MFI with 2 Moving Averages mf
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için "MFI ve 2 Hareketli Ortalama" Kripto Forex Göstergesi, Yeniden Çizilme Yok.
- Para Akışı Endeksi (MFI), aşırı satım ve aşırı alım bölgelerini belirlemek için fiyat ve hacim verilerini kullanan teknik bir osilatördür.
- "MFI ve 2 Hareketli Ortalama" Göstergesi, MFI osilatörünün Hızlı ve Yavaş Hareketli Ortalamalarını görmenizi sağlar.
- Gösterge, trend değişimini çok erken görme fırsatı sunar.
- Bu göstergeyi parametreler aracılığıyla ayarlamak çok kolaydır, herhangi bir zaman diliminde kullanılabilir.
- Resimlerde Alış ve Satış giriş koşullarını görebilirsiniz. - Alış sinyali koşulları:
(1)-hızlı MA, yavaş MA'yı yukarı doğru kesiyor,
(2)-kırmızı MFI çizgisi hızlı MA'nın üzerinde,
(3)-kırmızı çizgi sarı çizgiye çok yakın,
(4)-kırmızı çizgi sarı çizgiden yukarı doğru sekiyor,
(5)-Alış kancası yeni oluşmuş - burada işlem açın,
(6)-Önemli: MA'lar kesiştikten sonra yalnızca ilk kancayı kullanın.
(7)Satış işlemleri için tam tersi geçerlidir (resimlere bakın).
// Harika İşlem Robotları ve Göstergeleri burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.