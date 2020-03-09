HOT Predator IQ7
HOT Predator IQ7 – 트레이딩의 스마트 헌터
무료 버전 – 프리미엄으로 전환하기 전에 본능을 발견하세요
저렴한 성능. 프리미엄 인텔리전스. 100% 무료 체험.
"HOT Quantum IQ7 8 Symbols" {/market/product/153368} 및 "EA Quantum IQ7 ALL in ONE" { /market/product/153369} 에서 프리미엄 버전을 보셨다면
이 무료 버전은 시각적 시장 탐색 기술을 탐색하고, 배우고, 완전히 익힌 후 전문가용 정식 제품군으로 업그레이드할 수 있도록 만들어진 게이트웨이 경험 입니다.
------------------------------------------------------------------------------------------
개념
HOT Predator IQ7은 단순한 지표가 아닙니다. 전문가처럼 생각하고, 보고, 행동하고 싶어하는 트레이더를 위해 설계된 시각적 트레이딩 분석기 입니다.
모든 부분이 시장을 시각적으로 명확하게, 빠르게, 정확하게 이해하는 데 도움이 되도록 구성되었습니다.
이번 에디션은 새로운 사용자에게 Predator System의 작동 방식을 직접 경험할 수 있도록 특별히 설계되었습니다.
-
실제 시장 데이터를 활용한 백테스팅 연습
-
타이밍 감각을 미세하게 조정하세요
-
자신이 선호하는 쌍/기호 및 시간대를 선택하는 방법을 알아보세요.
-
분석적 접근 방식에 대한 자신감을 키우세요
복잡한 공식은 필요 없습니다. WYSIWYG 시각화 만 있으면 됩니다. 보이는 그대로가 바로 결과입니다.
논리를 파악하세요. 분석을 끌어오세요. 아이디어를 실행하세요.
------------------------------------------------------------------------------------------
주요 특징
-
8가지 인기 쌍 - 세부적인 기간별 보고서를 통한 자동 모니터링.
-
일일 피벗 포인트 및 지지/저항선 – 더욱 날카로운 분석을 위한 최신 데이터.
-
다중 쌍 동기화 – 심볼 간의 상관 관계를 즉시 파악합니다.
-
스마트 드래그 앤 드롭 트레이딩 패널 – 손끝에서 간편하게 수동 제어 가능.
-
시각적 데모 모드 – 프레데터의 진정한 시각적 지능을 탐험해보세요.
-
가상 계좌만 가능(데모 안전) – 학습, 실험, 자체 테스트에 이상적입니다.
누구를 위한 것인가요?
-
재정적 위험 없이 연습하고 백테스트를 하고 싶은 트레이더.
-
쌍과 시간대 선택의 정확도를 높이고 자 하는 전문가.
-
프리미엄 버전을 구매하기 전에 Predator 생태계를 경험하고 싶어하는 신규 사용자입니다.
최상의 경험을 위해 고성능 컴퓨터 와 Full HD(1920x1080) 디스플레이를 권장합니다.
------------------------------------------------------------------------------------------
이 무료 버전이 존재하는 이유
이 무료 버전은 교육 및 준비 플랫폼 으로 만들어졌습니다.
전체 프리미엄 에디션 으로 전환하기 전에 독립적인 테스트를 통해 트레이더가 정확성, 자신감, 통찰력을 키울 수 있도록 돕습니다.
여러분의 여정은 여기서 시작됩니다. 본능을 예리하게 하고, 자유롭게 탐험하며, 스마트한 거래가 어떤 느낌 인지 알아보세요.
------------------------------------------------------------------------------------------
사냥을 장악하세요
더 이상 '다른 사람의 행운'에 의지하지 마세요.
HOT Predator IQ7의 시각적 힘으로 자신의 본능에 따라 배우고 분석하고 행동하세요.
설치 후 언제든지 저희에게 메시지를 보내주세요. 저희 지원팀이 단계별로 안내해 드려 Predator를 처음 사용하면서 최대한 활용할 수 있도록 도와드립니다.
------------------------------------------------------------------------------------------
HOT Predator IQ7 – 무료 버전
눈을 훈련하고, 본능을 예리하게 하세요.
당신만의 재정적 성공을 위한 사냥꾼이 되세요.
주의: CyberBot 회원 여러분, "ThinkBot IQ7"을 실제 거래에 사용할 경우, 주요 통화쌍에 대한 경험과 패턴 인식을 바탕으로 더욱 정확한 판단을 내리시기 바랍니다. GPT-5, Copilot Ai, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai, Google AI Gemini의 기본 원리와 거래 심리는 현명한 거래를 지원합니다. --- 만약 프로그램 작동에 문제가 발생하거나 프로그램이 정상적으로 실행되지 않을 경우, 메타트레이더에서 다음 사항을 확인했는지 확인하십시오.
