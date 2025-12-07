Crash your account EA
- Uzman Danışmanlar
- Matisse Garcia
- Sürüm: 1.1
Sermayenizin çöldeki bir dondurmadan daha hızlı erimesini mi istiyorsunuz?
Harika haber: bunun için mükemmel EA’yı geliştirdik.
Tamamen “anti-optimize” edilmiş bu EA sayesinde para kaybetmek artık anlık, zahmetsiz ve kesin.
Bu EA, felaket işlemleri rekor hızla ardı ardına yapacak şekilde tasarlanmıştır. Açıyor, kapatıyor, tekrar açıyor, tekrar kapatıyor — sermayenizi bankacınız “dur” demeden yok ediyor.
Kullanım:
-
Önce demoda test edin.
-
Sonra cesurlar (veya deliler) gerçek hesaba geçebilir.
-
Her zaman dilimi ve her enstrümanda çalışır.
-
Lot miktarını ayarlayarak hesabınızın ne kadar hızlı patlayacağını seçin.
⚠️ UYARI:
Eğer para kaybetmek istemiyorsanız hemen uzaklaşın.
Bu EA sadece KAYBETMEK için yapılmıştır.
Bir gün kazanırsa, bu bir hatadır.
Konsepti sevdiyseniz yorum bırakmayı unutmayın!
Gerçekten kazanmak isteyenler için: Market’te “ImperialX” arayın.