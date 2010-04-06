Price Action OB EA mw
- 专家
- DMITRII GRIDASOV
- 版本: 26.11
- 激活: 10
PRICE ACTION OB OB EA 是一款基于价格行为研究的出色自动交易系统！
这是一款“设置后即可忘记”的智能交易系统，它将为您完成所有交易工作！提供 7 个设置文件！D1 timeframe!
交易理念基于著名的强大价格行为形态——外柱形态！
价格行为 OB EA 是一项非常好的投资——它将为您带来多年的收益，所有设置文件都具有正的数学期望值！
交易系统功能：
- 系统不会像许多短线交易者那样收取高额佣金。
- 无严格的点差要求——EA 可用于任何账户。
- 系统不使用任何危险的网格交易方法。
- EA 默认内置复利资金管理功能。
- 每笔交易都设有止损 (SL) 和止盈 (TP)，经纪商不可见。
- 止损和止盈是动态的，默认情况下会根据市场波动进行调整。
- EA 设置中提供补偿模式。
- 内置趋势和震荡指标过滤器。
- 也内置了动态追踪止损。
- 交易货币对：NZDCAD、EURUSD、USDCHF、NZDUSD、AUDUSD、USDJPY、AUDCHF。
- 时间周期：日线 (D1)。
- 运行时间：EA 会在日线蜡烛图末端寻找入场机会。如果系统在日线蜡烛图形成后（在 D1 时间周期内）没有下单，则表示图表上没有可用的入场信号。
安装方法：
- 打开 7 个推荐图表：
NZDCAD、EURUSD、USDCHF、NZDUSD、AUDUSD、USDJPY、AUDCHF。
- 在每个图表中选择 D1 时间周期。
- 将智能交易系统 (EA) 添加到每个图表。
- 将相应的“Set_file”应用到EA。
- 机器人会自动完成所有操作 - 您只需将其安装到MT4并让电脑24/7全天候运行即可（或者使用VPS代替电脑）。
这是仅在MQL5网站上提供的原创产品。