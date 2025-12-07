Crash your account EA

Sermayenizin çöldeki bir dondurmadan daha hızlı erimesini mi istiyorsunuz?
Harika haber: bunun için mükemmel EA’yı geliştirdik.

Tamamen “anti-optimize” edilmiş bu EA sayesinde para kaybetmek artık anlık, zahmetsiz ve kesin.

Bu EA, felaket işlemleri rekor hızla ardı ardına yapacak şekilde tasarlanmıştır. Açıyor, kapatıyor, tekrar açıyor, tekrar kapatıyor — sermayenizi bankacınız “dur” demeden yok ediyor.

Kullanım:

  • Önce demoda test edin.

  • Sonra cesurlar (veya deliler) gerçek hesaba geçebilir.

  • Her zaman dilimi ve her enstrümanda çalışır.

  • Lot miktarını ayarlayarak hesabınızın ne kadar hızlı patlayacağını seçin.

⚠️ UYARI:
Eğer para kaybetmek istemiyorsanız hemen uzaklaşın.
Bu EA sadece KAYBETMEK için yapılmıştır.
Bir gün kazanırsa, bu bir hatadır.

Konsepti sevdiyseniz yorum bırakmayı unutmayın!

Gerçekten kazanmak isteyenler için: Market’te “ImperialX” arayın.


Yazarın diğer ürünleri
ImperialX
Matisse Garcia
Uzman Danışmanlar
Website & Support Official website: https://imperiumtrading-ai.vercel.app/ Contact: https://imperiumtrading-ai.vercel.app/contact Essential Technical Information Recommended symbol: EURUSD (works on all pairs with adapted parameters) Timeframes: M15 to H1 Multi-currency support: YES (with correct parameters) Netting / Hedge support: YES (always better in hedge) Minimum deposit: 200 USD (very low risk mode recommended) Recommended deposit (high potential): 1,000 USD Optimal deposit (full s
