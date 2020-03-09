HOT Predator IQ7

HOT Predator IQ7 – トレーディングにおけるスマートハンター

無料版 – プレミアム版に移行する前に、自分の本能を確かめよう

手頃な価格のパワー。プレミアムなインテリジェンス。100% 無料でお試しいただけます。

「HOT Quantum IQ7 8 Symbols」のプレミアムバージョンをご覧になったことがある方は、ぜひご覧ください。（マーケット/プロダクト/153368）そして「EA Quantum IQ7 ALL in ONE」のプレミアムバージョンもご覧ください。（マーケット/プロダクト/153369）
この無料エディションは、完全なプロフェッショナル スイートにアップグレードする前に、ビジュアル マーケットハンティングの技術を探索、学習、習得できるように作成されたゲートウェイ エクスペリエンスです。

------------------------------------------------------------------------------------------

コンセプト

HOT Predator IQ7は単なるインジケーターではありません。プロのように考え、見て、行動したいトレーダー向けに設計されたビジュアル トレーディング アナライザーです。
すべての部分は、明瞭性、スピード、正確性をもって市場を視覚的に理解できるように構築されています。

このエディションは、新しいユーザーに Predator System の仕組みを直接体験してもらうために特別に設計されています。

  • 実際の市場データを使ってバックテストを実践する

  • タイミング感覚を微調整する

  • 好みのペア/シンボルと時間枠を選択する方法を学ぶ

  • 分析アプローチへの自信を築く

複雑な数式は不要です。WYSIWYG 視覚化だけです。つまり、見たままの結果が得られます。
論理を理解し、分析を進め、アイデアを実行に移しましょう。

------------------------------------------------------------------------------------------

主な特徴

  • 8 つのお気に入りのペア– 時間枠ごとの詳細なレポートによる自動監視。

  • 毎日のピボット ポイントとサポート/レジスタンス– より鋭い分析のための最新データ。

  • マルチペア同期– シンボル間の相関関係を即座に検出します。

  • スマートなドラッグ アンド ドロップ トレーディング パネル– 指先で簡単に手動制御できます。

  • ビジュアルデモンストレーションモード– プレデターの真のビジュアルインテリジェンスを体験してください。

  • 仮想アカウントのみ（デモ用） – 学習、実験、自己テストに最適です。

------------------------------------------------------------------------------------------

誰のためのものですか?

  • 金銭的なリスクなしで練習やバックテストをしたいトレーダー。

  • ペアと時間枠の選択の精度を高めたいと考えているプロフェッショナル。

  • プレミアム バージョンを購入する前にPredator エコシステムを体験したい新規ユーザー。

最高の体験を得るには、高性能コンピューターフル HD (1920x1080)ディスプレイの使用をお勧めします。

------------------------------------------------------------------------------------------

この無料版が存在する理由

この無料版はトレーニングと準備のプラットフォームとして作成されました。
完全なプレミアム エディションに移行する前に、トレーダーが独立したテストを通じて精度、自信、洞察力を養えるように支援します。

あなたの旅はここから始まります。本能を研ぎ澄まし、自由に探求し、スマートな取引がどのようなものであるかを発見してください。

------------------------------------------------------------------------------------------

狩りをコントロールしよう

「他人の運」に頼るのはやめましょう。
HOT Predator IQ7 の視覚的なパワーを活用して、自分の本能に従って学習、分析、行動しましょう。

インストール後は、お気軽にメッセージをお送りください。弊社のサポート チームが、初めての Predator 体験を最大限に活用していただけるよう、ステップ バイ ステップでご案内いたします。

------------------------------------------------------------------------------------------

HOT プレデター IQ7 – 無料版
目を鍛え、本能を研ぎ澄ましなさい。
あなた自身の経済的成功のハンターになりましょう。

注意： CyberBotメンバーの皆様、「ThinkBot IQ7」を実際の取引にご利用いただく際は、主要通貨ペアの経験とパターン認識によって意思決定を強化してください。GPT-5、Copilot Ai、DeepSeek Ai、Meta Ai、Claude Ai、Manus Ai、Google AI Geminiのファンダメンタルズと取引心理学が、賢明な行動をサポートします。 ---干渉が発生した場合、またはプログラムが機能通りに実行されない場合は、メタトレーダーで以下の点を確認してください。

MPORTANT NOTICE:  We recommend that members who have completed a transaction contact us immediately to obtain an ID code that will enable this product to connect to the data center required for AI to operate over the Google network.   We also provide guidance to ensure a correct and smooth installation. |  For customer satisfaction, a one-week product trial is available.  

[Tutorial & Livestream & Add-On] Visit Our Profile / About Us :  https://www.mql5.com/ru/users/BATIK

