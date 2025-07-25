FJ Universe DCA Hedge

DCA KORUMA BOTU | MetaTrader 5 Kısa Satış Robotu

DCA Koruma Botu ile düşüş piyasalarını ustalıkla yönetin; MetaTrader 5 (MT5) üzerinde kısa satış stratejinizi optimize etmek için tasarlanmış otomatik bir ticaret çözümü.

Bu Uzman Danışman (EA), disiplinli bir Dolar Maliyet Ortalaması (DCA) stratejisi kullanarak volatil veya yükselen piyasalarda satış pozisyonlarını yürütür ve işlemleri verimli bir şekilde yönetir. Yeni bir mum açıldığında satış pozisyonu açma koşullarını değerlendirir ve kâr al seviyesini günceller. Aktif işlem yoksa yeni bir satış emri başlatılır. Mevcut işlemler için EA, "totalInvestmentForBot" değerini "numberOfOrders" sayısına bölerek mevcut fiyatın üzerindeki sonraki satış emirleri için bir DCA ızgarası oluşturur ve fiyatlar yükseldikçe pozisyonları ortalama yaparak riski stratejik olarak yönetir. Fiyat, başlangıç giriş noktasından +%100 yükseldiğinde ızgara yeni emir oluşturmayı durdurur; bu noktada pozisyonlar yönetilmezse likidasyon riskiyle karşı karşıya kalabilir.

Gerçek zamanlı ticaret sinyalleri, ticaret tarzınıza ve tercihlerinize uygun olarak tamamen özelleştirilebilir şekilde doğrudan Discord sunucunuza gönderilir.

Özellikler:

  • Yeni bir mum açıldığında satış pozisyonlarını yürütür ve aktif işlem yoksa yeni bir emir tetiklenir.
  • Ortalama fiyatın altındaki bir yüzde ("takeProfitInPercentage" üzerinden) olarak kâr al seviyelerini hesaplar ve günceller, maliyet etkin ticaret için takas ücretlerini hariç tutar.
  • "totalInvestmentForBot" değerini belirtilen "numberOfOrders" sayısına dağıtarak, fiyatlar yükseldiğinde satış emirleri için bir DCA ızgara stratejisi uygular ve fiyat +%100 hareket ettiğinde yeni emirleri durdurarak riski sınırlar.
  • Discord ile sorunsuz bir şekilde entegre olur ve ticaret sinyallerini özel kanalınıza gönderir, kolay takip için özelleştirilebilir webhook ve takma ad ayarlarıyla.
  • Çoklu döviz çiftleri ve hesaplarda performansı optimize eder, brokerınızın gereksinimlerine uygun yapılandırılabilir dolum politikalarını (FOK, IOC veya Return) destekler.
  • Benzersiz Sihirli Sayılar atayarak aynı çift veya hesapta birden fazla EA'nın çalıştırılmasını sağlar ve işlem çakışmalarını önler.

Yapılandırma Ayarları:

  • Toplam Yatırım (totalInvestmentForBot): EA'nın belirli bir döviz çifti ve zaman diliminde işlem yapmak için ayırdığınız toplam para miktarı. Bunu EA'nın işlem açmak için kullandığı bütçe olarak düşünün.
  • Emir Sayısı (numberOfOrders): EA'nın toplam yatırımınızı böldüğü daha küçük işlemlerin sayısı. Bu işlemler, fiyatın maksimum +%100 yükselmesi durumunda farklı fiyat seviyelerinde satış yaparak bir Dolar Maliyet Ortalaması (DCA) ızgarası oluşturur.
  • Maliyet Formatı (costFormat): İşlem boyutlarını nasıl belirlemek istediğinizi seçin: fiat para biriminde (örneğin, USD) veya lotlarda (örneğin, 0.01 lot). Bu, ticaret tarzınıza göre esneklik sağlar.
  • Kâr Al Yüzdesi (takeProfitInPercentage): Açık işlemlerinizin ortalama fiyatının üzerindeki yüzde olarak ifade edilen kâr hedefi. Not: Takas ücretleri (gecelik pozisyon tutma maliyetleri) dikkate alınmaz.
  • -------------------
  • Sihirli Sayı (magicNumber): EA'nın işlemlerini takip etmek için atanan benzersiz bir kimlik. Bu, EA'nın diğer EA'lar veya manuel işlemlerinizle çakışmasını önler ve her şeyi düzenli tutar.
  • Dolum Politikası Kullan (useFillingPolicy): "True" olarak ayarlandığında, EA, brokerınızın gereksinimlerine göre en iyi emir yürütme yöntemini (Fill or Kill, Immediate or Cancel veya Return) otomatik olarak seçer ve işlemlerin sorunsuz yürütülmesini sağlar.
  • Son DCA Döngüsü (lastCycleOfDCA): EA'nın tam bir DCA döngüsünü tamamladıktan sonra (yani tüm pozisyonları kapattıktan sonra) ticareti durdurup durdurmayacağını seçin. EA'nın duraklatılmasını kontrol etmek için kullanışlıdır.
  • -------------------
  • Marka Bağlantı Adı (brandLinkName): İşlem raporlarınıza dahil edilecek bir bağlantı için özel bir ad ekleyin, raporlarınızı kişiselleştirmeyi veya markalamayı kolaylaştırır.
  • Marka Bağlantı URL'si (brandLinkURL): İşlem raporlarınızda marka bağlantı adıyla eşleştirilecek bir URL belirtin, örneğin web sitenize veya profilinize bir bağlantı.
  • Discord Takma Adı (discordNickname): Discord raporlarında görüntülenen ad. Discord kanalınızda belirli kullanıcıları veya rolleri etiketlemek için <@id> etiketlerini kullanabilirsiniz.
  • Discord Webhook Günlükleri (discordWebhookLogs): EA aktiviteleri hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlamak için ayrıntılı işlem günlüklerini özel Discord kanalınıza gönderen bir webhook URL'si.
  • Discord Webhook Sonuçları (discordWebhookResults): Kâr ve zarar (PNL) sonuçlarını özel Discord kanalınıza göndererek performansı takip etmenizi sağlayan bir webhook URL'si.
  • Telegram Takma Adı (telegramNickname): Telegram raporlarında görüntülenen ad. Belirli kullanıcıları veya grupları etiketlemek için @id etiketlerini destekler.
  • Telegram Bot Jetonu (telegramBotToken): EA'nızı rapor göndermek için bir Telegram botuna bağlamak için kullanılan Telegram'ın BotFather'ından alınan API jetonu.
  • Telegram Sohbet Kimliği (telegramChatID): Botunuzun PNL sonuçlarını göndereceği Telegram sohbet veya grup kimliği, böylece hareket halindeyken bilgi alabilirsiniz.


Discord Entegrasyonu için Kurulum:
Discord'da sinyal bildirimlerini etkinleştirmek için MT5'te WebRequest ayarlarını yapılandırın:
1. Araçlar > Seçenekler > Uzman Danışmanlar sekmesine gidin.
2. "Listelenen URL'ler için WebRequest'e izin ver" seçeneğini işaretleyin.
3. "https://discord.com" ve  "https://discordapp.com adreslerini izin verilen URL'ler listesine ekleyin.

Telegram Entegrasyonu için Kurulum:
Telegram'da sinyal bildirimlerini etkinleştirmek için MT5'te WebRequest ayarlarını yapılandırın:
1. Araçlar > Seçenekler > Uzman Danışmanlar sekmesine gidin.
2. "Listelenen URL'ler için WebRequest'e izin ver" seçeneğini işaretleyin.
3. "https://api.telgram.org"  adresini izin verilen URL'ler listesine ekleyin.


Önemli Risk Notu: DCA Koruma Botu, başlangıç giriş noktasından fiyat +%100 yükseldiğinde yeni emir oluşturmayı durdurur; bu durumda pozisyonlar manuel olarak yönetilmez veya kapatılmazsa likidasyon riskiyle karşılaşabilir. Güçlü yükseliş piyasalarında sermayenizi korumak için uygun risk yönetimi ayarlarını yaptığınızdan emin olun.

DCA Koruma Botu, kısa satış stratejilerini minimum çabayla otomatikleştirmek isteyen trader'lar için mükemmeldir. Son derece özelleştirilebilir ve forex, hisse senetleri, endeksler ve emtialarla uyumludur; yükseliş veya volatil piyasalarda koruma için idealdir ve hem canlı hem de demo ortamlarda sorunsuz çalışır.
İster yeni başlayan bir trader ister deneyimli bir yatırımcı olun, DCA Koruma Botu, ticaret verimliliğinizi ve risk yönetiminizi geliştirmek için güçlü ve kullanıcı dostu bir çözüm sunar. Kısa satış stratejinizi bugün optimize etmeye başlayın!



