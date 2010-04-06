Price Action OB EA mw

PRICE ACTION OB EA: ¡es un excelente sistema de trading automático basado en la investigación de la acción del precio!





¡Este Asesor Experto "configura y olvida" realiza todas las operaciones por ti! ¡7 Set_files disponibles! D1 timeframe!









La idea de trading se basa en el famoso y poderoso patrón de Acción del Precio: OutsideBar.





Price Action OB EA es una excelente inversión: te funcionará durante años, ¡y todos los Set_files tienen una esperanza matemática positiva!





Características del sistema de trading:

- El sistema no malgasta dinero en altas comisiones como muchos scalpers.

- No requiere spreads ajustados. El EA se puede usar en cualquier cuenta.

- El sistema no utiliza métodos de cuadrícula peligrosos.

- El EA incorpora la gestión de capital con interés compuesto por defecto. Cada operación tiene SL y TP, que no son visibles para el bróker.

- SL y TP son dinámicos: se adaptan a la volatilidad del mercado por defecto.

- El modo de compensación está disponible en la configuración del asesor experto (EA).

- Filtros de tendencia y oscilador integrados.

- Trailing Stop dinámico integrado.

- Pares de trading: NZDCAD, EURUSD, USDCHF, NZDUSD, AUDUSD, USDJPY, AUDCHF.

- Periodo: D1.

- Tiempo de funcionamiento: El asesor experto busca oportunidades de entrada al final de la vela. Si el sistema no ha generado órdenes tras la formación de la vela diaria (en el período D1), significa que no hay señales de entrada disponibles en el gráfico.





Cómo instalar:

- Abra los 7 gráficos recomendados:

NZDCAD, EURUSD, USDCHF, NZDUSD, AUDUSD, USDJPY, AUDCHF.

- Seleccione el período D1 en cada gráfico.

- Añada un asesor experto a cada gráfico. - Aplicar el "Set_file" correspondiente al EA.

- El robot lo hace todo automáticamente: solo necesita instalarlo en MT4 y dejar el PC funcionando 24/7 (o simplemente usar un VPS en lugar del PC).





Es un producto original que solo se ofrece en este sitio web de MQL5.