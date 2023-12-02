Scalping and Binary Signal Detector

Scalping and Binary Signal Detector - Trend boyunca pozisyon açmak için yön sinyalleri veren Scalping göstergesi.
Gösterge, Forex ve ikili opsiyonlar için kullanılabilecek eksiksiz bir ticaret sistemidir.
Algoritma sistemi, birbirini takip eden birkaç çubuktaki yoğun fiyat hareketlerini tanımanıza olanak tanır.
Gösterge, oklar için çeşitli uyarı türleri sağlar.
Tüm alım satım enstrümanları ve zaman dilimleri üzerinde çalışır (M5 veya Üzeri önerilir).

Ticaret için nasıl kullanılır
Sarı bir çubuğun ve okun görünümü bir satın alma sinyalidir, geri kalan çubuklar ise sinyalin eşlikçisidir.
zararı durdurma seviyesi önceki mumun en düşük seviyesinin birkaç puan altındadır.
Kırmızı çubuğun ve okun görünümü satış sinyalidir, geri kalan çubuklar sinyale eşlik eder.
zararı durdurma seviyesi önceki mumun en yüksek seviyesinin birkaç puan üzerindedir.

Bir fiyat hareketi aldıktan sonra birkaç mumdan sonra veya yön hareketi durduğunda boş bir sinyal göründükten sonra pozisyonu kapatabilirsiniz.

Giriş parametreleri
  • Appearance of a Signal - Hangi çubukta sinyal verilecek / 0 - sinyal kaybolabilir / 1 - sinyal kaybolmayacaktır.
  • Trend Duration - Trendin süresinin arttırılması.
  • Signal Frequency Reduction - Sinyallerin frekansının azaltılması.
  • Show Arrows on Chart - grafikte sinyalleri çoğaltın
  • Count Bars - Grafikteki gösterge çubuklarının sayısı.
  • Play sound / Display pop-up message / Send push notification / Send email (true/false) : Sinyal noktaları göründüğünde bildirimleri kullanın.
  • Sound file signal - Sinyaller için ses dosyası
