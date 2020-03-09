HOT Predator IQ7

HOT Predator IQ7 – O Caçador Inteligente no Mercado

Edição Gratuita – Descubra seu instinto antes de optar pela versão Premium.

Energia acessível. Inteligência premium. 100% grátis para experimentar.

Se você já viu a versão premium em "HOT Quantum IQ7 8 Symbols" {/market/product/153368} e "EA Quantum IQ7 ALL in ONE" { /market/product/153369}
Esta edição gratuita é a sua porta de entrada — criada para permitir que você explore, aprenda e domine a arte da prospecção visual de mercado antes de fazer o upgrade para o pacote profissional completo.

------------------------------------------------------------------------------------------

O Conceito

O HOT Predator IQ7 é mais do que apenas um indicador — é um analisador visual de negociação projetado para traders que desejam pensar, ver e agir como profissionais.
Cada detalhe foi desenvolvido para ajudá-lo a entender o mercado visualmente — com clareza, rapidez e precisão.

Esta edição foi especialmente concebida para proporcionar aos novos utilizadores uma experiência direta de como funciona o Sistema Predator:

  • Pratique backtesting com dados reais de mercado.

  • Aprimore seu senso de tempo.

  • Aprenda a selecionar seus pares/símbolos e períodos de tempo preferidos.

  • Desenvolva a confiança na sua abordagem analítica.

Sem fórmulas complicadas — apenas visualização WYSIWYG : O que você vê é o que você obtém.
Veja a lógica. Arraste sua análise. Execute suas ideias.

------------------------------------------------------------------------------------------

Principais características

  • 8 pares favoritos – Monitoramento automático com relatórios detalhados por período.

  • Pontos de Pivô Diários e Suporte/Resistência – Dados atualizados para uma análise mais precisa.

  • Sincronização de múltiplos pares – Identifique instantaneamente a correlação entre símbolos.

  • Painel de negociação inteligente com recurso de arrastar e soltar – Controle manual simplificado ao seu alcance.

  • Modo de Demonstração Visual – Explore a verdadeira inteligência visual do Predador.

  • Somente conta virtual (versão de demonstração segura) – Ideal para aprendizado, experimentação e autoteste.

------------------------------------------------------------------------------------------

Para quem é?

  • Traders que desejam praticar e realizar backtesting sem risco financeiro.

  • Profissionais que buscam refinar a precisão na seleção de pares e prazos.

  • Novos usuários que desejam experimentar o ecossistema Predator antes de adquirir a versão premium.

Recomendamos um computador de alto desempenho e um monitor Full HD (1920x1080) para uma melhor experiência.

------------------------------------------------------------------------------------------

Por que existe esta edição gratuita?

Esta versão gratuita foi criada como uma plataforma de treinamento e preparação 
Para ajudar os traders a desenvolverem precisão, confiança e conhecimento através de testes independentes antes de migrarem para a versão premium completa .

Sua jornada começa aqui: aguce seu instinto, explore livremente e descubra como deve ser a sensação de negociar de forma inteligente.

------------------------------------------------------------------------------------------

Assuma o controle da sua caçada

Pare de depender da “sorte alheia”.
Aprenda, analise e aja de acordo com seu próprio instinto — com o poder visual do HOT Predator IQ7.

Após a instalação, não hesite em nos enviar uma mensagem — nossa equipe de suporte irá guiá-lo passo a passo para que você possa aproveitar ao máximo sua primeira experiência com o Predator.

------------------------------------------------------------------------------------------

HOT Predator IQ7 – Edição Gratuita
Treine seu olhar. Aguce seus instintos.
Torne-se o caçador do seu próprio sucesso financeiro.

Atenção: Para membros do CyberBot, ao usar o "ThinkBot IQ7" para negociação real, aprimore suas decisões com a experiência e o reconhecimento de padrões dos principais pares de moedas. Os fundamentos e a psicologia de negociação do GPT-5, Copilot AI, DeepSeek AI, Meta AI, Claude AI, Manus AI e Google AI Gemini auxiliam em ações inteligentes. --- Se você encontrar interferências ou o programa não executar suas funções corretamente, verifique se o seu MetaTrader está configurado corretamente.

MPORTANT NOTICE:  We recommend that members who have completed a transaction contact us immediately to obtain an ID code that will enable this product to connect to the data center required for AI to operate over the Google network.   We also provide guidance to ensure a correct and smooth installation. |  For customer satisfaction, a one-week product trial is available.  

[Tutorial & Livestream & Add-On] Visit Our Profile / About Us :  https://www.mql5.com/ru/users/BATIK

