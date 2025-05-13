Forex Radar Pro
- Göstergeler
- Vitali Platonov
- Sürüm: 4.8
- Güncellendi: 2 Temmuz 2025
- Etkinleştirmeler: 5
Kârlı işlem fırsatlarını kaçırmaktan bıktınız mı? Piyasa verisi karmaşası sizi bunaltıyor mu? Forex Radar Pro, piyasa kaosunu net işlem sinyallerine dönüştüren akıllı asistanınızdır! Bu gelişmiş MetaTrader 4 göstergesi, etkileşimli tablo, otomatik divergence analizi, uyarılar ve veri aktarım özellikleriyle kendinden emin ve verimli işlem yapmanızı sağlar. Manuel analiz tarih oldu - Forex Radar Pro ile her zaman piyasanın bir adım önündesiniz!
Neden Forex Radar Pro?
Bilgi Karmaşasını Aşar
8'e kadar döviz çifti/endeks/emtia hareketlerini pip ve % değişim olarak gösterir
Divergence çizgileri ve ATR normalleştirmesiyle gizli piyasa modellerini ortaya çıkarır
Zamanında Sinyaller
Yükseliş/düşüş divergenceleri, ekstrem seviyeler ve kritik hareketler için anlık push/e-posta uyarıları
Artık önemli giriş noktalarını kaçırmayacaksınız!
Derinlemesine Analiz
Temel döviz çiftini ilişkili varlıklarla karşılaştırın
Oynaklık filtreleri kullanın
Sinyal performansını (maksimum kâr/çekilme) takip edin
Veri Aktarımı
Sinyalleri ve uyarıları CSV olarak kaydedin, stratejinizi geliştirin
Gelişmiş Özelleştirme
Tabloyu (konum/renkler/yazı tipleri) kişiselleştirin
Hesaplama modlarını (açılış/kapanış/yüksek-düşük) seçin
Uyarı eşiklerini belirleyin
Profesyonel Güvenilirlik
Parametre doğrulama
Detaylı kayıt tutma
Yüksek oynaklıkta bile stabil çalışan kod
Nasıl Çalışır?
-
Temel döviz çiftinizi ve izleme listesini ayarlayın (Örn: EURUSD, #XAUUSD, GBPJPY)
-
Tablo, uyarılar ve analiz parametrelerini (ATR periyotları, divergence eşikleri) özelleştirin
-
Gerçek zamanlı veri: Renk kodlu tablo + ayrı divergence penceresi
-
Anında tepki: Kritik olaylar için uyarılar, CSV çıktısıyla performans analizi
Sonuç? Net sinyaller, zaman tasarrufu ve profesyonel seviyede işlemler. Forex Radar Pro ile istikrarlı kârlara ulaşın!
Kimler İçin?
-
Deneyimli Yatırımcılar: Karmaşık stratejilerinizi optimize edin
-
Scalper ve Swing Traderlar: Çoklu varlıkları izleyin, anlık divergenceleri yakalayın
-
Analistler: Verileri dışa aktararak modelleme yapın
Hemen Forex Radar Pro'yu Edinin!
Kurulum:
-
ForexRadarPro.mq4 dosyasını MQL4/Indicators klasörüne kopyalayın
-
MetaTrader 4'te derleyin
-
Grafiğe ekleyin ve parametreleri (döviz çiftleri, uyarılar, aktarım ayarları) yapılandırın
Sistem Gereksinimleri:
-
MetaTrader 4
-
Grafik ayarlarında fare etkinlikleri açık olmalı ("Özellikler" → "Genel" → "Fare etkinliklerine izin ver")
İpucu: Forex Radar Pro'yu demo hesapta test edin, uyarıların ve analizlerin işlemlerinizi nasıl geliştirdiğini görün!
Forex Radar Pro ile piyasayı müttefikiniz yapın!