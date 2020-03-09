HOT Predator IQ7
- Experts
- Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
- Versão: 60.6
- Atualizado: 28 dezembro 2025
HOT Predator IQ7 – O Caçador Inteligente no Mercado
Edição Gratuita – Descubra seu instinto antes de optar pela versão Premium.
Energia acessível. Inteligência premium. 100% grátis para experimentar.
Se você já viu a versão premium em "HOT Quantum IQ7 8 Symbols" {/market/product/153368} e "EA Quantum IQ7 ALL in ONE" { /market/product/153369}
Esta edição gratuita é a sua porta de entrada — criada para permitir que você explore, aprenda e domine a arte da prospecção visual de mercado antes de fazer o upgrade para o pacote profissional completo.
------------------------------------------------------------------------------------------
O Conceito
O HOT Predator IQ7 é mais do que apenas um indicador — é um analisador visual de negociação projetado para traders que desejam pensar, ver e agir como profissionais.
Cada detalhe foi desenvolvido para ajudá-lo a entender o mercado visualmente — com clareza, rapidez e precisão.
Esta edição foi especialmente concebida para proporcionar aos novos utilizadores uma experiência direta de como funciona o Sistema Predator:
-
Pratique backtesting com dados reais de mercado.
-
Aprimore seu senso de tempo.
-
Aprenda a selecionar seus pares/símbolos e períodos de tempo preferidos.
-
Desenvolva a confiança na sua abordagem analítica.
Sem fórmulas complicadas — apenas visualização WYSIWYG : O que você vê é o que você obtém.
Veja a lógica. Arraste sua análise. Execute suas ideias.
------------------------------------------------------------------------------------------
Principais características
-
8 pares favoritos – Monitoramento automático com relatórios detalhados por período.
-
Pontos de Pivô Diários e Suporte/Resistência – Dados atualizados para uma análise mais precisa.
-
Sincronização de múltiplos pares – Identifique instantaneamente a correlação entre símbolos.
-
Painel de negociação inteligente com recurso de arrastar e soltar – Controle manual simplificado ao seu alcance.
-
Modo de Demonstração Visual – Explore a verdadeira inteligência visual do Predador.
-
Somente conta virtual (versão de demonstração segura) – Ideal para aprendizado, experimentação e autoteste.
Para quem é?
-
Traders que desejam praticar e realizar backtesting sem risco financeiro.
-
Profissionais que buscam refinar a precisão na seleção de pares e prazos.
-
Novos usuários que desejam experimentar o ecossistema Predator antes de adquirir a versão premium.
Recomendamos um computador de alto desempenho e um monitor Full HD (1920x1080) para uma melhor experiência.
------------------------------------------------------------------------------------------
Por que existe esta edição gratuita?
Esta versão gratuita foi criada como uma plataforma de treinamento e preparação —
Para ajudar os traders a desenvolverem precisão, confiança e conhecimento através de testes independentes antes de migrarem para a versão premium completa .
Sua jornada começa aqui: aguce seu instinto, explore livremente e descubra como deve ser a sensação de negociar de forma inteligente.
------------------------------------------------------------------------------------------
Assuma o controle da sua caçada
Pare de depender da “sorte alheia”.
Aprenda, analise e aja de acordo com seu próprio instinto — com o poder visual do HOT Predator IQ7.
Após a instalação, não hesite em nos enviar uma mensagem — nossa equipe de suporte irá guiá-lo passo a passo para que você possa aproveitar ao máximo sua primeira experiência com o Predator.
------------------------------------------------------------------------------------------
HOT Predator IQ7 – Edição Gratuita
Treine seu olhar. Aguce seus instintos.
Torne-se o caçador do seu próprio sucesso financeiro.
Atenção: Para membros do CyberBot, ao usar o "ThinkBot IQ7" para negociação real, aprimore suas decisões com a experiência e o reconhecimento de padrões dos principais pares de moedas. Os fundamentos e a psicologia de negociação do GPT-5, Copilot AI, DeepSeek AI, Meta AI, Claude AI, Manus AI e Google AI Gemini auxiliam em ações inteligentes. --- Se você encontrar interferências ou o programa não executar suas funções corretamente, verifique se o seu MetaTrader está configurado corretamente.
