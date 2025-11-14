Multi Factor Channel Score MT4
- Göstergeler
- Vincent Jose Proenca
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
MFCS (Çok Faktörlü Kanal Skoru), ağırlıklı bir puanlama sistemi ve volatiliteye dayalı uyarlanabilir kanallar aracılığıyla piyasa dinamiklerini net bir şekilde okumak için tasarlanmış gelişmiş bir göstergedir.
ANA ÖZELLİKLER:
-
Gerçek zamanlı volatiliteye göre ayarlanan uyarlanabilir ATR kanalları
-
Çok faktörlü puanlama (pozisyon, hacim, momentum, üst zaman dilimi trendi, volatilite)
-
Puan yoğunluğuna göre sınıflandırılmış sinyaller (0–100)
-
Puan, trend ve temel göstergeleri gösteren eksiksiz gösterge paneli
-
Piyasa yönünü hizalamak için çok zamanlı filtreleme
-
Güvenilirliği artırmak için isteğe bağlı hacim doğrulaması
TEMEL PARAMETRELER:
-
Ayarlanabilir ATR periyodu, çarpanı ve pencere boyutu
-
Konfigüre edilebilir puan ağırlıkları
-
Hareketli ortalama ile filtrelenmiş hacim
-
Entegre uyarılar ile özelleştirilebilir gösterge paneli
KULLANIM:
Piyasa yapısını nicel olarak değerlendirmek isteyen trader ve teknik analistler için tasarlanmıştır.
Yüksek potansiyelli bölgeleri belirlemeye, hareketin gücünü ölçmeye ve giriş zamanlamasını optimize etmeye yardımcı olur.