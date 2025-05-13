Forex Radar Pro: Forex Piyasasında Hâkimiyet için Profesyonel Araç Setiniz!

Kârlı işlem fırsatlarını kaçırmaktan bıktınız mı? Piyasa verisi karmaşası sizi bunaltıyor mu? Forex Radar Pro, piyasa kaosunu net işlem sinyallerine dönüştüren akıllı asistanınızdır! Bu gelişmiş MetaTrader 4 göstergesi, etkileşimli tablo, otomatik divergence analizi, uyarılar ve veri aktarım özellikleriyle kendinden emin ve verimli işlem yapmanızı sağlar. Manuel analiz tarih oldu - Forex Radar Pro ile her zaman piyasanın bir adım önündesiniz!

Neden Forex Radar Pro?

Bilgi Karmaşasını Aşar

8'e kadar döviz çifti/endeks/emtia hareketlerini pip ve % değişim olarak gösterir

Divergence çizgileri ve ATR normalleştirmesiyle gizli piyasa modellerini ortaya çıkarır

Zamanında Sinyaller

Yükseliş/düşüş divergenceleri, ekstrem seviyeler ve kritik hareketler için anlık push/e-posta uyarıları

Artık önemli giriş noktalarını kaçırmayacaksınız!

Derinlemesine Analiz

Temel döviz çiftini ilişkili varlıklarla karşılaştırın

Oynaklık filtreleri kullanın

Sinyal performansını (maksimum kâr/çekilme) takip edin

Veri Aktarımı

Sinyalleri ve uyarıları CSV olarak kaydedin, stratejinizi geliştirin

Gelişmiş Özelleştirme

Tabloyu (konum/renkler/yazı tipleri) kişiselleştirin

Hesaplama modlarını (açılış/kapanış/yüksek-düşük) seçin

Uyarı eşiklerini belirleyin

Profesyonel Güvenilirlik

Parametre doğrulama

Detaylı kayıt tutma

Yüksek oynaklıkta bile stabil çalışan kod

Nasıl Çalışır?

Temel döviz çiftinizi ve izleme listesini ayarlayın (Örn: EURUSD, #XAUUSD, GBPJPY) Tablo, uyarılar ve analiz parametrelerini (ATR periyotları, divergence eşikleri) özelleştirin Gerçek zamanlı veri: Renk kodlu tablo + ayrı divergence penceresi Anında tepki: Kritik olaylar için uyarılar, CSV çıktısıyla performans analizi

Sonuç? Net sinyaller, zaman tasarrufu ve profesyonel seviyede işlemler. Forex Radar Pro ile istikrarlı kârlara ulaşın!

Kimler İçin?

Deneyimli Yatırımcılar : Karmaşık stratejilerinizi optimize edin

Scalper ve Swing Traderlar : Çoklu varlıkları izleyin, anlık divergenceleri yakalayın

Analistler: Verileri dışa aktararak modelleme yapın

Hemen Forex Radar Pro'yu Edinin!

Kurulum:

ForexRadarPro.mq4 dosyasını MQL4/Indicators klasörüne kopyalayın MetaTrader 4'te derleyin Grafiğe ekleyin ve parametreleri (döviz çiftleri, uyarılar, aktarım ayarları) yapılandırın

Sistem Gereksinimleri:

MetaTrader 4

Grafik ayarlarında fare etkinlikleri açık olmalı ("Özellikler" → "Genel" → "Fare etkinliklerine izin ver")

İpucu: Forex Radar Pro'yu demo hesapta test edin, uyarıların ve analizlerin işlemlerinizi nasıl geliştirdiğini görün!

Forex Radar Pro ile piyasayı müttefikiniz yapın!