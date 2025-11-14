Multi Factor Channel Score MT4

MFCS (Multi Factor Channel Score) Institutional Pro est un indicateur avancé conçu pour offrir une lecture claire de la dynamique du marché grâce à un système de scoring pondéré et des canaux adaptatifs basés sur la volatilité.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

- Canaux ATR adaptatifs, ajustés à la volatilité en temps réel

- Scoring multi-facteurs (position, volume, momentum, tendance HTF, volatilité)

- Signaux catégorisés selon l’intensité du score (0-100)

- Dashboard complet affichant score, tendance et indicateurs clés

- Filtrage multi-timeframe pour aligner la direction du marché

- Validation optionnelle par volume pour renforcer la fiabilité

PARAMÈTRES CLÉS :

Période ATR, multiplicateur et fenêtre ajustables

Scoring configurable par pondération

Volume filtré par moyenne mobile

Dashboard personnalisable avec alertes intégrées

UTILISATION :

Conçu pour les traders et techniques recherchant une évaluation quantitative de la structure du marché.

Permet d’identifier les zones à fort potentiel, de mesurer la force d’un mouvement et d’affiner le timing d’entrée.