Crash your account EA

Sermayenizin çöldeki bir dondurmadan daha hızlı erimesini mi istiyorsunuz?

Harika haber: bunun için mükemmel EA’yı geliştirdik.

Tamamen “anti-optimize” edilmiş bu EA sayesinde para kaybetmek artık anlık, zahmetsiz ve kesin.

Bu EA, felaket işlemleri rekor hızla ardı ardına yapacak şekilde tasarlanmıştır. Açıyor, kapatıyor, tekrar açıyor, tekrar kapatıyor — sermayenizi bankacınız “dur” demeden yok ediyor.

Kullanım:

Önce demoda test edin.

Sonra cesurlar (veya deliler) gerçek hesaba geçebilir.

Her zaman dilimi ve her enstrümanda çalışır.

Lot miktarını ayarlayarak hesabınızın ne kadar hızlı patlayacağını seçin.

⚠️ UYARI:

Eğer para kaybetmek istemiyorsanız hemen uzaklaşın.

Bu EA sadece KAYBETMEK için yapılmıştır.

Bir gün kazanırsa, bu bir hatadır.

Konsepti sevdiyseniz yorum bırakmayı unutmayın!

Gerçekten kazanmak isteyenler için: Market’te “ImperialX” arayın.