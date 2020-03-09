HOT Predator IQ7 – 트레이딩의 스마트 헌터

무료 버전 – 프리미엄으로 전환하기 전에 본능을 발견하세요

저렴한 성능. 프리미엄 인텔리전스. 100% 무료 체험.

"HOT Quantum IQ7 8 Symbols" {/market/product/153368} 및 "EA Quantum IQ7 ALL in ONE" { /market/product/153369} 에서 프리미엄 버전을 보셨다면

이 무료 버전은 시각적 시장 탐색 기술을 탐색하고, 배우고, 완전히 익힌 후 전문가용 정식 제품군으로 업그레이드할 수 있도록 만들어진 게이트웨이 경험 입니다.

------------------------------------------------------------------------------------------

개념

HOT Predator IQ7은 단순한 지표가 아닙니다. 전문가처럼 생각하고, 보고, 행동하고 싶어하는 트레이더를 위해 설계된 시각적 트레이딩 분석기 입니다.

모든 부분이 시장을 시각적으로 명확하게, 빠르게, 정확하게 이해하는 데 도움이 되도록 구성되었습니다.

이번 에디션은 새로운 사용자에게 Predator System의 작동 방식을 직접 경험할 수 있도록 특별히 설계되었습니다.

실제 시장 데이터를 활용한 백테스팅 연습

타이밍 감각을 미세하게 조정하세요

자신이 선호하는 쌍/기호 및 시간대를 선택하는 방법을 알아보세요.

분석적 접근 방식에 대한 자신감을 키우세요

복잡한 공식은 필요 없습니다. WYSIWYG 시각화 만 있으면 됩니다. 보이는 그대로가 바로 결과입니다.

논리를 파악하세요. 분석을 끌어오세요. 아이디어를 실행하세요.

------------------------------------------------------------------------------------------

주요 특징

8가지 인기 쌍 - 세부적인 기간별 보고서를 통한 자동 모니터링.

일일 피벗 포인트 및 지지/저항선 – 더욱 날카로운 분석을 위한 최신 데이터.

다중 쌍 동기화 – 심볼 간의 상관 관계를 즉시 파악합니다.

스마트 드래그 앤 드롭 트레이딩 패널 – 손끝에서 간편하게 수동 제어 가능.

시각적 데모 모드 – 프레데터의 진정한 시각적 지능을 탐험해보세요.

가상 계좌만 가능(데모 안전) – 학습, 실험, 자체 테스트에 이상적입니다.

------------------------------------------------------------------------------------------

누구를 위한 것인가요?

재정적 위험 없이 연습하고 백테스트를 하고 싶은 트레이더.

쌍과 시간대 선택의 정확도를 높이고 자 하는 전문가.

프리미엄 버전을 구매하기 전에 Predator 생태계를 경험하고 싶어하는 신규 사용자입니다.

최상의 경험을 위해 고성능 컴퓨터 와 Full HD(1920x1080) 디스플레이를 권장합니다.

------------------------------------------------------------------------------------------

이 무료 버전이 존재하는 이유

이 무료 버전은 교육 및 준비 플랫폼 으로 만들어졌습니다.

전체 프리미엄 에디션 으로 전환하기 전에 독립적인 테스트를 통해 트레이더가 정확성, 자신감, 통찰력을 키울 수 있도록 돕습니다.

여러분의 여정은 여기서 시작됩니다. 본능을 예리하게 하고, 자유롭게 탐험하며, 스마트한 거래가 어떤 느낌 인지 알아보세요.

------------------------------------------------------------------------------------------

사냥을 장악하세요

더 이상 '다른 사람의 행운'에 의지하지 마세요.

HOT Predator IQ7의 시각적 힘으로 자신의 본능에 따라 배우고 분석하고 행동하세요.

설치 후 언제든지 저희에게 메시지를 보내주세요. 저희 지원팀이 단계별로 안내해 드려 Predator를 처음 사용하면서 최대한 활용할 수 있도록 도와드립니다.

------------------------------------------------------------------------------------------

HOT Predator IQ7 – 무료 버전

눈을 훈련하고, 본능을 예리하게 하세요.

당신만의 재정적 성공을 위한 사냥꾼이 되세요.