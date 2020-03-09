HOT Predator IQ7

HOT Predator IQ7 – умный охотник в трейдинге

Бесплатная версия — откройте свою интуицию, прежде чем приобретать премиум-версию

Доступная мощность. Премиальный интеллект. 100% бесплатно для пробного использования.

Если вы видели премиум-версию на «HOT Quantum IQ7 8 Symbols» {/market/product/153368} и «EA Quantum IQ7 ALL in ONE» { /market/product/153369}
Эта бесплатная версия станет вашим первым шагом на пути к успеху. Она создана, чтобы вы могли исследовать, изучать и совершенствовать искусство визуального поиска на рынке, прежде чем перейти на полный профессиональный пакет.

------------------------------------------------------------------------------------------

Концепция

HOT Predator IQ7 — это больше, чем просто индикатор — это визуальный торговый анализатор, созданный для трейдеров, которые хотят думать, видеть и действовать как профессионалы.
Каждая его часть создана, чтобы помочь вам наглядно понять рынок — ясно, быстро и точно.

Это издание специально разработано для того, чтобы дать новым пользователям возможность на собственном опыте узнать , как работает система Predator:

  • Практикуйте бэктестинг с реальными рыночными данными

  • Настройте свое чувство времени

  • Научитесь выбирать собственные предпочтительные пары/символы и таймфреймы

  • Укрепите уверенность в своем аналитическом подходе

Никаких сложных формул — только визуализация WYSIWYG : что видишь, то и получаешь.
Увидьте логику. Проведите анализ. Воплотите свои идеи в жизнь.

------------------------------------------------------------------------------------------

Ключевые особенности

  • 8 избранных пар — автоматический мониторинг с подробными отчетами по каждому таймфрейму.

  • Ежедневные опорные точки и уровни поддержки/сопротивления — свежие данные для более точного анализа.

  • Многопарная синхронизация — мгновенное определение корреляции между символами.

  • Панель интеллектуальной торговли Drag & Drop — упрощенное ручное управление у вас под рукой.

  • Режим визуальной демонстрации — изучите истинный визуальный интеллект Predator.

  • Только виртуальный счет (безопасен для демо-версии) — идеально подходит для обучения, экспериментов и самостоятельного тестирования.

------------------------------------------------------------------------------------------

Для кого это?

  • Трейдеры, желающие попрактиковаться и протестировать свои стратегии без финансового риска.

  • Профессионалы, стремящиеся повысить точность выбора пары и таймфрейма.

  • Новые пользователи, желающие опробовать экосистему Predator перед покупкой премиум-версии.

Для наилучшего восприятия мы рекомендуем высокопроизводительный компьютер и дисплей Full HD (1920x1080) .

------------------------------------------------------------------------------------------

Почему существует эта бесплатная версия

Эта бесплатная версия была создана как платформа для обучения и подготовки 
помочь трейдерам развить точность, уверенность и проницательность посредством независимого тестирования перед переходом на полную премиум-версию .

Ваше путешествие начинается здесь: оттачивайте свою интуицию, исследуйте свободно и узнайте, какой должна быть разумная торговля.

------------------------------------------------------------------------------------------

Возьмите под контроль свою охоту

Перестаньте полагаться на «чужую удачу».
Учитесь, анализируйте и действуйте по собственной интуиции — с визуальной мощью HOT Predator IQ7.

После установки не стесняйтесь написать нам — наша служба поддержки проведет вас шаг за шагом, чтобы вы смогли извлечь максимальную пользу из своего первого опыта игры в Predator.

------------------------------------------------------------------------------------------

HOT Predator IQ7 – Бесплатная версия
Тренируйте глаза. Оттачивайте свои инстинкты.
Станьте охотником за своим финансовым успехом.

Внимание: для участников CyberBot: при использовании ThinkBot IQ7 для реальной торговли вы сможете улучшить свои решения, опираясь на опыт и распознавание паттернов основных валютных пар. Фундаментальные принципы и психология торговли от GPT-5, Copilot Ai, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai и Google AI Gemini поддерживают разумные действия. --- Если у вас возникли помехи или программа не может выполнять свои функции, убедитесь, что ваш MetaTrader подтвердил следующее:

MPORTANT NOTICE:  We recommend that members who have completed a transaction contact us immediately to obtain an ID code that will enable this product to connect to the data center required for AI to operate over the Google network.   We also provide guidance to ensure a correct and smooth installation. |  For customer satisfaction, a one-week product trial is available.  

[Tutorial & Livestream & Add-On] Visit Our Profile / About Us :  https://www.mql5.com/ru/users/BATIK

