 위해 만들어졌습니다. 이 지표는 여러 타임프레임의 데이터를 한 번에 분석하여 시장을 주도하는 것이 매수자인지 매도자인지를 명확하게 보여줍니다. 다른 제품 보기 ->  여기 . 더 이상 차트를 전환할 필요가 없습니다. 의사결정에 필요한 모든 정보가 한곳에 모여 있습니다. 정확히 어떤 신호를 받게 되나요? 이 지표는 함께 작동하는 세 가지 유형의 시각적 신호를 제공합니다: 멀티 타임프레임 대시보드 (패널) 이것이 당신의 주요 지표입니다. 차트 모서리의 패널은 모든 중요한 타임프레임(예: M5, M15, H1, H4)의 추세 상태( Bullish, Bearish, Sideways )를 보여줍니다. 이를 통해 전체적인 상
Haven Range Dynamics
Maksim Tarutin
지표
Haven Range Dynamics - 주요 시장 레벨 시각화 Haven Range Dynamics 를 소개합니다. 이 지표는 차트의 주요 지지 및 저항 레벨을 자동으로 그려주는 도구입니다. 특정 기간의 고가(High)와 저가(Low)를 기반으로 거래 범위를 정의하여, 사용자가 충분한 정보를 바탕으로 거래 결정을 내릴 수 있도록 시간을 절약해 줍니다. 다른 제품 보기 ->  여기 클릭 . 이 도구는 검증된 수학적 모델을 기반으로 8개의 동적 레벨을 구성합니다. 이 레벨들은 잠재적인 반전, 돌파 또는 보합 지점을 식별하는 강력한 기준점 역할을 합니다. 주요 특징 자동 레벨 그리드: 지표가 범위의 고가와 저가를 찾아내고, 이를 기반으로 다단계 지지 및 저항 그리드를 구축합니다. 시각적 사용자 정의: 작업 환경에 완벽하게 통합될 수 있도록 선의 색상과 스타일을 자유롭게 맞춤 설정할 수 있습니다. 즉각적인 알림: 어느 레벨이든 돌파될 때 알림(경고창, 푸시, 소리)을 받아 거래 기회를 놓
Haven ZScore Oscillator
Maksim Tarutin
지표
Haven ZScore 오실레이터 는 평균값에서 비정상적인 가격 편차를 식별하도록 설계된 강력한 통계 오실레이터입니다. 이 지표는 단순히 가격을 따르는 것이 아니라 현재 가격이 통계적으로 얼마나 중요한지를 측정하여 과매수/과매도 영역을 고정밀도로 식별하고 잠재적인 추세 반전 지점을 찾는 것을 가능하게 합니다. 이 도구는 데이터 기반 접근 방식을 선호하고 조정 또는 추세 변화의 확률이 최대일 때 시장에 진입하려는 트레이더에게 없어서는 안 될 보조 도구가 될 것입니다. 다른 제품 ->  여기 . 주요 특징: 통계적 분석 접근 방식: 고정된 수준(예: RSI의 70/30)을 사용하는 고전적인 오실레이터와 달리 Haven ZScore 오실레이터는 표준 편차를 사용합니다. 이를 통해 최근 움직임에 비해 현재 가격 위치가 얼마나 극단적인지를 객관적으로 평가할 수 있습니다. 명확한 극값 영역: 지표는 설정된 임계값 위아래 영역을 자동으로 음영 처리합니다. 이러한 색상 영역은 시장이 강한 과매수(
Haven Breakout Channels
Maksim Tarutin
지표
Haven Breakout Channels - 돌파 매매의 열쇠 소개합니다 Haven Breakout Channels – 지능형 인디케이터로, 통합 구간(가격 채널)을 자동으로 감지하고 돌파 순간을 정확하게 식별하도록 설계되었습니다. 변동성 분석을 기반으로 하므로 수동으로 횡보 구간을 찾을 필요 없이 가장 중요한 것, 즉 새로운 움직임의 시작에서 거래에 진입하는 데 집중할 수 있습니다. 다른 제품 보기 ->  여기 . "통합-확장" 시장 사이클을 이해하는 것은 많은 성공적인 전략의 기초입니다. Haven Breakout Channels는 이러한 단계를 시각화하여 "폭풍 전의 고요함"을 강조하고 가격이 범위를 벗어날 준비가 되었을 때 신호를 보냅니다. 주요 인디케이터 신호 채널 형성 – 인디케이터는 낮은 변동성 기간을 자동으로 식별하고 차트에 가격 채널을 그립니다. 이것은 미래의 움직임에 대한 잠재력이 축적되는 관찰 구역입니다. 돌파 신호 (Breakout) – 가격이 채널 상단 경
Haven MT5 to Telegram
Maksim Tarutin
유틸리티
Haven MT5 to Telegram — 전문 트레이딩 및 신호 내보내기 도구 당신의 트레이딩을 고품질 콘텐츠로 전환하세요. Haven MT5 to Telegram 은 자산 관리자와 신호 채널 운영자를 위해 특별히 설계된 강력한 유틸리티입니다. 단순한 거래 알림을 넘어, 브랜딩이 적용된 전문적인 리포트를 생성하여 즉시 게시할 수 있습니다. 제 다른 제품들 ->  여기를 클릭하세요 . 수동으로 스크린샷을 찍는 번거로움은 잊으세요. 이 봇이 모든 작업을 대신합니다: 시장 모니터링, 순수익 계산, 로고 적용, 그리고 아름다운 리포트 전송까지 즉시 처리합니다. 주요 이점 및 독보적인 기능 고급 브랜딩 (Watermark) 채널이나 채팅방을 운영하시나요? 봇이 모든 스크린샷에 당신의 저작권 마크 (텍스트 또는 @사용자명) 를 자동으로 삽입합니다. 크기, 위치, 색상까지 선택할 수 있습니다. 이는 브랜드 인지도를 높이고 콘텐츠 도용을 방지합니다. 스마트 스크린샷 기술 봇은 완벽하게 깔끔
