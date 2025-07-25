FJ Universe DCA Hedge

DCA KORUMA BOTU | MetaTrader 5 Kısa Satış Robotu

Gerçek zamanlı ticaret sinyalleri, ticaret tarzınıza ve tercihlerinize uygun olarak tamamen özelleştirilebilir şekilde doğrudan Discord sunucunuza gönderilir.

Bu Uzman Danışman (EA), disiplinli bir Dolar Maliyet Ortalaması (DCA) stratejisi kullanarak volatil veya yükselen piyasalarda satış pozisyonlarını yürütür ve işlemleri verimli bir şekilde yönetir. Yeni bir mum açıldığında satış pozisyonu açma koşullarını değerlendirir ve kâr al seviyesini günceller. Aktif işlem yoksa yeni bir satış emri başlatılır. Mevcut işlemler için EA, "totalInvestmentForBot" değerini "numberOfOrders" sayısına bölerek mevcut fiyatın üzerindeki sonraki satış emirleri için bir DCA ızgarası oluşturur ve fiyatlar yükseldikçe pozisyonları ortalama yaparak riski stratejik olarak yönetir. Fiyat, başlangıç giriş noktasından +%100 yükseldiğinde ızgara yeni emir oluşturmayı durdurur; bu noktada pozisyonlar yönetilmezse likidasyon riskiyle karşı karşıya kalabilir.

DCA Koruma Botu ile düşüş piyasalarını ustalıkla yönetin; MetaTrader 5 (MT5) üzerinde kısa satış stratejinizi optimize etmek için tasarlanmış otomatik bir ticaret çözümü.

Özellikler:

Telegram Entegrasyonu için Kurulum: Telegram'da sinyal bildirimlerini etkinleştirmek için MT5'te WebRequest ayarlarını yapılandırın: 1. Araçlar > Seçenekler > Uzman Danışmanlar sekmesine gidin. 2. "Listelenen URL'ler için WebRequest'e izin ver" seçeneğini işaretleyin. 3. " https://api.telgram.org " adresini izin verilen URL'ler listesine ekleyin.

Discord Entegrasyonu için Kurulum: Discord'da sinyal bildirimlerini etkinleştirmek için MT5'te WebRequest ayarlarını yapılandırın: 1. Araçlar > Seçenekler > Uzman Danışmanlar sekmesine gidin. 2. "Listelenen URL'ler için WebRequest'e izin ver" seçeneğini işaretleyin. 3. " https://discord.com " ve " https://discordapp.com " adreslerini izin verilen URL'ler listesine ekleyin.



Önemli Risk Notu: DCA Koruma Botu, başlangıç giriş noktasından fiyat +%100 yükseldiğinde yeni emir oluşturmayı durdurur; bu durumda pozisyonlar manuel olarak yönetilmez veya kapatılmazsa likidasyon riskiyle karşılaşabilir. Güçlü yükseliş piyasalarında sermayenizi korumak için uygun risk yönetimi ayarlarını yaptığınızdan emin olun.



DCA Koruma Botu, kısa satış stratejilerini minimum çabayla otomatikleştirmek isteyen trader'lar için mükemmeldir. Son derece özelleştirilebilir ve forex, hisse senetleri, endeksler ve emtialarla uyumludur; yükseliş veya volatil piyasalarda koruma için idealdir ve hem canlı hem de demo ortamlarda sorunsuz çalışır.

İster yeni başlayan bir trader ister deneyimli bir yatırımcı olun, DCA Koruma Botu, ticaret verimliliğinizi ve risk yönetiminizi geliştirmek için güçlü ve kullanıcı dostu bir çözüm sunar. Kısa satış stratejinizi bugün optimize etmeye başlayın!