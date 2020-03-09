HOT Predator IQ7
HOT Predator IQ7 – умный охотник в трейдинге
Бесплатная версия — откройте свою интуицию, прежде чем приобретать премиум-версию
Доступная мощность. Премиальный интеллект. 100% бесплатно для пробного использования.
Если вы видели премиум-версию на «HOT Quantum IQ7 8 Symbols» {/market/product/153368} и «EA Quantum IQ7 ALL in ONE» { /market/product/153369}
Эта бесплатная версия станет вашим первым шагом на пути к успеху. Она создана, чтобы вы могли исследовать, изучать и совершенствовать искусство визуального поиска на рынке, прежде чем перейти на полный профессиональный пакет.
------------------------------------------------------------------------------------------
Концепция
HOT Predator IQ7 — это больше, чем просто индикатор — это визуальный торговый анализатор, созданный для трейдеров, которые хотят думать, видеть и действовать как профессионалы.
Каждая его часть создана, чтобы помочь вам наглядно понять рынок — ясно, быстро и точно.
Это издание специально разработано для того, чтобы дать новым пользователям возможность на собственном опыте узнать , как работает система Predator:
-
Практикуйте бэктестинг с реальными рыночными данными
-
Настройте свое чувство времени
-
Научитесь выбирать собственные предпочтительные пары/символы и таймфреймы
-
Укрепите уверенность в своем аналитическом подходе
Никаких сложных формул — только визуализация WYSIWYG : что видишь, то и получаешь.
Увидьте логику. Проведите анализ. Воплотите свои идеи в жизнь.
------------------------------------------------------------------------------------------
Ключевые особенности
-
8 избранных пар — автоматический мониторинг с подробными отчетами по каждому таймфрейму.
-
Ежедневные опорные точки и уровни поддержки/сопротивления — свежие данные для более точного анализа.
-
Многопарная синхронизация — мгновенное определение корреляции между символами.
-
Панель интеллектуальной торговли Drag & Drop — упрощенное ручное управление у вас под рукой.
-
Режим визуальной демонстрации — изучите истинный визуальный интеллект Predator.
-
Только виртуальный счет (безопасен для демо-версии) — идеально подходит для обучения, экспериментов и самостоятельного тестирования.
Для кого это?
-
Трейдеры, желающие попрактиковаться и протестировать свои стратегии без финансового риска.
-
Профессионалы, стремящиеся повысить точность выбора пары и таймфрейма.
-
Новые пользователи, желающие опробовать экосистему Predator перед покупкой премиум-версии.
Для наилучшего восприятия мы рекомендуем высокопроизводительный компьютер и дисплей Full HD (1920x1080) .
------------------------------------------------------------------------------------------
Почему существует эта бесплатная версия
Эта бесплатная версия была создана как платформа для обучения и подготовки —
помочь трейдерам развить точность, уверенность и проницательность посредством независимого тестирования перед переходом на полную премиум-версию .
Ваше путешествие начинается здесь: оттачивайте свою интуицию, исследуйте свободно и узнайте, какой должна быть разумная торговля.
------------------------------------------------------------------------------------------
Возьмите под контроль свою охоту
Перестаньте полагаться на «чужую удачу».
Учитесь, анализируйте и действуйте по собственной интуиции — с визуальной мощью HOT Predator IQ7.
После установки не стесняйтесь написать нам — наша служба поддержки проведет вас шаг за шагом, чтобы вы смогли извлечь максимальную пользу из своего первого опыта игры в Predator.
------------------------------------------------------------------------------------------
HOT Predator IQ7 – Бесплатная версия
Тренируйте глаза. Оттачивайте свои инстинкты.
Станьте охотником за своим финансовым успехом.
Внимание: для участников CyberBot: при использовании ThinkBot IQ7 для реальной торговли вы сможете улучшить свои решения, опираясь на опыт и распознавание паттернов основных валютных пар. Фундаментальные принципы и психология торговли от GPT-5, Copilot Ai, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai и Google AI Gemini поддерживают разумные действия. --- Если у вас возникли помехи или программа не может выполнять свои функции, убедитесь, что ваш MetaTrader подтвердил следующее:
