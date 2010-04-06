Price Action OB EA mw

O EA Price Action OB é um excelente sistema de negociação automática baseado na análise da ação do preço!





Este é um Expert Advisor "configure e esqueça" que realiza todas as negociações por si! 7 ficheiros Set_file disponíveis! D1 timeframe!









A ideia de negociação baseia-se no famoso e poderoso padrão de ação do preço - OutsideBar!





O EA Price Action OB é um grande investimento - funcionará durante muitos anos, todos os ficheiros Set_file têm expectativa matemática positiva!





Características do Sistema de Negociação:

- O sistema não desperdiça dinheiro com comissões elevadas como muitos scalpers.

- Não exige spreads apertados - o EA pode ser utilizado em qualquer conta.

- O sistema NÃO utiliza qualquer método de grelha perigoso.

- O EA possui gestão de capital com juros compostos integrada por defeito. - Cada operação tem Stop Loss (SL) e Take Profit (TP) que não são visíveis para a corretora.

- O SL e o TP são dinâmicos e adaptam-se à volatilidade do mercado por defeito.

- O modo de compensação está disponível nas definições do EA.

- Filtros de Tendência e Oscilador integrados.

- O Trailing Stop dinâmico também está integrado.

- Pares de negociação: NZDCAD, EURUSD, USDCHF, NZDUSD, AUDUSD, USDJPY, AUDCHF.

- Timeframe: D1.

- Tempo de operação: O EA procura oportunidades de entrada no fecho do candle. Se o sistema não executar ordens após a formação do candle diário (no timeframe D1), significa que não existiam sinais de entrada disponíveis no gráfico.





Como instalar:

- Abra os 7 gráficos recomendados:

NZDCAD, EURUSD, USDCHF, NZDUSD, AUDUSD, USDJPY, AUDCHF.

- Selecione o timeframe D1 em cada gráfico.

- Anexe o Expert Advisor a cada gráfico. - Aplique o "Set_file" correspondente ao EA.

- O robô faz tudo automaticamente - tudo o que tem de fazer é instalá-lo no MT4 e deixar o PC ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana (OU simplesmente usar um VPS em vez de um PC).





Este é um produto original oferecido exclusivamente neste site MQL5.