Multi Factor Channel Score MT4

MFCS (Multi-Faktor-Kanal-Score) ist ein fortgeschrittener Indikator, der entwickelt wurde, um die Marktdynamik klar darzustellen, basierend auf einem gewichteten Bewertungssystem und adaptiven, volatilitätsbasierten Kanälen.

HAUPTMERKMALE:

Adaptive ATR-Kanäle, die sich in Echtzeit an die Volatilität anpassen

Multifaktor-Scoring (Position, Volumen, Momentum, Trend höherer Zeitebenen, Volatilität)

Signale kategorisiert nach Bewertungsintensität (0–100)

Vollständiges Dashboard mit Score, Trend und wichtigen Indikatoren

Multi-Timeframe-Filterung zur Ausrichtung der Marktrichtung

Optionale Volumenvalidierung zur Erhöhung der Zuverlässigkeit

HAUPTPARAMETER:

Einstellbare ATR-Periode, Multiplikator und Fenster

Konfigurierbare Bewertungsgewichte

Volumen gefiltert über gleitenden Durchschnitt

Anpassbares Dashboard mit integrierten Warnmeldungen

VERWENDUNG:

Entwickelt für Trader und technische Analysten, die eine quantitative Bewertung der Marktstruktur suchen.

Hilft, Zonen mit hohem Potenzial zu identifizieren, die Bewegungsstärke zu messen und den Einstieg zu optimieren.