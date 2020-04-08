Wave Price Channel
- Göstergeler
- Vitalyi Belyh
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
Wave Price Channel - İmpuls ve düzeltmeyi aramak için tasarlanmış ticaret analitik sistemi.
Gösterge, volatiliteye dayalı olarak oluşturulan fiyat kanalı yönünde çalışmanıza olanak sağlar.
Kanal üzerinde yukarı veya aşağı ok çizildiğinde bu yöne gitmek mümkün hale gelir; bu yöndeki sinyal, fiyat değişimlerine duyarlı nokta gösterge ile doğrulanır.
Aynı renkteki noktalar devam ettiği sürece sinyal devam eder. Bir ok varsa ancak aynı renkte noktalar yoksa, sinyal yanlıştır ve noktalar göründüğünde onu takip etmeniz gerekir.
- Gösterge, farklı zaman dilimleri için değiştirilebilen tek değiştirilebilir parametre olan "Fiyat Kanal Uzunluğu"na sahiptir.
- M15 ve üzeri Zaman Çerçevelerinde kullanılması önerilir.
- Herhangi bir ticaret enstrümanında kullanılabilir.
- Okların çeşitli uyarı türleri vardır.
- Çalışma sırasında sinyal okunu 1 mum olarak değiştirmek mümkündür.
- Kırmızı bir yukarı ok belirirse, bu bir satın alma sinyalidir; kırmızı noktalar ise okun yörüngesinin devamıdır.
- Sarı aşağı ok belirirse, bu satış yapmak için bir sinyaldir; sarı noktalar okun yörüngesinin devam ettiğini gösterir.