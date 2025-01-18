Crossing Line Indicator
- Göstergeler
- Vitalyi Belyh
- Sürüm: 1.0
Crossing Line Indicator - Trend yönündeki dürtü hareketlerinin erken tespiti için tasarlanmış bir indikatördür.
RVI göstergesi üzerine kurulu yumuşatma ve davranış değişikliği özelliğine sahip bir osilatör içerir. İki ince çizgi kesiştiğinde, fiyatta bir değişim anı meydana gelir ve bunun sonucunda bir dürtü veya yoğun bir hareket meydana gelebilir.
Trend yönünü belirlemeye yarayan gösterge ağırlıklı MA göstergeleridir. Kalın açık yeşil çizgi, merkez seviyesinin altında ise trend aşağı yönlü, üstünde ise trend yukarı yönlüdür.
Kullanımı ve parametreleri yapılandırması kolaydır, ana grafiği yüklemez.
Gösterge yetenekleri
Giriş parametrelerinin ayarlanması
RVI göstergesi üzerine kurulu yumuşatma ve davranış değişikliği özelliğine sahip bir osilatör içerir. İki ince çizgi kesiştiğinde, fiyatta bir değişim anı meydana gelir ve bunun sonucunda bir dürtü veya yoğun bir hareket meydana gelebilir.
Trend yönünü belirlemeye yarayan gösterge ağırlıklı MA göstergeleridir. Kalın açık yeşil çizgi, merkez seviyesinin altında ise trend aşağı yönlü, üstünde ise trend yukarı yönlüdür.
Kullanımı ve parametreleri yapılandırması kolaydır, ana grafiği yüklemez.
Gösterge yetenekleri
- Sinyal okları mevcut mumda belirir ve yeniden boyanmaz.
- Sinyal oluştuğunda birden fazla türde uyarı sağlar.
- Evrenseldir ve her türlü işlem enstrümanı ve zaman diliminde kullanılabilir.
- Genellikle scalping ve kısa vadeli işlemler için kullanılabilir.
Giriş parametrelerinin ayarlanması
- Gösterge, hesaplamaları düzenlemek için 2 ana parametreye sahiptir.
- Period of trend direction - trend çizgisinin süresini değiştirmek için
- Period of cross lines - osilatörün ince ayarını yapmak ve sinyal oklarının görünümünü ayarlamak için
- Parametrelerin çalışma zaman dilimine ve enstrümana göre değiştirilmesi gerekmektedir.
- Sinyal okları sadece trend yönünde olan osilatörü kullanın.
Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı