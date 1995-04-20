Multi Factor Channel Score MT4
- Indicadores
- Vincent Jose Proenca
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
MFCS (Pontuação de Canal Multifatorial) é um indicador avançado projetado para fornecer uma leitura clara da dinâmica do mercado através de um sistema de pontuação ponderado e canais adaptativos baseados na volatilidade.
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:
-
Canais ATR adaptativos ajustados à volatilidade em tempo real
-
Pontuação multifatorial (posição, volume, momentum, tendência de prazos superiores, volatilidade)
-
Sinais categorizados por intensidade de pontuação (0–100)
-
Painel completo mostrando pontuação, tendência e indicadores-chave
-
Filtro multitemporal para alinhar a direção do mercado
-
Validação opcional de volume para maior confiabilidade
PARÂMETROS PRINCIPAIS:
-
Período, multiplicador e janela do ATR ajustáveis
-
Pesos de pontuação configuráveis
-
Volume filtrado por média móvel
-
Painel personalizável com alertas integrados
USO:
Desenvolvido para traders e analistas técnicos que buscam uma avaliação quantitativa da estrutura de mercado.
Ajuda a identificar zonas de alto potencial, medir a força do movimento e aprimorar o momento de entrada.