Multi Factor Channel Score MT4

MFCS (Çok Faktörlü Kanal Skoru), ağırlıklı bir puanlama sistemi ve volatiliteye dayalı uyarlanabilir kanallar aracılığıyla piyasa dinamiklerini net bir şekilde okumak için tasarlanmış gelişmiş bir göstergedir.

ANA ÖZELLİKLER:

Gerçek zamanlı volatiliteye göre ayarlanan uyarlanabilir ATR kanalları

Çok faktörlü puanlama (pozisyon, hacim, momentum, üst zaman dilimi trendi, volatilite)

Puan yoğunluğuna göre sınıflandırılmış sinyaller (0–100)

Puan, trend ve temel göstergeleri gösteren eksiksiz gösterge paneli

Piyasa yönünü hizalamak için çok zamanlı filtreleme

Güvenilirliği artırmak için isteğe bağlı hacim doğrulaması

TEMEL PARAMETRELER:

Ayarlanabilir ATR periyodu, çarpanı ve pencere boyutu

Konfigüre edilebilir puan ağırlıkları

Hareketli ortalama ile filtrelenmiş hacim

Entegre uyarılar ile özelleştirilebilir gösterge paneli

KULLANIM:

Piyasa yapısını nicel olarak değerlendirmek isteyen trader ve teknik analistler için tasarlanmıştır.

Yüksek potansiyelli bölgeleri belirlemeye, hareketin gücünü ölçmeye ve giriş zamanlamasını optimize etmeye yardımcı olur.