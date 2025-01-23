Correction Signals In Trend

5
Correction Signals In Trend - Piyasa dinamiklerini analiz eden, yatırımcının trendin yönünü belirlemesine ve emir açmak için noktalar bulmasına yardımcı olan teknik bir göstergedir.
Destek ve direnç çizgileri formatındaki trend takip göstergesi, yukarı veya aşağı yönlü bir trendi gösterir.
Trend yönünde düzeltmenin bitmesinden sonra sinyal arayışı gerçekleştirilir. Oklar işlem yapmak için potansiyel anları göstermektedir.
Her sinyal için önerilen SL ve TP ayarları görüntülenir.

Gösterge yetenekleri

  1. Sinyal okları mevcut mumda belirir ve yeniden boyanmaz.
  2. Sinyal oluştuğunda kullanılabilen birkaç tür uyarı vardır.
  3. Trend doğrultusunda çalışır.
  4. Evrenseldir ve her türlü işlem enstrümanı ve zaman diliminde kullanılabilir.
  5. SL ve TP seviye parametreleri piyasa durumuna göre otomatik olarak hesaplanır.
  6. Scalping dahil kısa vadeli işlem işlemleri için uygundur.
  7. Göstergenin işleyişine ilişkin görsel açıklama ekran görüntüsünde sunulmaktadır.

Giriş parametrelerinin ayarlanması

  • Trend line length - Destek ve direnç trend çizgilerinin uzunluğunu kontrol eder.
  • Sensitivity of correction signals - düzeltme sinyallerinin hassasiyetini değiştirir. Sayı ne kadar yüksekse sinyaller o kadar doğrudur. Daha küçük bir sayı daha fazla sinyal ekler.
İncelemeler 1
RB Traders
278
RB Traders 2025.05.16 12:31 
 

Its a Great product Highly recommend purchase this product

