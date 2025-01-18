Crossing Line Indicator

Crossing Line Indicator  - Trend yönündeki dürtü hareketlerinin erken tespiti için tasarlanmış bir indikatördür.
RVI göstergesi üzerine kurulu yumuşatma ve davranış değişikliği özelliğine sahip bir osilatör içerir. İki ince çizgi kesiştiğinde, fiyatta bir değişim anı meydana gelir ve bunun sonucunda bir dürtü veya yoğun bir hareket meydana gelebilir.
Trend yönünü belirlemeye yarayan gösterge ağırlıklı MA göstergeleridir. Kalın açık yeşil çizgi, merkez seviyesinin altında ise trend aşağı yönlü, üstünde ise trend yukarı yönlüdür.
Kullanımı ve parametreleri yapılandırması kolaydır, ana grafiği yüklemez.


Gösterge yetenekleri

  1. Sinyal okları mevcut mumda belirir ve yeniden boyanmaz.
  2. Sinyal oluştuğunda birden fazla türde uyarı sağlar.
  3. Evrenseldir ve her türlü işlem enstrümanı ve zaman diliminde kullanılabilir.
  4. Genellikle scalping ve kısa vadeli işlemler için kullanılabilir.


Giriş parametrelerinin ayarlanması

  • Gösterge, hesaplamaları düzenlemek için 2 ana parametreye sahiptir.
  • Period of trend direction - trend çizgisinin süresini değiştirmek için
  • Period of cross lines - osilatörün ince ayarını yapmak ve sinyal oklarının görünümünü ayarlamak için
  • Parametrelerin çalışma zaman dilimine ve enstrümana göre değiştirilmesi gerekmektedir.
  • Sinyal okları sadece trend yönünde olan osilatörü kullanın.

Önerilen ürünler
SuperTrend V
Muhammad Hassaan
Göstergeler
*This is TradingView indicator converted to mql4* The SuperTrend V indicator is a popular technical analysis tool used to identify trends and potential trend reversals in financial markets. It is based on the concept of the SuperTrend indicator but incorporates additional features and variations. The SuperTrend V indicator uses a combination of price action and volatility to determine the trend direction and generate trading signals. Here are the key components and features of the indicator: Ca
FREE
SMA Indicator
Nitu Brijesh Yadav
Göstergeler
Arrow Indicator (Buy/Sell Alerts) – Simple Yet Powerful Tool!             Product Version: 1.01           Indicator Type: Trend Reversal Signals           Timeframes Supported: All (Recommended: H1, H4, D1)           Key Features: Buy Signal: Green upward arrow () appears below the candle  Sell Signal : Red downward arrow () appears above the candle Accurate Trend Reversal Detection – Based on tried and tested SMA strategy. ️ Clean Chart View – Minimalist, non-i
FREE
ACD Indicator MT4
Eda Kaya
Göstergeler
ACD Indicator for MetaTrader 4 The ACD indicator, developed by Mark Fisher, is a technical analysis tool in MetaTrader 4 used to detect potential market trends and assess trend strength. The ACD system is built around identifying the market’s Opening Range (OR) and using it to establish key trading levels. This range typically includes the first 30 minutes to one hour of market activity. After defining the OR, traders identify levels A and C, derived from it, to guide trading decisions. These le
FREE
Positive Volume Oscillator MT4
Eda Kaya
Göstergeler
Positive Volume Oscillator (PVO) MetaTrader 4 The Positive Volume Oscillator (PVO) is a useful technical indicator available in MetaTrader 4. As part of the oscillator category, it focuses on volume fluctuations to anticipate potential price movements. This indicator displays two Exponential Moving Averages (EMAs) with periods of 10 and 2 within its dedicated window. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |   Positive Volume Oscillator MT5   | ALL Products By  Tradin
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Göstergeler
The indicator displays signals according to the strategy of Bill Williams on the chart. Demo version of the indicator has the same features as the paid, except that it can work only on a demo account . Signal "First Wise Man" is formed when there is a divergent bar with angulation.  Bullish divergent bar - with lower minimum and closing price in the upper half. Bearish divergent bar - higher maximum and the closing price at the bottom half. Angulation is formed when all three lines of Alligator
FREE
Triple Stochastic Oscillator MT4
Eda Kaya
Göstergeler
Triple Stochastic Oscillator for MT4 The Triple Stochastic Oscillator for MT4 applies three consecutive smoothing phases to filter out unwanted market noise and highlight the genuine direction of price action. In addition to clarifying price movement, this technical tool also measures the strength of the prevailing trend and identifies overbought or oversold market conditions. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  Triple Stochastic Oscillator MT5   | ALL Products B
FREE
MT Supply Demand
Issara Seeboonrueang
4 (4)
Göstergeler
We provide indicators tailored to better meet your trading requirements.       >>  MT Magical  << MT Supply Demand : It is an indicator created to find supply and demand, which will be important support and resistance levels for the price.  Supply Zone   is a zone where the price has reached, it is often resisted. In other words, when the price reaches this zone, there will be more selling power to push the price back down. Demand Zone   is a zone where the price has reached, it is ofte
FREE
MTF Stochastic and RSI
Georgiy Gazaryan
5 (2)
Göstergeler
A simple but effective helper that will allow you to track both global and local market trends. The indicator combines the work of two oscillators: Stochastic and RSI. Both indicators can be set to any timeframe. Advantages of Use Multitimeframe - you can adjust both indicators to the desired timeframes. To obtain the entry points, you can use the Elder's triple screen system. Highly customizable - you can configure not only the parameters of the indicators, but also their appearance (color and
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Göstergeler
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Only One Trade a Day Indicator MT4
Eda Kaya
5 (1)
Göstergeler
Only One Trade a Day Indicator MetaTrader 4 The Only One Trade a Day indicator is developed for the MetaTrader 4 platform to generate buy and sell signals.This trading tool analyzes market behavior using two moving averages—one fast and one slow—and displays the generated signals as blue and red arrows directly on the chart. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  Only One Trade a Day Indicator MT5   | ALL Products By   TradingFinderLab  | Best MT4 Indicator:   Ref
FREE
Traditional MACD MT4
Daniel Lewis
4.58 (55)
Göstergeler
MACD indicator in MetaTrader 4/5 looks different than MACD does in most other charting software. That is because the MetaTrader 4/5 version of MACD displays the MACD line as a histogram when it is traditionally displayed as a line. Additionally, the MetaTrader 4/5 version computes the Signal line using an SMA, while according to MACD definition it is supposed to be an EMA. The MetaTrader 4/5 version also does not compute a true MACD Histogram (the difference between the MACD/Signal lines). This
FREE
SuperTrend Scanner FREE
FXsolutions
5 (2)
Göstergeler
This scanner shows the trend values of the well known indicator SuperTrend for up to 30 instruments and 8 time frames. You can get alerts via MT4, Email and Push-Notification as soon as the direction of the trend changes. This is the FREE version of the indicator: SuperTrend Scanner The free version works only on EURUSD and GBPUSD! Important Information How you can maximize the potential of the scanner, please read here: www.mql5.com/en/blogs/post/718074 With the following FREE indicator you c
FREE
Super Auto Fibonacci
Muhammed Emin Ugur
Göstergeler
Discover the power of precision and efficiency in your trading with the " Super Auto Fibonacci " MT4 indicator. This cutting-edge tool is meticulously designed to enhance your technical analysis, providing you with invaluable insights to make informed trading decisions. Key Features: Automated Fibonacci Analysis: Say goodbye to the hassle of manual Fibonacci retracement and extension drawing. "Super Auto Fibonacci" instantly identifies and plots Fibonacci levels on your MT4 chart, saving you tim
FREE
UPD1 Rsi Dots Dashboard
Vitaliy Kuznetsov
5 (1)
Göstergeler
Gösterge, grafikteki terminal RSI osilatörüne dayalı sinyalleri gösterir. Tekrarlanan sinyalleri filtrelemek mümkündür. Burada osilatör bir ters sinyal aramak için kullanılır. Salıncak stratejilerinde ve seviyelerden alım satımda bir giriş noktası olarak önerilir. Çok para birimli gösterge tablosu mevcuttur. Bununla birlikte, grafikler arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz. Ürün tartışmalarında, panoyu yerleştirebileceğiniz bir algoritma önerebilirsiniz. Giriş parametreleri. Ana Ayarlar. Ba
FREE
Non Repainting Supertrend Indicator MT4
Eda Kaya
5 (2)
Göstergeler
Non-Repainting Supertrend Indicator for MT4 The Non-Repainting Supertrend Indicator is a powerful tool for detecting market trends and breakout points. Specifically designed for the MetaTrader 4 (MT4) platform, this support and resistance indicator uses a dynamic trendline and signal arrows to accurately reflect the direction and potential reversal of price movements. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  | Non Repainting Supertrend Indicator for MT5   | ALL Product
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Göstergeler
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
Heiken Ashi RSI Oscillator
Noiros Tech
4.94 (17)
Göstergeler
YOU CAN NOW DOWNLOAD FREE VERSIONS OF OUR PAID INDICATORS . IT'S OUR WAY OF GIVING BACK TO THE COMMUNITY ! >>>    GO HERE TO DOWNLOAD This system is an Heiken Ashi system based on RSI calculations . The system is a free open source script originally published on TradingView by JayRogers . We have taken the liberty of converting the pine script to Mq4 indicator . We have also added a new feature which enables to filter signals and reduces noise on the arrow signals. Background HEIKEN ASHI Th
FREE
TSO Stochastic RSI
Dionisis Nikolopoulos
4.25 (4)
Göstergeler
Stochastic RSI makes a stochastic calculation on the RSI indicator. The Relative Strength Index (RSI) is a well known momentum oscillator that measures the speed and change of price movements, developed by J. Welles Wilder. Features Find overbought and oversold situations. Sound alert when overbought/oversold level is reached. Get email and/or push notification alerts when a signal is detected. The indicator is non-repainting. Returns buffer values for %K and %D to be used as part of an EA . (s
FREE
Abiroid GMA Scalper Arrow
Abir Pathak
Göstergeler
Features: 1- Get OB/OS Levels from Golden MA Levels 2- Wait for Buy/Sell Start Level Cross 3- Optional: Should price cross Mid Level in earlier bars 4- Optional: Crossing bar High/Medium Volume 5- Optional: MA Stacked to check up/down trend for current TF 6- Optional: NRTR higher timeframes aligned Check Detailed blog post explained: https://www.mql5.com/en/blogs/post/758457 Levels with Buffers available here: Golden MA Levels Indicator: https://www.mql5.com/en/market/product/119515 Note: Arr
FREE
MASi Three Screens
Aleksey Terentev
5 (2)
Göstergeler
MASi Three Screens is based on the trading strategy by Dr. Alexander Elder. This indicator is a collection of algorithms. Algorithms are based on the analysis of charts of several timeframes. You can apply any of the provided algorithms. List of versions of algorithms:     ThreeScreens v1.0 - A simple implementation, with analysis of the MACD line;     ThreeScreens v1.1 - A simple implementation, with analysis of the MACD histogram;     ThreeScreens v1.2 - Combines the first two algorithms in
FREE
MACD 2 Color Histogram Indicator MT4
Eda Kaya
Göstergeler
MACD 2 Color Histogram Indicator MT4 The MACD 2 Color Histogram Indicator MT4 is designed to measure price momentum and highlight potential entry signals in trading. This indicator presents histograms in two distinct colors: green bars signal bullish momentum , while red bars highlight bearish momentum . «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  MACD 2 Color Histogram Indicator MT5 | ALL Products By  TradingFinderLab  | Best MT4 Indicator:  Refined Order Block Indicato
FREE
SuperTrend Plus Indicator MT4
Eda Kaya
Göstergeler
SuperTrend Plus Indicator for MetaTrader 4 The SuperTrend Plus Indicator for MetaTrader 4 is a trend-following technical tool that merges adaptive support and resistance levels with volatility filtering to highlight potential buy and sell zones. It reacts instantly to price shifts without lag, continuously aligning with market direction as trends evolve. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  SuperTrend Plus Indicator MT5   | ALL Products By   TradingFinderLab  | Be
FREE
Perfect Trendline Indicator MT4
Eda Kaya
Göstergeler
Perfect Trendline Indicator for MT4 The Perfect Trendline Indicator uses two moving averages (MA) with periods of 3 and 7 to display the trend's direction. When the red line (fast moving average) is positioned above the green line (slow moving average) , the trend is considered bullish , with candles marked with green histograms . Conversely, a bearish trend is indicated when the red line is below the green line, and red histograms appear . «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator I
FREE
Dual Timeframe RSI
Davit Beridze
Göstergeler
Check my paid tools they work great and I share Ea's based on them for free please r ate The Dual Timeframe RSI (Relative Strength Index) indicator is a novel trading tool that allows traders to monitor RSI readings from two different timeframes on a single chart. This dual perspective enables traders to identify potential trend confirmations and divergences more effectively. For instance, a trader might use a 1-hour RSI alongside a daily RSI to ensure that short-term trades align with the broa
FREE
OrderBlock TS Roman
Vladislav Vlastovskii
3.8 (5)
Göstergeler
Индикатор строит блоки заказов (БЗ) по торговой системе (ТС) Романа. Поиск блоков осуществляется одновременно на двух таймфремах: текущем и старшем (определяемым в настройках). Для оптимизации и игнорирования устаревших блоков в настройках задается ограничение количества дней в пределах которых осуществляется поиск блоков. Блоки строятся по правилам ТС состоящем из трех шагов: какую свечу вынесли (что?); какой свечой вынесли (чем?); правило отрисовки (как?).
FREE
Extremum by trend
Anton Iudakov
5 (2)
Göstergeler
Looking for entry points along the local trend without repaint! Arrows indicate entry points. Based on classic indicators. The indicator is easy to use. Settings Наименование Описание Frequency factor Signal frequency. The less, the more often. This affects the quality. Recommendations Recommended for use on major currency pairs. Timeframe from m5, m15, m30 Subscribe to my telegram channel, where we discuss intraday trading, ideas, indicators, etc., a link in my profile contacts.
FREE
Multi Divergence Indicator MT4
Biswarup Banerjee
5 (1)
Göstergeler
Multi Divergence Indicator for MT4 - User Guide Introduction Overview of the Multi Divergence Indicator and its capabilities in identifying divergences across multiple indicators. Importance of divergence detection in enhancing trading strategies and decision-making. List of Indicators RSI CCI MACD STOCHASTIC AWSOME MFI ACCELERATOR OSMA MOMENTUM WPR( Williams %R) RVI Indicator Features Indicator Selection:  How to enable/disable specific indicators (RSI, CCI, MACD, etc.) for divergence detectio
FREE
CCI in MA
Nikolaos Pantzos
4.75 (4)
Göstergeler
iCC in iMA is indicator to change color in iMA if iCCI crosses level up (up trend) or crosses level down (down trend). It is a useful tool to track when the upside and the downside iCCI on iMA. You can to get source code from here . Parameters MA_Periods —Period for iMA. MA_Method — Method for iMA. CCI_Periods —Period for iCCI. CCI_ApliedPrice — Price used for iCCI. CCI_LevelsUp — Level iCCI for up trend. CCI_LevelsDN — Level iCCI for down trend. BarsCount — How many bars will show the line. R
FREE
Awesome Pivot Indicator
Komang Putra Riswanjaya
Göstergeler
The Pivot Indicator is a vital tool for technical analysis used by traders in the financial markets. Designed to assist in identifying potential reversal points or trend changes, this indicator provides valuable insights into key levels in the market. Key features of the Pivot Indicator include: Automatic Calculations: The Pivot Indicator automatically calculates Pivot Point, Support, and Resistance levels based on the previous period's high, low, and close prices. This eliminates the complexity
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (48)
Göstergeler
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (53)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.73 (15)
Göstergeler
M1 SNIPER kullanımı kolay bir işlem göstergesi sistemidir. M1 zaman dilimi için tasarlanmış bir ok göstergesidir. Gösterge, M1 zaman diliminde scalping için bağımsız bir sistem olarak kullanılabilir ve mevcut işlem sisteminizin bir parçası olarak kullanılabilir. Bu işlem sistemi özellikle M1'de işlem yapmak için tasarlanmış olsa da, diğer zaman dilimleriyle de kullanılabilir. Başlangıçta bu yöntemi XAUUSD ve BTCUSD ticareti için tasarladım. Ancak bu yöntemi diğer piyasalarda işlem yaparken de ya
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
5 (9)
Göstergeler
To celebrate the official release, $65 is the new PROMO price for the first 40 copies (3 left)! After that, the price increases to $120. SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.81 (140)
Göstergeler
Gann Made Easy , bay teorisini kullanarak ticaretin en iyi ilkelerine dayanan, profesyonel ve kullanımı kolay bir Forex ticaret sistemidir. WD Gann. Gösterge, Zararı Durdur ve Kâr Al Seviyeleri dahil olmak üzere doğru SATIN AL ve SAT sinyalleri sağlar. PUSH bildirimlerini kullanarak hareket halindeyken bile işlem yapabilirsiniz. Lütfen satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin! Alım satım ipuçlarımı ve harika bonus göstergelerini ücretsiz olarak sizinle paylaşacağım! Muhtemelen Gann ticaret y
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Göstergeler
Dynamic Forex28 Navigator - Yeni Nesil Forex Ticaret Aracı. ŞU ANDA %49 İNDİRİM. Dynamic Forex28 Navigator, uzun zamandır popüler olan göstergelerimizin evrimidir ve üçünün gücünü tek bir göstergede birleştirir: Gelişmiş Döviz Gücü28 Göstergesi (695 inceleme) + Gelişmiş Döviz İMPULS ve UYARI (520 inceleme) + CS28 Kombo Sinyalleri (Bonus). Gösterge hakkında ayrıntılar https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Yeni Nesil Güç Göstergesi Ne Sunuyor?  Orijinallerde sevdiğiniz her şey, şimdi yeni
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (2)
Göstergeler
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Göstergeler
Day Trader Master , günlük tüccarlar için eksiksiz bir ticaret sistemidir. Sistem iki göstergeden oluşmaktadır. Bir gösterge, satın almak ve satmak için bir ok işaretidir. Aldığınız ok göstergesidir. Size ikinci göstergeyi ücretsiz olarak sağlayacağım. İkinci gösterge, bu oklarla birlikte kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış bir trend göstergesidir. GÖSTERGELER TEKRARLAMAYIN VE GEÇ KALMAYIN! Bu sistemi kullanmak çok basittir. İki renkli bir çizgi olarak görüntülenen mevcut trend yönündeki o
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Göstergeler
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (32)
Göstergeler
ŞU ANDA %20 INDIRIMLI! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge, Egzotik Çiftler Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücünü göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. gerçek para birimi gücünü göstermek için 9. satıra herhangi bir sembol eklenebilir. Bu benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni b
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge paneli yazılımı 28 döviz çifti üzerinde çalışıyor. Ana göstergelerimizden 2'sine (Gelişmiş Para Birimi Gücü 28 ve Gelişmiş Para Birimi Dürtüsü) dayanmaktadır. Tüm Forex piyasasına harika bir genel bakış sağlar. Gelişmiş Para Birimi Gücü değerlerini, para birimi hareket hızını ve tüm (9) zaman dilimlerinde 28 Forex çifti için sinyalleri gösterir. Trendleri ve / veya scalping fırsatlarını belirlemek için
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF: Destek ve Direnç Tarama Göstergesi sadece 50$ ve ömür boyu mevcuttur. (Orijinal fiyat 250$) (teklif uzatıldı) Trend Screener, grafik
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Göstergeler
Volatility Trend System - girişler için sinyaller veren bir ticaret sistemi. Oynaklık sistemi, trend yönünde doğrusal ve noktasal sinyaller ve ayrıca yeniden çizme ve gecikme olmaksızın trendden çıkmak için sinyaller verir. Trend göstergesi, orta vadeli trendin yönünü izler, yönünü ve değişimini gösterir. Sinyal göstergesi volatilitedeki değişikliklere dayalıdır ve piyasa girişlerini gösterir. Gösterge, çeşitli uyarı türleri ile donatılmıştır. Çeşitli alım satım araçlarına ve zaman dilimlerine
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Göstergeler
Currency Strength Wizard , başarılı ticaret için size hepsi bir arada çözüm sağlayan çok güçlü bir göstergedir. Gösterge, birden çok zaman dilimindeki tüm para birimlerinin verilerini kullanarak şu veya bu forex çiftinin gücünü hesaplar. Bu veriler, şu veya bu para biriminin gücünü görmek için kullanabileceğiniz, kullanımı kolay para birimi endeksi ve para birimi güç hatları biçiminde temsil edilir. İhtiyacınız olan tek şey, işlem yapmak istediğiniz tabloya göstergeyi eklemektir ve gösterge size
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Göstergeler
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Göstergeler
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
TPSpro RFI Levels
Roman Podpora
4.85 (27)
Göstergeler
Geri dönüş bölgeleri - seviyeler / Önemli bir oyuncunun aktif bölgeleri TALİMATLAR RUS   /   TALİMATLAR   ENG   /   Sürüm MT5 BU GÖSTERGENİN HER ALICISI       ÜCRETSİZ OLARAK EK   OLARAK   EDİNİN: 3 aylık erişim       hizmetten gelen işlem sinyallerine       SÜPER SİNYALLER       — TPSproSYSTEM algoritmasına göre hazır giriş noktaları. 3 aylık erişim       Düzenli olarak güncellenen eğitim materyallerine - stratejiye ve profesyonel gelişime dalma. Hafta içi 7/24 destek ve kapalı yatırımcı sohbe
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Göstergeler
Bu gösterge, 2 ürünümüz Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  'in süper bir kombinasyonudur. Tüm zaman dilimleri için çalışır ve 8 ana para birimi artı bir Sembol için grafiksel olarak güç veya zayıflık dürtüsünü gösterir! Bu Gösterge, Altın, Egzotik Çiftler, Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücü ivmesini göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. içi
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Göstergeler
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (6)
Göstergeler
Apollo Secret Trend , herhangi bir çift ve zaman dilimindeki trendleri bulmak için kullanılabilecek profesyonel bir trend göstergesidir. Gösterge, işlem yapmayı tercih ettiğiniz çift veya zaman dilimi ne olursa olsun, piyasa trendlerini tespit etmek için kullanabileceğiniz birincil işlem göstergeniz olabilir. Göstergede özel bir parametre kullanarak sinyalleri kişisel ticaret tarzınıza uyarlayabilirsiniz. Gösterge, PUSH bildirimleri dahil her türlü uyarıyı sağlar. Göstergenin sinyalleri YENİDEN
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Göstergeler
Trend Reversal – MT4'te Trend Dönüşlerini Belirlemek İçin Yardımcınız Piyasa analizinizi geliştirmek ve daha bilinçli kararlar almak için güçlü ve sezgisel bir araç mı arıyorsunuz? Trend Reversal göstergesi, MetaTrader 4 platformunda trend dönüş noktalarını doğru bir şekilde belirlemek isteyen yatırımcılar için özel olarak tasarlanmıştır. Gelişmiş algoritmalar ve kanıtlanmış tekniklerin birleşimi sayesinde, Trend Reversal, piyasadaki önemli anları tanımanıza yardımcı olmak için net ve görünür s
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (487)
Göstergeler
ŞU ANDA %31 INDIRIMLI !!! Yeni Başlayanlar veya Uzman Tüccarlar için En İyi Çözüm! Bu gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özellik ve gizli bir formül ekledik. Yalnızca BİR grafikle 28 döviz çiftinin tümü için Uyarılar verir. Yeni bir trendin veya scalping fırsatının tam tetik noktasını belirleyebildiğiniz için ticaretinizin nasıl gelişeceğini hayal edin! Yeni temel algoritmalar üzerine inşa edilen bu sistem, potansiyel işlemlerin
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Göstergeler
Dark Support Resistance  is an Indicator for intraday trading. This Indicator is programmed to identify  Support and Resistance Lines , providing a high level of accuracy and reliability. Key benefits Easily visible lines Only the most important levels will be displayed Automated adjustment for each timeframe and instrument Easy to use even for beginners Never repaints, never backpaints, Not Lag 100% compatible with Expert Advisor development All types of alerts available: Pop-up, Email, Push
RSI Shift Zone MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Göstergeler
Özel teklif : ALL TOOLS , her biri sadece $35 ! Yeni araçlar   ilk   hafta   veya   ilk 3 satın alma   için   $30 olacaktır!  Trading Tools Channel on MQL5 : en son haberler için katılın RSI Shift Zone Scanner, RSI sinyallerini fiyat hareketi ile ilişkilendirerek piyasa duyarlılığının değişebileceği anları belirler. RSI, önceden ayarlanmış seviyeleri (varsayılan: aşırı alım 70, aşırı satım 30) aştığında veya altına indiğinde gösterge doğrudan grafikte bir kanal çizer. Bu kanallar, duyarlılığın
M1 Easy Scalper
Martin Alejandro Bamonte
4 (3)
Göstergeler
M1 EASY SCALPER is a scalping indicator specifically designed for the 1-minute (M1) timeframe, compatible with any currency pair or instrument available on your MT4 terminal. Of course, it can also be used on any other timeframe, but it works exceptionally well on M1 (which is challenging!) for scalping. Note: if you're going to scalp, make sure you have an account suitable for it. Do not use Cent or Standard accounts as they have too much spread! (use ECN, RAW, or Zero Spread accounts) Robustn
The 1 2 3 Pattern Scanner
Reza Aghajanpour
4.77 (60)
Göstergeler
** All Symbols x All Timeframes scan just by pressing scanner button ** After 18 years of experience in the markets and programming, Winner indicator is ready. I would like to share with you! *** Contact me  to send you instruction  and add you in "123 scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction The 123 Pattern Scanner indicator with a special enhanced algorithm is a very repetitive common pattern finder with a high success rate . Interestingly, this Winner in
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (2)
Göstergeler
Otomatik Optimize Edilmiş Bollinger Bantları – Gerçek Piyasa Davranışına Dayalı Uyarlanabilir Volatilite Aracı Bu gelişmiş MT4 göstergesi, geçmiş veriler üzerinde işlem simülasyonu yaparak en iyi dönem ve standart sapma değerlerini otomatik olarak bulur. Sabit parametreler yerine, piyasa değişimlerine ve fiyat yapısına dinamik olarak uyum sağlar; böylece gerçek zamanlı volatiliteyi daha doğru yansıtan bantlar oluşturur. Manuel ayar gerekmez. Temel Özellikler: Tarihsel verilere dayalı otomatik Bo
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (4)
Göstergeler
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (1)
Göstergeler
The official release price is 65$ for the first 10 copies only,the next price is 95$,the final price will be 250$ Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers — and to find precise entry points based on the actions of major market participants. This tool represents a unique style of
Support Resistance screnner
STE S.S.COMPANY
4.95 (37)
Göstergeler
Support And Resistance Screener, MetaTrader için tek bir gösterge içinde birden fazla araç sağlayan tek bir Düzey göstergesindedir. Kullanılabilir araçlar şunlardır: 1. Piyasa Yapısı Eleme Aracı. 2. Geri Çekilme Bölgesi Boğa. 3. Geri Çekilme Bölgesi Ayı. 4. Günlük Pivot Noktaları 5. haftalık Pivot Noktaları 6. aylık Pivot Puanları 7. Harmonik Modele ve hacme dayalı Güçlü Destek ve Direnç. 8. Banka Seviyesi Bölgeleri. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF : YG Destek ve Direnç Göstergesi sadece 50 $ ve ömür boy
Yazarın diğer ürünleri
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Göstergeler
Volatility Trend System - girişler için sinyaller veren bir ticaret sistemi. Oynaklık sistemi, trend yönünde doğrusal ve noktasal sinyaller ve ayrıca yeniden çizme ve gecikme olmaksızın trendden çıkmak için sinyaller verir. Trend göstergesi, orta vadeli trendin yönünü izler, yönünü ve değişimini gösterir. Sinyal göstergesi volatilitedeki değişikliklere dayalıdır ve piyasa girişlerini gösterir. Gösterge, çeşitli uyarı türleri ile donatılmıştır. Çeşitli alım satım araçlarına ve zaman dilimlerine
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Göstergeler
" Dynamic Scalper System MT5 " göstergesi, trend dalgaları içinde işlem yapmak için scalping yöntemi için tasarlanmıştır. Başlıca döviz çiftleri ve altın üzerinde test edilmiştir, diğer işlem araçlarıyla uyumluluğu mümkündür. Ek fiyat hareketi desteğiyle trend boyunca pozisyonların kısa vadeli açılması için sinyaller sağlar. Göstergenin prensibi. Büyük oklar trend yönünü belirler. Küçük oklar şeklinde scalping için sinyaller üreten bir algoritma trend dalgaları içinde çalışır. Kırmızı oklar yü
Trading System Double Trend
Vitalyi Belyh
5 (1)
Göstergeler
Trading System Double Trend - çeşitli göstergelerden oluşan bağımsız bir işlem sistemidir. Genel trendin yönünü belirler ve fiyat hareketi yönünde sinyaller verir. Ölçeklendirme, gün içi veya hafta içi ticaret için kullanılabilir. Olasılıklar Herhangi bir zaman diliminde ve ticaret aracında (Forex, kripto para birimleri, metaller, hisse senetleri, endeksler) çalışır. Grafik yüklemeden bilgilerin basit görsel okunması Gösterge yeniden çizilmez ve sinyalleri tamamlamaz Yalnızca mum kapandığında
Upper and Lower Reversal
Vitalyi Belyh
5 (1)
Göstergeler
Upper and Lower Reversal - Tersine dönme anlarının erken tahminine yönelik sistem. Üst ve alt fiyat hareket kanallarının sınırlarında fiyat dönüm noktalarını bulmanızı sağlar. Gösterge asla sinyal oklarının konumunu yeniden renklendirmez veya değiştirmez. Kırmızı oklar alış sinyali, Mavi oklar ise satış sinyalidir. Herhangi bir zaman dilimine ve ticaret aracına göre ayarlanır Gösterge yeniden çizilmez, yalnızca mum kapandığında çalışır. Sinyaller için çeşitli uyarı türleri vardır Göstergenin k
Serial Signal Indicator
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Forex için manuel ticaret ve teknik analiz göstergesi. İşlem gününün açılış seviyesini gösteren bir trend göstergesi ve giriş noktalarını belirlemek için bir ok göstergesinden oluşur. Gösterge yeniden renklenmez; mum kapandığında çalışır. Sinyal okları için çeşitli uyarı türleri içerir. Herhangi bir grafikte, alım satım aracında veya zaman diliminde çalışacak şekilde yapılandırılabilir. Çalışma stratejisi trend boyunca fiyat hareketlerini aramaya dayanmaktadır.  " Buy " işlemleri yapabilmek
Wave Price Channel
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Wave Price Channel - İmpuls ve düzeltmeyi aramak için tasarlanmış ticaret analitik sistemi. Gösterge, volatiliteye dayalı olarak oluşturulan fiyat kanalı yönünde çalışmanıza olanak sağlar. Kanal üzerinde yukarı veya aşağı ok çizildiğinde bu yöne gitmek mümkün hale gelir; bu yöndeki sinyal, fiyat değişimlerine duyarlı nokta gösterge ile doğrulanır. Aynı renkteki noktalar devam ettiği sürece sinyal devam eder. Bir ok varsa ancak aynı renkte noktalar yoksa, sinyal yanlıştır ve noktalar göründüğünd
Point Directions
Vitalyi Belyh
5 (1)
Göstergeler
Point Directions - Fiyat hareket ettiğinde destek ve direnç noktalarının seviyelerini gösteren bir gösterge. Oklar, belirtilen yönlerde fiyat sıçramalarını gösterir. Oklar yeniden çizilmez, mevcut mum üzerinde oluşturulurlar. Tüm zaman dilimlerinde ve ticaret enstrümanlarında çalışır. Birkaç uyarı türü vardır. Herhangi bir grafik için sinyalleri özelleştirmek için gelişmiş ayarlara sahiptir. Trend ve düzeltmelerle işlem yapmak üzere yapılandırılabilir. Ok çizmek için 2 tür hareketli ortalama ve
Scalping Entry Points
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Scalping Entry Points - fiyat hareketlerine uyum sağlayabilen ve yeniden çizmeden alım satımları açmak için sinyaller verebilen manuel bir alım satım sistemidir. Gösterge, merkezi destek ve direnç seviyesine göre trendin yönünü belirler. Nokta göstergesi, girişler ve çıkışlar için sinyaller sağlar. Manuel gün içi ticaret, ölçeklendirme ve ikili opsiyonlar için uygundur. Tüm zaman dilimlerinde ve ticaret enstrümanlarında çalışır. Gösterge birkaç türde uyarı verir. ürün nasıl kullanılır Mavi çiz
Wave Reversal Indicator
Vitalyi Belyh
4 (2)
Göstergeler
Wave Reversal Indicator - denge çizgisi etrafındaki yön ve fiyat dönüşlerini belirler. Gösterge dalga hareketlerini ve trend artışlarını gösterir. Tüccarın nerede takip edileceğine dair tavsiyeler verir, ticaret stratejisinin takip edilmesine yardımcı olur. Gün içi veya orta vadeli bir stratejiye ektir. Hemen hemen tüm parametreler her zaman dilimi için seçilir ve otomatik olarak değişir; manuel ayarlama için tek parametre dalga boyudur. M5, M15, M30, H1, H4'ü kullanmak için en uygun zaman dili
FREE
Arrow Micro Scalper
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Arrow Micro Scalper , ölçeklendirme ve kısa vadeli ticaret için tasarlanmış, herhangi bir grafiğe ve finansal araca (Para birimleri, kripto, hisse senetleri, metaller) entegre edilmiş bir göstergedir. Çalışmasında dalga analizi ve trend yönü filtresini kullanıyor. M1'den H4'e kadar Zaman Çerçevelerinde kullanılması önerilir. Göstergeyle nasıl çalışılır. Gösterge, ayarları değiştirmek için 2 harici parametre içerir, geri kalanı zaten varsayılan olarak yapılandırılmıştır. Büyük oklar trend yönün
Angular Trend Lines MT5
Vitalyi Belyh
5 (1)
Göstergeler
Trend göstergeleri, finansal piyasalarda işlem yaparken kullanılan teknik analiz alanlarından biridir. Angular Trend Lines indikatörü - trend yönünü kapsamlı bir şekilde belirler ve giriş sinyalleri üretir. Mumların ortalama yönünü yumuşatmanın yanı sıra Trend çizgilerinin eğim açısından da yararlanılır. Eğim açısının hesaplanmasında Gann açılarının inşa ilkesi esas alındı. Teknik analiz göstergesi mum çubuğu yumuşatması ile grafik geometrisini birleştirir. İki tür trend çizgisi ve ok vardır: K
Cyclic Impulse
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Grafikleri yapılandıran ve döngüsel fiyat hareketlerini belirleyen teknik bir gösterge. Herhangi bir grafik üzerinde çalışabilirim. Birkaç çeşit bildirim var. Grafiğin kendisinde ek oklar var. Tarihe yeniden bakmadan, mumun kapanışına dair çalışmalar. M5 ve üzeri TF önerilir. Kullanımı ve yapılandırması kolay parametreler. Farklı parametrelere sahip 2 indikatörü kullanırken, bunları diğer indikatörler olmadan da kullanabilirsiniz. 2 giriş parametresi vardır Döngüsellik ve Sinyal Süresi Bu 2 pa
Indicator Waiting Volatility
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Indicator Waiting Volatility - volatilite bölgelerini ve düz koşulları belirlemek için bir gösterge. Zamanla grafikteki fiyat farklı trendlerde olur, düşer, yükselir veya aynı kalır. Gösterge, yatırımcının fiyatın hangi trendde olduğunu belirlemesine yardımcı olur. Çalışmasında teknik analiz için çeşitli araçlar kullanır; önce trendin yönü belirlenir, ardından bu doğrultuda gösterge volatilitedeki değişiklikleri izler. Fiyat gürültü içerisinde dalgalanıyorsa takip modundadır; fiyat piyasa gürült
Upper and Lower Reversal MT5
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Upper and Lower Reversal - Tersine dönme anlarının erken tahminine yönelik sistem. Üst ve alt fiyat hareket kanallarının sınırlarında fiyat dönüm noktalarını bulmanızı sağlar. Gösterge asla sinyal oklarının konumunu yeniden renklendirmez veya değiştirmez. Kırmızı oklar alış sinyali, Mavi oklar ise satış sinyalidir. Herhangi bir zaman dilimine ve ticaret aracına göre ayarlanır Gösterge yeniden çizilmez, yalnızca mum kapandığında çalışır. Sinyaller için çeşitli uyarı türleri vardır Göstergenin k
Volume Accumulation Index
Vitalyi Belyh
Göstergeler
İşlem hacimlerine ilişkin okumaları hesaplayan teknik bir gösterge. Histogram biçiminde, ticaret enstrümanının hareket gücünün birikimini gösterir. Yükseliş ve düşüş yönleri için bağımsız hesaplama sistemlerine sahiptir. Herhangi bir ticaret enstrümanı ve zaman dilimi üzerinde çalışır. Herhangi bir ticaret sistemini tamamlayabilir. Gösterge değerlerini yeniden çizmez, sinyaller mevcut mum üzerinde görünür. Kullanımı kolaydır ve grafiği yüklemez, ek parametre hesaplamaları gerektirmez. Değiştiril
Trade Balance Indicator
Vitalyi Belyh
Göstergeler
A trend indicator showing the strength of bulls and bears in a trading range. Consists of two lines: The green line is a balanced overbought/oversold condition. The red line is the direction of trading activity. Does not redraw calculations. Can be used on all Symbols/Instruments/Time Frames. Easy to use and set up. How to use the indicator and what it determines. The basic rule is to follow the direction of the red line: if it crosses the green line from the bottom up, the market is dominat
FREE
ZigZag on Trend
Vitalyi Belyh
Göstergeler
" ZigZag on Trend " göstergesi, fiyat hareketinin yönünü belirlemenin yanı sıra bir çubuk ve pip hesaplayıcıdır. Zikzak şeklinde sunulan bir trend çizgisi ile fiyatın yönünü izleyen bir trend göstergesi ve trend yönünde geçen çubuk sayısını ve dikey ölçekteki nokta sayısını hesaplayan bir sayaçtan oluşur. (Hesaplamalar çubuğun açılmasıyla yapılır) Gösterge yeniden çizilmez. Kolaylık sağlamak için renkli çubuklar veya çizgiler şeklinde tasarlanmıştır. Tüm TF'lerde kullanılabilir, ancak en iyisi M
Entry Point Scalper
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Arrow indicator with trend filter. Generates trend input without delays or delays - on the emerging candle. Suitable for use on any trading tools and timeframes. Easy to use, contains the direction of the trend in the form of a histogram lines and signal generator. Input parameters Period Trend Line - Period of the Histogram Line Signal Generator Period - If the period is longer, then the arrows are less Play sound Display pop-up message Send push notification Send email Sound file signal - Fi
Resistance Arrows
Vitalyi Belyh
Göstergeler
A trend indicator that determines short-term price movements. Arrows indicate an increase in price movements in the specified directions. Arrows are not redrawn formed on the current candle, shown on the previous candle for convenience.      It has one setting - the formation intensity: If the parameter is smaller, most of the signals are formed in a wide trend. If the parameter is larger, signals are formed in a narrower trend. Input parameters Formation Intensity - Arrow Formation Intensity
Channel Cluster
Vitalyi Belyh
5 (1)
Göstergeler
Cluster indicator working in the price channel. For operation, the indicator builds a channel line - (dashed line). Inside the channel, cluster sections are determined that determine the direction of the price movement - (histograms in two directions), start with large arrows. Small arrows are plotted above / below each histogram - indicator increase volatility. The indicator does not redraw the values. Works on any tools and timeframes. Entrances are made when large arrows appear, inside small
Volume Trend Channel
Vitalyi Belyh
Göstergeler
A technical indicator that calculates its readings based on trading volumes. It has an oscillatory line that follows the change in volumes. Large arrows on the line indicate reversal values. A channel is built around the line with small arrows showing the strengthening of price movement in the direction of increasing volumes. The indicator does not redraw values. Works on any instrument and timeframe. It can complement any trading strategy by finding a trend or make entries in the direction of a
Max Min Cycle
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Ticaret ve piyasa yönünü tahmin etmek için döngüsel gösterge. Fiyatın döngüsel davranışını osilatör biçiminde gösterir. Osilatörün üst ve alt sınırlarından bir geri dönüş olduğunda, işlem açılmasına yönelik sinyaller verir. Histogram biçiminde trendin yumuşatılmış gücünü gösterir.  Ölçeklendirmeden gün içi işlemlere kadar her türlü ticaret stratejisini tamamlayacak.  Gösterge yeniden çizilmez.  Tüm sembollerde/aletlerde kullanıma uygundur.  Kısa vadeli işlemler için uygun zaman dilimleri M5, M1
Max Min Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Max Min Reversal Arrows - an arrow reversal indicator for predicting price movement. The indicator is built on the support and resistance levels at the local lows and highs of the price. Product features Arrows appear on the current candle. The indicator does not redraw. Can be used on all time frames and trading instruments. Recommended timeframes to use M30, H1, H4. The dotted lines are the support and resistance levels within the signal. Price movement from these levels means a reversal. Pr
Candle Binary Scalper
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Candle Binary Scalper , forex ve ikili opsiyonlar için teknik analiz ürünüdür. Bir ticaret sisteminde birleştirilmiş birkaç teknik gösterge içerir. Ölçeklendirme ve ikili opsiyonlar için bir trend içinde manuel ticaret için uygundur. Tüm zaman dilimlerinde ve ticaret enstrümanlarında çalışır. Yüksek volatilite durumunda M15, M30, H1 ve H4, M5 ve M1 ticareti için Önerilen Zaman Çerçeveleri kullanılmalıdır. Birkaç uyarı türü vardır. ürün nasıl kullanılır Her Zaman Çerçevesi için en uygun ayarlar
Binary Lines
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Binary Lines , para birimleri, emtialar, kripto para birimleri, hisse senetleri, endeksler ve herhangi bir finansal araç için teknik bir analiz göstergesidir. İkili opsiyonlar veya Forex ölçeklendirme için kullanılabilir. Giriş ve çıkış noktalarını sabit aralıklarla gösterir ve tüccarlar olası işlemlerin sonuçları hakkında gerekli bilgileri. Giriş noktaları, mumun en başında, MA çizgisi yönünde, süre boyunca oluşturulur. çubuklardaki işlemler manuel olarak ayarlanabilir ve herhangi bir finansal
Line Breakouts
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Line Breakouts - Trend ticareti için sistem. Dönem ve düzeltme işlevi kullanılarak herhangi bir grafiğe ve ticaret aracına uyarlanabilecek bir trend tanımlayıcı içerir. Ve destek ve direnç seviyelerinin belirleyicisi. Fiyat direnç çizgisinin altında olduğunda Satış işlemlerini açın ve fiyat destek çizgisinin üzerinde olduğunda Alım işlemlerini açın. Zararı durdur çizgilerden birkaç noktaya yerleştirilmelidir, Kâr Al zaman dilimine göre birkaç mumdan (3-10-15) sonra sabitlenmelidir. Gösterge yeni
Point Trend Indicator
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Point Trend Indicator - Trendin yönünü belirleyebilen ve güçlendiğini gösterebilen, trendin üst ve alt seviyelerinin göstergesi. Trend yönü yuvarlak noktalarla belirlenir; noktalar sıfır çizgisinin üzerindeyse trend yükseliş, altındaysa trend düşüş yönündedir. Yön hareketindeki artış oklarla gösterilmiştir. Manuel ayarlama için tek parametreye sahiptir - Trend yönünün süresi.   Olasılıklar Tüm zaman dilimlerinde çalışır Her türlü finansal araca uyum sağlar (Forex, Hisse Senetleri, Metaller, Kri
Scalping and Binary Signal Detector
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Scalping and Binary Signal Detector - Trend boyunca pozisyon açmak için yön sinyalleri veren Scalping göstergesi. Gösterge, Forex ve ikili opsiyonlar için kullanılabilecek eksiksiz bir ticaret sistemidir. Algoritma sistemi, birbirini takip eden birkaç çubuktaki yoğun fiyat hareketlerini tanımanıza olanak tanır. Gösterge, oklar için çeşitli uyarı türleri sağlar. Tüm alım satım enstrümanları ve zaman dilimleri üzerinde çalışır (M5 veya Üzeri önerilir). Ticaret için nasıl kullanılır Sarı bir çubu
Level Breakout Indicator
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Level Breakout Indicato r , üst ve alt sınırlardan çalışan, trendin yönünü belirleyebilen bir teknik analiz ürünüdür. Yeniden çizim veya gecikme olmadan mum 0 üzerinde çalışır. Çalışmasında, parametreleri önceden yapılandırılmış ve dönemlerin derecelendirmesini gerçekleştiren tek bir parametre olan " Scale " halinde birleştirilmiş farklı göstergelerden oluşan bir sistem kullanır. Göstergenin kullanımı kolaydır, herhangi bir hesaplama gerektirmez; tek bir parametre kullanarak, seçilen zaman dilim
Intraday Impulse Scalper Pro
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Ölçeklendirme ve gün içi ticaret için dürtü sinyallerini belirlemek üzere bir algoritma kullanan otomatik bir trend göstergesi. Trendi takip eden gösterge, işlemler için potansiyel giriş ve çıkış noktalarını otomatik olarak hesaplar. Gösterge, yöne bağlı olarak renk değiştiren sinyalleri takip etmek için bir trend çizgisi ve bir hedef kanal içerir. Temel özellikleri Sinyal renkli mumlar ve oklar: mavi - aşağı yön, kırmızı - yukarı yön. Çıkış işlemlerine ilişkin sarı noktalar, hedef kanalın har
Filtrele:
Jimmy Christianus Hendrikus Janssen
579
Jimmy Christianus Hendrikus Janssen 2025.08.12 21:34 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

İncelemeye yanıt