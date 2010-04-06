Price Action OB EA mw

PRICE ACTION OB EA - fiyat hareketi araştırmasına dayalı harika bir otomatik işlem sistemidir!





Bu, tüm işlem işini sizin için yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 7 Set_file mevcut! D1 timeframe!









İşlem fikri, ünlü ve güçlü Fiyat Hareketi modeli olan OutsideBar'a dayanmaktadır!





Price Action OB EA çok iyi bir yatırımdır - sizin için yıllarca işe yarayacaktır, tüm Set_files'ların pozitif matematiksel beklentisi vardır!





İşlem Sistemi Özellikleri:

- Sistem, birçok scalper gibi yüksek komisyonlar için para harcamaz.

- Dar spread gereksinimi yoktur - EA herhangi bir hesapta kullanılabilir.

- Sistem herhangi bir tehlikeli grid yöntemi KULLANMAMAKTADIR.

- EA, varsayılan olarak yerleşik bileşik faiz para yönetimine sahiptir. - Her işlemde, aracı kurum tarafından görülemeyen SL ve TP bulunur.

- SL ve TP dinamiktir; varsayılan olarak piyasa oynaklığına uyum sağlayabilirler.

- Telafi modu EA ayarlarında mevcuttur.

- Trend ve Osilatör filtreleri yerleşiktir.

- Dinamik Trailing Stop da yerleşiktir.

- İşlem çiftleri: NZDCAD, EURUSD, USDCHF, NZDUSD, AUDUSD, USDJPY, AUDCHF.

- Zaman Dilimi: D1.

- İşlem süresi: EA, mumun sonunda giriş fırsatları arar. Sistem, günlük mum oluştuktan sonra (D1 zaman diliminde) emir ayarlamadıysa, grafikte giriş sinyali olmadığı anlamına gelir.





Nasıl kurulur:

- Önerilen 7 grafiği açın:

NZDCAD, EURUSD, USDCHF, NZDUSD, AUDUSD, USDJPY, AUDCHF.

- Her grafikte D1 zaman dilimini seçin. - Her grafiğe Uzman Danışman ekleyin.

- İlgili "Set_file"ı EA'ya uygulayın.

- Robot her şeyi otomatik olarak yapıyor - tek yapmanız gereken onu MT4'e kurmak ve bilgisayarınızı 7/24 açık bırakmak (VEYA bilgisayar yerine VPS kullanmak).





Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.