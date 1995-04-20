Multi Factor Channel Score MT4
- Indicadores
- Vincent Jose Proenca
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
MFCS (Puntuación de Canal Multifactorial) es un indicador avanzado diseñado para ofrecer una lectura clara de la dinámica del mercado mediante un sistema de puntuación ponderado y canales adaptativos basados en la volatilidad.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
-
Canales ATR adaptativos ajustados a la volatilidad en tiempo real
-
Puntuación multifactorial (posición, volumen, impulso, tendencia de marcos temporales superiores, volatilidad)
-
Señales categorizadas por intensidad de puntuación (0–100)
-
Panel completo que muestra la puntuación, la tendencia y los indicadores clave
-
Filtro multi–temporal para alinear la dirección del mercado
-
Validación de volumen opcional para mejorar la fiabilidad
PARÁMETROS CLAVE:
-
Período, multiplicador y ventana ATR ajustables
-
Pesos de puntuación configurables
-
Volumen filtrado por media móvil
-
Panel personalizable con alertas integradas
USO:
Diseñado para traders y analistas técnicos que buscan una evaluación cuantitativa de la estructura del mercado.
Ayuda a identificar zonas de alto potencial, medir la fuerza del movimiento y refinar el momento de entrada.