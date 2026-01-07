Haven VWAP Oscillator

Haven VWAP Oscillator - Localizador Profissional de Reversões

Apresentamos o  Haven VWAP Oscillator – uma ferramenta analítica avançada que combina o poder do volume (VWAP) e a precisão estatística (Z-Score). Sua principal tarefa é encontrar pontos de reversão de mercado matematicamente justificados, filtrando sinais falsos através de uma lógica de tendência inteligente.

Confira meus outros produtos -> AQUI.

Operar contra a multidão exige precisão. A maioria dos osciladores fornece sinais muito cedo. O Haven VWAP Oscillator aguarda o momento perfeito: quando o preço não apenas se desviou, mas atingiu um extremo estatístico (Z-Score), confirmado pelo volume.

Ideia Chave – Matemática Inteligente

  • VWAP (Preço Médio Ponderado por Volume) – o núcleo do indicador. É o preço "justo" do ativo considerando o volume negociado. O indicador mostra o quanto o preço atual se desviou de onde o dinheiro inteligente está posicionado.

  • Z-Score (Pontuação Z) – um algoritmo estatístico que mede a anomalia do movimento. Ele determina se o pico atual de preço é um ruído aleatório ou uma oportunidade real de entrada.

Os sinais do indicador (setas) aparecem apenas em barras fechadas e nunca repintam!

O que torna o Haven VWAP Oscillator único?

Ao contrário das ferramentas padrão, este indicador utiliza uma filtragem dupla de sinais para proteger seu capital:

  1. Filtro Lógico de Tendência
    O indicador não dará um sinal tolo. SELL (Venda) é possível apenas quando o preço está ACIMA da linha VWAP (Oscilador > 0). BUY (Compra) é possível apenas quando o preço está ABAIXO da linha VWAP (Oscilador < 0). Isso elimina sinais contra a lógica básica do mercado.

  2. Visualização de Extremos
    O histograma muda de cor de acordo com a tensão do mercado. As zonas normais têm tons calmos, mas quando o nível Z-Score (padrão 2.0) é rompido, as barras tornam-se verde brilhante ou vermelho brilhante, sinalizando uma alta probabilidade de retrocesso.

  3. Confiabilidade do Sinal
    As setas aparecem estritamente na abertura de uma nova vela com base na análise da barra fechada. Isso garante que o sinal é fixo e não desaparecerá com o movimento do preço.

Todas as funcionalidades do Haven VWAP Oscillator:

  • Combinação do VWAP clássico com desvios e Z-Score adaptativo.

  • Setas de entrada inteligentes que consideram a posição do preço em relação à média (filtro de falsos rompimentos).

  • Indicação de cor das zonas de sobrecompra e sobrevenda no histograma.

  • Sistema de notificação flexível: Alertas pop-up e notificações Push para o celular com direção (BUY/SELL) e força do sinal.

  • Personalização completa da visualização: cores do histograma, códigos e tamanhos das setas, deslocamentos.

  • Parâmetro InpMaxBars para desempenho ultrarrápido e otimização de recursos do PC (limite de cálculo do histórico).

  • O indicador  não repinta (Non-Repainting).

Configurações Principais:

  • VWAP Settings – configuração do período e níveis de desvio (Deviations) para o cálculo base.

  • Z-Score Settings – o bloco principal. InpZScorePeriod define a janela de análise, e InpZScoreLevel (geralmente 2.0 - 3.0) determina a sensibilidade do sinal.

  • InpEnableZScore – ativar/desativar o modo Z-Score (pode ser usado como oscilador VWAP regular).

  • Arrow Settings – personalizar a exibição das setas no gráfico (códigos de ícones, tamanho, deslocamento da vela).

  • Alert Settings – ativar alertas e notificações Push.

  • InpMaxBars – profundidade de cálculo do histórico (padrão 3000 barras para alto desempenho).

Para quem é este indicador?

  • Para Traders de Reversão: capture topos e fundos com precisão matemática.

  • Para Scalpers: sinais rápidos em M1-M5 ao sair dos limites da distribuição normal.

  • Para Traders de Volume: excelente adição à análise VSA, mostrando o preço "justo".

  • Para Traders Algorítmicos: lógica de buffer clara para criar Expert Advisors (EA).

Adicione uma vantagem estatística ao seu trading com o  Haven VWAP Oscillator!

Mais do autor
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (7)
Indicadores
O indicador   Haven FVG   é uma ferramenta para analisar mercados que permite identificar áreas de ineficiência (Fair Value Gaps, FVG) no gráfico, fornecendo aos traders níveis-chave para a análise de preços e a tomada de decisões comerciais. Outros produtos ->  AQUI Principais características: Configurações individuais de cores: Cor para FVG de alta   (Bullish FVG Color). Cor para FVG de baixa   (Bearish FVG Color). Visualização flexível de FVG: Quantidade máxima de velas para buscar FVG. Exte
FREE
Haven Volume Profile
Maksim Tarutin
4.63 (8)
Indicadores
Haven Volume Profile é um indicador multifuncional para análise do perfil de volume que ajuda a identificar níveis chave de preços com base na distribuição do volume de negociação. Foi projetado para traders profissionais que desejam entender melhor o mercado e identificar pontos importantes de entrada e saída nas operações. Outros produtos ->  AQUI Principais características: Cálculo do Point of Control (POC) - o nível de maior atividade comercial, que ajuda a identificar os níveis mais líquido
FREE
Haven Trend Tracker PRO
Maksim Tarutin
5 (1)
Indicadores
Haven Trend Tracker PRO - Seu navegador no mundo das tendências Apresentando   Haven Trend Tracker PRO   – um poderoso indicador multi-timeframe criado para traders que desejam negociar em harmonia com o mercado. Seu principal objetivo é eliminar suas dúvidas, mostrando a direção da tendência simultaneamente em seu timeframe de trabalho (LTF) e no superior (HTF). Meus outros produtos ->  AQUI . Negociar com a tendência é a estratégia mais confiável. O indicador ajuda a identificar a força domin
Haven Bands Reversion
Maksim Tarutin
Indicadores
Haven Bands Reversion – Um indicador profissional para negociação de reversão à média Apresentamos o Haven Bands Reversion – uma ferramenta poderosa e precisa, criada para traders que utilizam estratégias de reversão à média. Diferente das Bandas de Bollinger clássicas, este indicador baseia-se na Média Móvel Ponderada pelo Volume (VWMA) , o que torna seus canais mais sensíveis à atividade real do mercado. O mais importante é que o indicador gera sinais que não repintam , fornecendo pontos de en
Haven Candle Timer Countdown
Maksim Tarutin
5 (1)
Indicadores
O indicador "Haven Candle Timer Countdown" é uma ferramenta simples e conveniente para traders que ajuda a controlar os intervalos de tempo de diferentes períodos. Ele exibe a hora do servidor atual e a contagem regressiva até o final das velas em três intervalos de tempo selecionados simultaneamente. Esta ferramenta é especialmente útil para traders que precisam saber exatamente quanto tempo resta até o final da vela atual em vários intervalos de tempo ao mesmo tempo, permitindo que tomem decis
FREE
Haven Market Structure PRO
Maksim Tarutin
4 (2)
Indicadores
Haven Market Structure PRO - Seu Analista de Mercado Profissional Apresentando  Haven Market Structure PRO  – este não é apenas um indicador, mas um sistema completo para automatizar a análise do movimento de preços, baseado nos conceitos-chave de Price Action e Smart Money. Esta versão PRO foi criada para traders que desejam ter o máximo controle sobre o gráfico и ver uma imagem completa do mercado. Outros produtos ->  AQUI Entender a estrutura do mercado é a base para um trading lucrativo. O
Haven Key Levels PDH PDL
Maksim Tarutin
5 (7)
Indicadores
O indicador   "Haven Key Levels PDH PDL"   ajuda os traders a visualizar os níveis-chave no gráfico. Ele marca automaticamente os seguintes níveis: DO (Daily Open)   — o nível de abertura diária. NYM (New York Midnight)   — o nível da meia-noite de Nova Iorque. PDH (Previous Day High)   — o máximo do dia anterior. PDL (Previous Day Low)   — o mínimo do dia anterior. WO (Weekly Open)   — o nível de abertura semanal. MO (Monthly Open)   — o nível de abertura mensal. PWH (Previous Week High)   — o
FREE
Haven Stop Loss Hunter
Maksim Tarutin
4 (2)
Indicadores
Haven Stop Loss Hunter Indicator Ferramenta precisa para analisar níveis chave. Desenvolvido para traders que buscam compreender mais profundamente a dinâmica de preços e melhorar suas decisões de negociação. Outros produtos ->  AQUI Funções principais: Ajuda a encontrar rapidamente importantes extremos de preço. Identificação de níveis de rompimento potencial (sweep) Detecta momentos em que o preço tenta romper um nível, mas não consegue fazê-lo, sinalizando uma possível reversão ou continua
FREE
Haven Bar Replay
Maksim Tarutin
Indicadores
Haven Bar Replay — O Seu Simulador de Trading Pessoal Apresentamos o   Haven Bar Replay   – um simulador profissional para trading manual e teste de estratégias. Ele transforma o seu gráfico do MT5 num reprodutor histórico, permitindo-lhe viver meses de movimentos do mercado em apenas alguns minutos. Veja os meus outros produtos ->  AQUI . Quer aprender a negociar de forma rentável, mas não está disposto a esperar horas para que os padrões se formem? Esta ferramenta foi feita para si. Treine o
FREE
Haven HTF Candle
Maksim Tarutin
Indicadores
Haven HTF Candle — O Poder do Timeframe Superior no Seu Gráfico Apresentamos o Haven HTF Candle — uma ferramenta poderosa que exibe as velas de um timeframe superior (HTF) diretamente no seu gráfico de trabalho. Pare de alternar constantemente entre janelas e comece a ver o verdadeiro contexto do mercado, que é a base para tomar decisões de negociação bem informadas. Outros produtos -> AQUI . Principais Funcionalidades e o Conceito "Power of 3" Análise baseada no conceito "Power of 3" (AMD): O
FREE
Haven Average Daily Range
Maksim Tarutin
5 (3)
Indicadores
Haven Average Daily Range é um indicador poderoso e flexível que calcula e exibe a amplitude diária média, fornecendo aos traders uma ferramenta indispensável para avaliar a volatilidade e os potenciais movimentos diários de preços. Com a atualização mais recente, o indicador tornou-se ainda mais funcional, adicionando a capacidade de analisar dados históricos diretamente no gráfico! Confira meus outros produtos ->  AQUI Principais Características: Níveis Históricos de ADR: Visualize os níveis d
FREE
Haven Fractals
Maksim Tarutin
Indicadores
Este indicador foi desenvolvido para exibir fractais no gráfico de preços, ajudando os traders a identificar extremos locais importantes. Os fractais representam pontos específicos no gráfico que seguem a definição clássica: um máximo local é formado quando a vela central é mais alta que as duas adjacentes em ambos os lados, e um mínimo local ocorre quando a vela central é mais baixa que as duas adjacentes. Outros produtos ->  AQUI Principais características e benefícios : Exibição flexível — o
FREE
Haven RSI Candlestick
Maksim Tarutin
Indicadores
Haven RSI Candlestick é um indicador técnico inovador que transforma o gráfico de linha tradicional do Índice de Força Relativa (RSI) em um formato intuitivo de gráfico de velas (candlestick). Esta ferramenta foi projetada para traders que dependem da análise técnica e buscam interpretar o momentum do mercado e potenciais pontos de reversão de forma mais rápida e aprofundada. Outros produtos -> AQUI . Principais Características: Visualização do RSI como Velas: A funcionalidade principal. Agora v
FREE
Haven Market Session Time PRO
Maksim Tarutin
5 (2)
Indicadores
Haven Market Session Time PRO – your reliable assistant for market session and news analysis. This compact indicator keeps you informed about key trading sessions and important news events directly on the chart. Customize the display of the sessions you need – Asia, London, US, and other regions. The indicator automatically highlights activity periods, showing the start and end times of each session. You'll receive alerts about upcoming high-impact economic calendar events. A convenient panel in
Haven CBDR
Maksim Tarutin
5 (1)
Indicadores
Haven CBDR é um indicador fácil de usar que exibe no gráfico a faixa ICT "Central Bank Dealers Range" (CBDR). O programa desenha retângulos destacando a faixa de preços do CBDR e também mostra linhas adicionais de desvio padrão para avaliar possíveis níveis de suporte e resistência. O produto permite configurar o intervalo de tempo do CBDR, o número de dias exibidos, as cores e estilos dos elementos gráficos, além de ajustar automaticamente o esquema de cores de acordo com o tema do gráfico. Adi
FREE
Haven Risk Control MT5
Maksim Tarutin
Utilitários
Consultor "Risk Control" "Risk Control" é um gestor de posições avançado para MetaTrader 5 que automatiza o processo de fecho parcial de posições com base em parâmetros de risco especificados e na relação risco-recompensa (RR). O consultor ajuda os traders a gerir eficazmente as posições abertas, minimizar os riscos e maximizar os lucros potenciais. Outros produtos -> AQUI Características principais: - Fecho parcial automático de posições com base em parâmetros especificados; - Ajuste flexível
FREE
Haven Fibonacci Volume Profiles
Maksim Tarutin
Indicadores
Haven Fibonacci Volume Profiles — Seu Analista Automático de Faixas de Mercado Apresentando o Haven Fibonacci Volume Profiles — uma ferramenta poderosa que leva a análise de mercado para o próximo nível. Este indicador identifica automaticamente as principais faixas de preço, construídas em pontos de pivô significativos, e sobrepõe em cada uma delas um Perfil de Volume detalhado juntamente com os níveis de Fibonacci. Isso permite que os traders vejam instantaneamente onde a liquidez está concent
Haven Entry Bands
Maksim Tarutin
Indicadores
Haven Entry Bands - Seu Navegador para Entradas Precisas no Mercado Apresentando Haven Entry Bands – isto não é apenas um conjunto de linhas no seu gráfico, mas um sistema completo para identificar tendências e encontrar pontos de entrada de alta probabilidade. O indicador é baseado em uma combinação da ação do preço suavizada e da volatilidade adaptativa, o que lhe permite construir níveis dinâmicos de suporte e resistência com base nas proporções de Fibonacci. Mais produtos ->  AQUI . Pare de
Haven QQE PRO
Maksim Tarutin
Indicadores
Haven QQE PRO - Seu Guia Visual para Tendências em Todos os Timeframes Apresentando o   Haven QQE PRO   – uma ferramenta prática baseada no algoritmo QQE, criada para resolver a principal tarefa de um trader: identificar rapidamente a tendência atual e negociar em sua direção. O indicador analisa dados de vários timeframes simultaneamente e mostra claramente quem está dominando o mercado — compradores ou vendedores. Outros produtos ->  AQUI . Esqueça a necessidade de alternar entre gráficos. To
Haven Range Dynamics
Maksim Tarutin
Indicadores
Haven Range Dynamics - Visualize os Níveis Chave do Mercado Apresentamos o Haven Range Dynamics – um indicador que traça automaticamente níveis chave de suporte e resistência no seu gráfico. Ele define o intervalo de negociação durante um período específico com base na Máxima (High) e na Mínima (Low), liberando seu tempo para tomar decisões de negociação bem fundamentadas. Outros produtos ->  AQUI . A ferramenta constrói 8 níveis dinâmicos baseados em um modelo matemático comprovado. Estes nívei
Haven ZScore Oscillator
Maksim Tarutin
Indicadores
Haven ZScore Oscillator é um poderoso oscilador estatístico desenvolvido para identificar desvios anormais do preço em relação ao seu valor médio. O indicador não se limita a seguir o preço, mas mede o quão estatisticamente significativo é o preço atual, o que permite determinar com alta precisão as zonas de sobrecompra/sobrevenda e encontrar potenciais pontos de reversão da tendência. Esta ferramenta tornar-se-á um assistente indispensável para os traders que preferem uma abordagem orientada po
Haven Breakout Channels
Maksim Tarutin
Indicadores
Haven Breakout Channels - Sua chave para o trading de rompimentos Apresentamos o Haven Breakout Channels – um indicador inteligente projetado para detectar automaticamente zonas de consolidação (canais de preços) e identificar com precisão os momentos de seu rompimento. Baseado na análise de volatilidade, ele elimina a necessidade de procurar manualmente por áreas de mercado lateralizado, permitindo que você se concentre no que é mais importante — entrar em uma operação no início de um novo mov
Haven MT5 to Telegram
Maksim Tarutin
Utilitários
Haven MT5 to Telegram — Exportação Profissional de Operações e Sinais Transforme o seu trading em conteúdo de qualidade. Haven MT5 to Telegram é um utilitário poderoso, criado especificamente para gestores de capital e proprietários de canais de sinais. Ele não apenas notifica sobre operações, mas cria relatórios profissionais com a sua marca, prontos para publicação. Meus outros produtos ->  AQUI . Esqueça as capturas de tela manuais. Este bot faz todo o trabalho por você: monitora o mercado,
