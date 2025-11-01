HOT Predator IQ7
- Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
- Version: 5.105
HOT Predator IQ7 – Le chasseur intelligent en trading
Édition gratuite – Découvrez votre instinct avant de passer à la version Premium
Puissance abordable. Intelligence de pointe. Essai 100 % gratuit.
Si vous avez vu la version premium sur « HOT Quantum IQ7 8 Symbols » {/market/product/153368} et « EA Quantum IQ7 ALL in ONE » { /market/product/153369}
Cette édition gratuite est votre porte d'entrée — conçue pour vous permettre d'explorer, d'apprendre et de maîtriser l'art de la prospection visuelle avant de passer à la suite professionnelle complète.
------------------------------------------------------------------------------------------
Le concept
HOT Predator IQ7 est bien plus qu'un simple indicateur : c'est un outil d'analyse visuelle conçu pour les traders qui veulent penser, voir et agir comme des professionnels.
Chaque élément est conçu pour vous aider à comprendre le marché visuellement , avec clarté, rapidité et précision.
Cette édition est spécialement conçue pour offrir aux nouveaux utilisateurs une expérience directe du fonctionnement du système Predator :
-
Entraînez-vous à effectuer des tests rétrospectifs avec des données de marché réelles.
-
Affinez votre sens du timing
-
Apprenez à sélectionner vos propres paires/symboles et périodes de temps préférés.
-
Renforcez votre confiance en votre approche analytique.
Pas de formules compliquées — juste une visualisation WYSIWYG : Ce que vous voyez est ce que vous obtenez.
Comprenez la logique. Développez votre analyse. Mettez vos idées en œuvre.
------------------------------------------------------------------------------------------
Caractéristiques principales
-
8 paires favorites – Surveillance automatique avec rapports détaillés par période.
-
Points pivots quotidiens et supports/résistances – Des données actualisées pour une analyse plus précise.
-
Synchronisation multi-paires – Repérez instantanément la corrélation entre les symboles.
-
Panneau de trading intelligent par glisser-déposer – Contrôle manuel simplifié à portée de main.
-
Mode de démonstration visuelle – Explorez la véritable intelligence visuelle de Predator.
-
Compte virtuel uniquement (version démo sécurisée) – Idéal pour apprendre, expérimenter et s'auto-tester.
À qui s'adresse-t-il ?
-
Les traders qui souhaitent s'entraîner et effectuer des tests rétrospectifs sans risque financier.
-
Des professionnels cherchant à affiner la précision dans la sélection des paires et des périodes.
-
Nouveaux utilisateurs souhaitant découvrir l'écosystème Predator avant d'acheter la version premium.
Pour une expérience optimale, nous recommandons un ordinateur performant et un écran Full HD (1920x1080) .
------------------------------------------------------------------------------------------
Pourquoi cette édition gratuite existe-t-elle ?
Cette version gratuite a été créée comme plateforme de formation et de préparation —
pour aider les traders à développer leur précision, leur confiance et leur perspicacité grâce à des tests indépendants avant de passer à la version premium complète .
Votre voyage commence ici : aiguisez votre instinct, explorez librement et découvrez ce que devrait être un trading intelligent.
------------------------------------------------------------------------------------------
Prenez le contrôle de votre chasse
Cessez de compter sur « la chance des autres ».
Apprenez, analysez et agissez selon votre propre instinct — grâce à la puissance visuelle de HOT Predator IQ7.
Après l'installation, n'hésitez pas à nous contacter — notre équipe d'assistance vous guidera pas à pas pour que vous puissiez profiter au maximum de votre première expérience Predator.
------------------------------------------------------------------------------------------
HOT Predator IQ7 – Édition gratuite
Entraînez votre regard. Affûtez votre instinct.
Devenez l'artisan de votre propre réussite financière.
Attention : Pour les membres de CyberBot, lors de l’utilisation de « ThinkBot IQ7 » pour le trading réel, optimisez vos décisions grâce à l’expérience et à la reconnaissance des schémas des paires majeures. Les fondamentaux et la psychologie du trading issus de GPT-5, Copilot Ai, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai et Google AI Gemini vous aident à prendre des décisions éclairées. --- En cas d’interférences ou de dysfonctionnement du programme, veuillez vérifier que votre plateforme MetaTrader a bien effectué les vérifications suivantes :
