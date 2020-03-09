HOT Predator IQ7 – O Caçador Inteligente no Mercado

Edição Gratuita – Descubra seu instinto antes de optar pela versão Premium.

Energia acessível. Inteligência premium. 100% grátis para experimentar.

Se você já viu a versão premium em "HOT Quantum IQ7 8 Symbols" {/market/product/153368} e "EA Quantum IQ7 ALL in ONE" { /market/product/153369}

Esta edição gratuita é a sua porta de entrada — criada para permitir que você explore, aprenda e domine a arte da prospecção visual de mercado antes de fazer o upgrade para o pacote profissional completo.

------------------------------------------------------------------------------------------

O Conceito

O HOT Predator IQ7 é mais do que apenas um indicador — é um analisador visual de negociação projetado para traders que desejam pensar, ver e agir como profissionais.

Cada detalhe foi desenvolvido para ajudá-lo a entender o mercado visualmente — com clareza, rapidez e precisão.

Esta edição foi especialmente concebida para proporcionar aos novos utilizadores uma experiência direta de como funciona o Sistema Predator:

Pratique backtesting com dados reais de mercado.

Aprimore seu senso de tempo.

Aprenda a selecionar seus pares/símbolos e períodos de tempo preferidos.

Desenvolva a confiança na sua abordagem analítica.

Sem fórmulas complicadas — apenas visualização WYSIWYG : O que você vê é o que você obtém.

Veja a lógica. Arraste sua análise. Execute suas ideias.

------------------------------------------------------------------------------------------

Principais características

8 pares favoritos – Monitoramento automático com relatórios detalhados por período.

Pontos de Pivô Diários e Suporte/Resistência – Dados atualizados para uma análise mais precisa.

Sincronização de múltiplos pares – Identifique instantaneamente a correlação entre símbolos.

Painel de negociação inteligente com recurso de arrastar e soltar – Controle manual simplificado ao seu alcance.

Modo de Demonstração Visual – Explore a verdadeira inteligência visual do Predador.

Somente conta virtual (versão de demonstração segura) – Ideal para aprendizado, experimentação e autoteste.

------------------------------------------------------------------------------------------

Para quem é?

Traders que desejam praticar e realizar backtesting sem risco financeiro.

Profissionais que buscam refinar a precisão na seleção de pares e prazos.

Novos usuários que desejam experimentar o ecossistema Predator antes de adquirir a versão premium.

Recomendamos um computador de alto desempenho e um monitor Full HD (1920x1080) para uma melhor experiência.

------------------------------------------------------------------------------------------

Por que existe esta edição gratuita?

Esta versão gratuita foi criada como uma plataforma de treinamento e preparação —

Para ajudar os traders a desenvolverem precisão, confiança e conhecimento através de testes independentes antes de migrarem para a versão premium completa .

Sua jornada começa aqui: aguce seu instinto, explore livremente e descubra como deve ser a sensação de negociar de forma inteligente.

------------------------------------------------------------------------------------------

Assuma o controle da sua caçada

Pare de depender da “sorte alheia”.

Aprenda, analise e aja de acordo com seu próprio instinto — com o poder visual do HOT Predator IQ7.

Após a instalação, não hesite em nos enviar uma mensagem — nossa equipe de suporte irá guiá-lo passo a passo para que você possa aproveitar ao máximo sua primeira experiência com o Predator.

------------------------------------------------------------------------------------------

HOT Predator IQ7 – Edição Gratuita

Treine seu olhar. Aguce seus instintos.

Torne-se o caçador do seu próprio sucesso financeiro.