HOT Predator IQ7 – умный охотник в трейдинге

Бесплатная версия — откройте свою интуицию, прежде чем приобретать премиум-версию

Доступная мощность. Премиальный интеллект. 100% бесплатно для пробного использования.

Если вы видели премиум-версию на «HOT Quantum IQ7 8 Symbols» {/market/product/153368} и «EA Quantum IQ7 ALL in ONE» { /market/product/153369}

Эта бесплатная версия станет вашим первым шагом на пути к успеху. Она создана, чтобы вы могли исследовать, изучать и совершенствовать искусство визуального поиска на рынке, прежде чем перейти на полный профессиональный пакет.

------------------------------------------------------------------------------------------

Концепция

HOT Predator IQ7 — это больше, чем просто индикатор — это визуальный торговый анализатор, созданный для трейдеров, которые хотят думать, видеть и действовать как профессионалы.

Каждая его часть создана, чтобы помочь вам наглядно понять рынок — ясно, быстро и точно.

Это издание специально разработано для того, чтобы дать новым пользователям возможность на собственном опыте узнать , как работает система Predator:

Практикуйте бэктестинг с реальными рыночными данными

Настройте свое чувство времени

Научитесь выбирать собственные предпочтительные пары/символы и таймфреймы

Укрепите уверенность в своем аналитическом подходе

Никаких сложных формул — только визуализация WYSIWYG : что видишь, то и получаешь.

Увидьте логику. Проведите анализ. Воплотите свои идеи в жизнь.

------------------------------------------------------------------------------------------

Ключевые особенности

8 избранных пар — автоматический мониторинг с подробными отчетами по каждому таймфрейму.

Ежедневные опорные точки и уровни поддержки/сопротивления — свежие данные для более точного анализа.

Многопарная синхронизация — мгновенное определение корреляции между символами.

Панель интеллектуальной торговли Drag & Drop — упрощенное ручное управление у вас под рукой.

Режим визуальной демонстрации — изучите истинный визуальный интеллект Predator.

Только виртуальный счет (безопасен для демо-версии) — идеально подходит для обучения, экспериментов и самостоятельного тестирования.

------------------------------------------------------------------------------------------

Для кого это?

Трейдеры, желающие попрактиковаться и протестировать свои стратегии без финансового риска.

Профессионалы, стремящиеся повысить точность выбора пары и таймфрейма.

Новые пользователи, желающие опробовать экосистему Predator перед покупкой премиум-версии.

Для наилучшего восприятия мы рекомендуем высокопроизводительный компьютер и дисплей Full HD (1920x1080) .

------------------------------------------------------------------------------------------

Почему существует эта бесплатная версия

Эта бесплатная версия была создана как платформа для обучения и подготовки —

помочь трейдерам развить точность, уверенность и проницательность посредством независимого тестирования перед переходом на полную премиум-версию .

Ваше путешествие начинается здесь: оттачивайте свою интуицию, исследуйте свободно и узнайте, какой должна быть разумная торговля.

------------------------------------------------------------------------------------------

Возьмите под контроль свою охоту

Перестаньте полагаться на «чужую удачу».

Учитесь, анализируйте и действуйте по собственной интуиции — с визуальной мощью HOT Predator IQ7.

После установки не стесняйтесь написать нам — наша служба поддержки проведет вас шаг за шагом, чтобы вы смогли извлечь максимальную пользу из своего первого опыта игры в Predator.

------------------------------------------------------------------------------------------

HOT Predator IQ7 – Бесплатная версия

Тренируйте глаза. Оттачивайте свои инстинкты.

Станьте охотником за своим финансовым успехом.