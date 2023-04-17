Pro Sessions MT4

Bu, dört seans boyunca tüm seviyeleri (Açık-Yüksek-Düşük-Kapanış) görüntüleyebilen işlem seanslarının bir göstergesidir. Gösterge aynı zamanda oturum düzeylerini de tahmin edebilir. Oturumlar çizgiler veya dikdörtgenler (boş veya dolu) ile çizilebilir, çizgiler bir sonraki oturuma uzatılabilir. Kısayol tuşlarına (varsayılan olarak '1', '2', '3', '4') basarak her oturumu kolayca gizleyebilir/gösterebilirsiniz.

ASR (Ortalama Oturum Aralığı) satırlarını görebilirsiniz (varsayılan kısayol tuşu 'A'). Bu, ADR hesaplamasına benzer, yalnızca son X seanslarına göre hesaplanır, bu da mevcut (ve önceki) seansların potansiyel aralığını (fiyatın bugün ne kadar ileri gidebileceğini) görmenizi sağlar. Ortalama, önceki oturumların toplamının oturum sayısına bölünmesiyle hesaplanır (parametre 'ASR süresi (ortalamayı hesaplamak için oturum sayısı)'), her oturumun kendi ASR değeri vardır.

Gösterge gelecekteki oturumları ve bunların boyutlarını hesaplar ve çizer. Tırnak geçmişindeki boşlukları doğru şekilde tanımlar.
Ayrıca her oturumun başında dikey bir ayırıcı çizebilir.

Gösterge, grafiğin renk düzenini otomatik olarak belirler.

Ayrıca, fiyat seans seviyelerine dokunduğunda veya fiyat belirli bir mesafe için kapalı seansı aştığında uyarı gönderir. Her oturum için uyarılar devre dışı bırakılabilir.

"Diğer oturum başlarsa oturumu durdur" parametresi (kısayol tuşu 'S'), eski bir oturumu durdurmanıza ve yeni bir oturumda kesintiye uğradığında uyarı almanıza olanak tanır.

Gösterge Pivot seviyelerini çizebilir ve bunlara uyarı gönderebilir. Bu seviyeler önceki oturumların değerlerine göre hesaplanır (varsayılan kısayol tuşu 'P').


Parametreler

Number of days to calculate — Çekiliş için gereken gün sayısı.
Time Offset (add shift for all Sessions) — Zaman Farkı (tüm Oturumlar için vardiya ekleyin).
Show Future Sessions — gelecekte beklenen oturumları gösterir.
Show Open lines — Açık hatları göster.
Show High lines — Yüksek çizgileri göster.
Show Low lines — Düşük çizgileri göster.
Show Close lines — Satırları kapat'ı göster.
Show Middle lines (between High-Low) — Orta çizgileri göster (Yüksek-Düşük arası)
Extend lines to the next Session — Satırları bir sonraki Oturuma uzatın.
Show Rectangles High-Low — Dikdörtgenleri Yüksek-Alçak Göster.
Show Rectangles Open-Close — Dikdörtgenleri Açık-Kapalı Göster.
Fill High-Low — Yüksek-Düşük'ü doldurun.
Fill Open-Close — Aç-Kapat'ı doldurun.
Show Vertical line at the begining — Başlangıçta Dikey çizgiyi göster.
Show Session Names — Oturum Adlarını Göster.
Show Day of the week — Haftanın gününü göster.
Show Session Range — Oturum Aralığını Göster.
Show Percentage changes — seansın açılış ve kapanışı veya seansın en yüksek ve en düşük seviyeleri arasındaki fiyat değişiminin yüzdesini gösterir.
Stop session if the other session starts — Sidney, Tokyo'nun başlangıcında sona erer. Tokyo, Londra'nın başlangıcında biter. Londra, New York'un başlangıcında biter.
Hotkey to switch 'Stop session' — 'Oturumu durdur' seçeneğini değiştirmek için kısayol tuşu
Color scheme — Renk uyumu.

Sezon 1 (Session #1)
Enable session — Oturumu etkinleştirin.
Session name — Oturum adı.
Start time (broker time) — Başlangıç zamanı (komisyoncu zamanı).
End time (broker time) — Bitiş zamanı (komisyoncu zamanı).
Line color — Çizgi rengi.
Line width — Hat genişliği.
Line style — Çizgi stili.
Fill High-Low color — Yüksek-Düşük rengini doldurun.
Fill Open-Close color — Aç-Kapat rengini doldurun.
Rectangle line color — Dikdörtgen çizgi rengi.
Rectangle line width — Dikdörtgen çizgi genişliği.
Rectangle line style — Dikdörtgen çizgi stili.
Vertical line color — Dikey çizgi rengi.
Vertical line width — Dikey çizgi genişliği.
Vertical line style — Dikey çizgi stili.
Text color — Metin rengi.
Font name — Yazı tipi adı.
Font size — Yazı Boyutu.
Text label on the — Metin etiketi üzerinde.
Hotkey to switch session — Oturumu değiştirmek için kısayol tuşu.

Oturum #2, #3, #4 için aynı parametreler.

Oturum Özeti (Sessions Pivot)
Show Pivot — Pivot'u Göster
Mode of the Pivot — Pivot Modu:
  • Classic
  • Woodie
  • DeMark
  • Camarilla
Show Future Pivot — Gelecekteki Pivot'u Göster.

Ortalama Oturum Aralığı (Average Session Range)

Show ASR lines — ASR hatlarını göster.
ASR period (num sessions to calculate the average) — ASR dönemi (ortalamanın hesaplanması için oturum sayısı).
The middle of the ASR is: — ASR'nin ortası:
  • at the Session Open — Oturum Açılışında
  • between High-Low — Yüksek-Düşük arası
  • between Open-Close — Aç-Kapa arası
  • at the Session Close — Oturum Kapanışında
Hotkey to switch 'ASR' — 'ASR'yi değiştirmek için kısayol tuşu.

Uyarılar
Check Current sessions (not closed yet) — Mevcut oturumları kontrol edin (henüz kapatılmadı)
Check Previous sessions (closed Today or Yesterday) — Önceki oturumları kontrol edin (Bugün veya Dün kapalı)
Alert when price touched 'Open' — Fiyat 'Açık'a dokunduğunda uyarı
Alert when price touched 'High' — Fiyat 'Yüksek'e ulaştığında uyarı
Alert when price touched 'Low' — Fiyat 'Düşük'e ulaştığında uyarı
Alert when price touched 'Close' — Fiyat 'Kapat'a dokunduğunda uyarı
Alert when price touched 'Middle' — Fiyat 'Orta'ya dokunduğunda uyarı
Alert when price touched 'ASR' — Fiyat 'ASR'ye dokunduğunda uyarı
Alert when price touched one of the Pivot levels — Fiyat Pivot seviyelerinden birine dokunduğunda uyarı
Check alerts only on bar closing — Uyarıları yalnızca çubuk kapatıldığında kontrol edin
Alert when a New session starts — Yeni bir oturum başladığında uyar
Alert when price breaks the closed Session by the Distance — Fiyat kapalı oturumu mesafeye göre kırdığında uyarı verin
Distance for the Session breakout — Oturum Arası Mesafesi
Pop up alert — Açılan uyarı
Push notifications — Push bildirimleri
E-mail notifications — E-posta Bildirimleri
Sound alert — Ses Alarmi
Allow Session #1 alerts — Oturum #1 için uyarılara izin ver
Allow Session #2 alerts — Oturum #2 için uyarılara izin ver
Allow Session #3 alerts — Oturum #3 için uyarılara izin ver
Allow Session #4 alerts — Oturum #4 için uyarılara izin ver


Kris
192
Kris 2025.04.12 08:24 
 

Excellent indicator, easily the best on the market! The developer is also very responsive and quick to make updates when necessary.

Lev Vladimirovic Marushkin
1999
Lev Vladimirovic Marushkin 2024.07.23 21:56 
 

best

Chapa
462
Chapa 2023.07.21 05:35 
 

There is not a single sessions indicator like this one out there. So customizable, the author has thought of just about everything and includes pivots to boot.... VERY SLICK! Awesome customer service as well. Prompt, professional and very receptive to suggestions. I had a request and Taras had an update within 24hrs... TOTAL PRO! .............. and thanks for the 10 activations!

