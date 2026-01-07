Haven VWAP Oscillator - Localizador Profissional de Reversões Apresentamos o Haven VWAP Oscillator – uma ferramenta analítica avançada que combina o poder do volume (VWAP) e a precisão estatística (Z-Score). Sua principal tarefa é encontrar pontos de reversão de mercado matematicamente justificados, filtrando sinais falsos através de uma lógica de tendência inteligente.

Confira meus outros produtos -> AQUI.

Operar contra a multidão exige precisão. A maioria dos osciladores fornece sinais muito cedo. O Haven VWAP Oscillator aguarda o momento perfeito: quando o preço não apenas se desviou, mas atingiu um extremo estatístico (Z-Score), confirmado pelo volume.

Ideia Chave – Matemática Inteligente

VWAP (Preço Médio Ponderado por Volume) – o núcleo do indicador. É o preço "justo" do ativo considerando o volume negociado. O indicador mostra o quanto o preço atual se desviou de onde o dinheiro inteligente está posicionado.

Z-Score (Pontuação Z) – um algoritmo estatístico que mede a anomalia do movimento. Ele determina se o pico atual de preço é um ruído aleatório ou uma oportunidade real de entrada.

Os sinais do indicador (setas) aparecem apenas em barras fechadas e nunca repintam!

O que torna o Haven VWAP Oscillator único?

Ao contrário das ferramentas padrão, este indicador utiliza uma filtragem dupla de sinais para proteger seu capital:

Filtro Lógico de Tendência

O indicador não dará um sinal tolo. SELL (Venda) é possível apenas quando o preço está ACIMA da linha VWAP (Oscilador > 0). BUY (Compra) é possível apenas quando o preço está ABAIXO da linha VWAP (Oscilador < 0). Isso elimina sinais contra a lógica básica do mercado. Visualização de Extremos

O histograma muda de cor de acordo com a tensão do mercado. As zonas normais têm tons calmos, mas quando o nível Z-Score (padrão 2.0) é rompido, as barras tornam-se verde brilhante ou vermelho brilhante, sinalizando uma alta probabilidade de retrocesso. Confiabilidade do Sinal

As setas aparecem estritamente na abertura de uma nova vela com base na análise da barra fechada. Isso garante que o sinal é fixo e não desaparecerá com o movimento do preço.

Todas as funcionalidades do Haven VWAP Oscillator:

Combinação do VWAP clássico com desvios e Z-Score adaptativo.

Setas de entrada inteligentes que consideram a posição do preço em relação à média (filtro de falsos rompimentos).

Indicação de cor das zonas de sobrecompra e sobrevenda no histograma.

Sistema de notificação flexível: Alertas pop-up e notificações Push para o celular com direção (BUY/SELL) e força do sinal.

Personalização completa da visualização: cores do histograma, códigos e tamanhos das setas, deslocamentos.

Parâmetro InpMaxBars para desempenho ultrarrápido e otimização de recursos do PC (limite de cálculo do histórico).

O indicador não repinta (Non-Repainting).

Configurações Principais:

VWAP Settings – configuração do período e níveis de desvio (Deviations) para o cálculo base.

Z-Score Settings – o bloco principal. InpZScorePeriod define a janela de análise, e InpZScoreLevel (geralmente 2.0 - 3.0) determina a sensibilidade do sinal.

InpEnableZScore – ativar/desativar o modo Z-Score (pode ser usado como oscilador VWAP regular).

Arrow Settings – personalizar a exibição das setas no gráfico (códigos de ícones, tamanho, deslocamento da vela).

Alert Settings – ativar alertas e notificações Push.

InpMaxBars – profundidade de cálculo do histórico (padrão 3000 barras para alto desempenho).

Para quem é este indicador?

Para Traders de Reversão: capture topos e fundos com precisão matemática.

Para Scalpers: sinais rápidos em M1-M5 ao sair dos limites da distribuição normal.

Para Traders de Volume: excelente adição à análise VSA, mostrando o preço "justo".

Para Traders Algorítmicos: lógica de buffer clara para criar Expert Advisors (EA).

Adicione uma vantagem estatística ao seu trading com o Haven VWAP Oscillator!