HOT Predator IQ7 – Le chasseur intelligent en trading

Édition gratuite – Découvrez votre instinct avant de passer à la version Premium

Puissance abordable. Intelligence de pointe. Essai 100 % gratuit.

Si vous avez vu la version premium sur « HOT Quantum IQ7 8 Symbols » {/market/product/153368} et « EA Quantum IQ7 ALL in ONE » { /market/product/153369}

Cette édition gratuite est votre porte d'entrée — conçue pour vous permettre d'explorer, d'apprendre et de maîtriser l'art de la prospection visuelle avant de passer à la suite professionnelle complète.

------------------------------------------------------------------------------------------

Le concept

HOT Predator IQ7 est bien plus qu'un simple indicateur : c'est un outil d'analyse visuelle conçu pour les traders qui veulent penser, voir et agir comme des professionnels.

Chaque élément est conçu pour vous aider à comprendre le marché visuellement , avec clarté, rapidité et précision.

Cette édition est spécialement conçue pour offrir aux nouveaux utilisateurs une expérience directe du fonctionnement du système Predator :

Entraînez-vous à effectuer des tests rétrospectifs avec des données de marché réelles.

Affinez votre sens du timing

Apprenez à sélectionner vos propres paires/symboles et périodes de temps préférés.

Renforcez votre confiance en votre approche analytique.

Pas de formules compliquées — juste une visualisation WYSIWYG : Ce que vous voyez est ce que vous obtenez.

Comprenez la logique. Développez votre analyse. Mettez vos idées en œuvre.

------------------------------------------------------------------------------------------

Caractéristiques principales

8 paires favorites – Surveillance automatique avec rapports détaillés par période.

Points pivots quotidiens et supports/résistances – Des données actualisées pour une analyse plus précise.

Synchronisation multi-paires – Repérez instantanément la corrélation entre les symboles.

Panneau de trading intelligent par glisser-déposer – Contrôle manuel simplifié à portée de main.

Mode de démonstration visuelle – Explorez la véritable intelligence visuelle de Predator.

Compte virtuel uniquement (version démo sécurisée) – Idéal pour apprendre, expérimenter et s'auto-tester.

------------------------------------------------------------------------------------------

À qui s'adresse-t-il ?

Les traders qui souhaitent s'entraîner et effectuer des tests rétrospectifs sans risque financier.

Des professionnels cherchant à affiner la précision dans la sélection des paires et des périodes.

Nouveaux utilisateurs souhaitant découvrir l'écosystème Predator avant d'acheter la version premium.

Pour une expérience optimale, nous recommandons un ordinateur performant et un écran Full HD (1920x1080) .

------------------------------------------------------------------------------------------

Pourquoi cette édition gratuite existe-t-elle ?

Cette version gratuite a été créée comme plateforme de formation et de préparation —

pour aider les traders à développer leur précision, leur confiance et leur perspicacité grâce à des tests indépendants avant de passer à la version premium complète .

Votre voyage commence ici : aiguisez votre instinct, explorez librement et découvrez ce que devrait être un trading intelligent.

------------------------------------------------------------------------------------------

Prenez le contrôle de votre chasse

Cessez de compter sur « la chance des autres ».

Apprenez, analysez et agissez selon votre propre instinct — grâce à la puissance visuelle de HOT Predator IQ7.

Après l'installation, n'hésitez pas à nous contacter — notre équipe d'assistance vous guidera pas à pas pour que vous puissiez profiter au maximum de votre première expérience Predator.

------------------------------------------------------------------------------------------

HOT Predator IQ7 – Édition gratuite

Entraînez votre regard. Affûtez votre instinct.

Devenez l'artisan de votre propre réussite financière.