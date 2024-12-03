Volumatic VIDyA MT4

4.5
Volumatic VIDYA (Variable Index Dynamic Average), trendleri izlemek ve her trend aşamasında alım-satım baskısını analiz etmek için tasarlanmış gelişmiş bir göstergedir. Dinamik Ortalama Değişken Endeksi (Variable Index Dynamic Average) temel bir dinamik düzleştirme tekniği olarak kullanılarak, bu araç, piyasa yapısının kilit seviyelerinde fiyat ve hacim dinamikleri hakkında kritik içgörüler sağlar.

MT5 sürümünü görün: Volumatic VIDyA MT5

Daha fazla ürün için:  Tüm Ürünler

To use iCustom for EA, please see here: Create EA (iCustom) with VOLUMATIC VIDYA

Temel Konsept

Volumatic VIDYA, trendleri belirlemede ve bunları yönlendiren hacim baskısını analiz etmede üstün başarı sağlar. VIDYA çizgisi, fiyat hareketlerinin gücüne dinamik olarak uyum sağlayarak SMA veya EMA gibi geleneksel hareketli ortalamalardan daha duyarlı ve hassas hale gelir.

Trend tespitinin ötesinde, Volumatic VIDYA alım-satım baskısını hesaplar ve görselleştirerek piyasa katılımına kapsamlı bir perspektif sunar. Piyasa yapısı dönüş noktalarından çizilen yatay çizgiler, hacim verileriyle birleştirilerek ana destek ve direnç seviyelerini vurgular.

Ayrıca, uyarı işlevi, traderların kritik piyasa hareketleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar ve Volumatic VIDYA'yı proaktif bir ticaret aracı haline getirir.

Önemli Özellikler

1. Dinamik VIDYA Hesaplaması

VIDYA, Chande Momentum Oscillator (CMO) kullanarak piyasa momentumu ve volatilitesine dinamik olarak uyum sağlar. Bu sayede:

  • Hızlı tepki: Minimum gecikmeyle hızlı piyasa değişimlerini yakalar.
  • Gürültü filtresi: Düşük volatilite sırasında bile net sinyaller sağlar.
2. Oklarla Trend Değişim Sinyalleri

Trend dönüşlerini göstermek için Volumatic VIDYA, sezgisel oklar kullanır:

  • Yukarı oklar: Fiyat, VIDYA çizgisini yukarı geçtiğinde potansiyel yükseliş dönüşlerini gösterir.
  • Aşağı oklar: Fiyat, VIDYA çizgisinin altına düştüğünde potansiyel düşüş değişikliklerini işaret eder.

Bu sinyaller, Trend Değişim Uyarıları ile güçlendirilir ve bu tür olaylar gerçekleştiğinde traderlara gerçek zamanlı bildirimler gönderilir. Uyarılar, ekran başında olmadığınızda bile zamanında harekete geçmenizi sağlar ve fırsatları yakalamaya veya riskleri azaltmaya yardımcı olur.

3. Hacim Etiketli Piyasa Yapısı Pivot Çizgileri

Destek ve direnç seviyeleri, piyasa yapısı pivotlarından çizilen yatay çizgilerle tanımlanır:

  • Yatay likidite çizgileri: Fiyat zirvelerinden ve diplerinden çizilir, kırılıncaya kadar uzatılır.
  • Hacim etiketleri: Bu seviyelerdeki son altı mumun ortalama hacmini göstererek piyasa gücünü netleştirir.

Genişletilmiş Likidite Çizgisi Uyarıları, bu kritik seviyeler kırıldığında traderları bilgilendirir. Bu özellik özellikle şunlar için yararlıdır:

  • Potansiyel kırılmaları veya düşüşleri belirlemek.
  • Önemli ilgi seviyeleri yakınında fiyat hareketlerini tahmin etmek.
  • Stop-loss veya kar-al seviyelerini dinamik olarak ayarlamak.
4. Kritik Piyasa Olayları İçin Uyarılar

Volumatic VIDYA, ticaret verimliliğini artırmak için sağlam bir uyarı sistemi entegre eder:

  • Trend Değişim Uyarıları: Fiyat, VIDYA çizgisini geçtiğinde tetiklenir ve potansiyel yükseliş veya düşüş dönüşlerini işaret eder.
  • Genişletilmiş Likidite Çizgisi Uyarıları: Fiyat, önemli pivot seviyelerinin üzerine çıktığında veya altına düştüğünde traderları bilgilendirir, potansiyel kırılma veya düşüş senaryolarını işaret eder.

Bu uyarılar özelleştirilebilir ve e-posta, push bildirimi veya sesli olarak gönderilebilir, böylece grafikleri sürekli izlemenize gerek kalmadan bilgilendirilirsiniz.

Özelleştirme Seçenekleri

Volumatic VIDYA, çeşitli ticaret stillerine uygun seçeneklerle son derece esnek bir yapıya sahiptir:

  • VIDYA ayarları: Trend yanıtını kişiselleştirmek için uzunluk ve momentum ayarlayın.
  • Pivot algılama hassasiyeti: Pivot noktalarını hesaplamak için kullanılan mum çubuklarının sayısını belirleyin.
  • Uyarı tercihleri: Belirli piyasa olaylarına odaklanmak için bildirimleri ayarlayın ve gereksiz dikkat dağınıklıklarını azaltın.
Volumatic VIDYA’yı Etkili Kullanma
  1. Trendleri izleyin: VIDYA çizgisini kullanarak piyasa yönünü takip edin ve stratejinizi ayarlayın.
  2. Hacim baskısını analiz edin: Delta hacmini kullanarak trendin gücünü doğrulayın veya dönüşleri belirleyin.
  3. Likidite çizgileri etrafında plan yapın: Pivot seviyelerini ve bunlarla ilişkili uyarıları kullanarak kırılma veya destek alanlarını belirleyin.
  4. Uyarıları etkinleştirin: İzlemeyi otomatikleştirerek zamandan tasarruf edin ve önemli değişiklikler hakkında bilgi sahibi olun.
Neden Volumatic VIDYA'yı Seçmelisiniz?

Dinamik trend izleme, hacim analizi ve proaktif uyarıları birleştiren Volumatic VIDYA, kapsamlı bir ticaret aracı olarak öne çıkar. İster scalping, ister swing trading yapıyor olun, ister uzun vadeli pozisyonlar tutun, bu gösterge şunları sunar:

  • Dinamik uyum: Volatil piyasalarda trendleri etkili bir şekilde yakalar.
  • Hacim içgörüleri: Fiyat hareketlerine bağlam ekleyerek daha iyi kararlar almanızı sağlar.
  • Gerçek zamanlı uyarılar: Grafiklere sürekli bakmadan önemli olaylardan haberdar olun.

Trendlere, hacimlere ve proaktif ticarete hakim olmak için en iyi ortağınız Volumatic VIDYA ile piyasada bir adım önde olun!


İncelemeler 4
jabautista
4001
jabautista 2025.03.24 19:48 
 

Solid indicator. Developer is very open suggestions and has great customer service!

Nikodem Dobrzynski
278
Nikodem Dobrzynski 2025.01.24 18:22 
 

Volumatic VIDyA is a very useful indicator that combines both trend and volume indications. When combined with other technical analysis indicators, it can be a great tool in your strategy. Niko.

XANKEEZ
864
XANKEEZ 2025.01.03 09:42 
 

VIDYA is a unique indicator that combines trend and volume analysis. for best results, use it with other indicators like RSI or ADX. the author keeps updating and making it better each time.

İncelemeye yanıt