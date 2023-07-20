Point Directions
- Göstergeler
- Vitalyi Belyh
- Sürüm: 1.50
- Güncellendi: 26 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 10
Point Directions - Fiyat hareket ettiğinde destek ve direnç noktalarının seviyelerini gösteren bir gösterge. Oklar, belirtilen yönlerde fiyat sıçramalarını gösterir.
Oklar yeniden çizilmez, mevcut mum üzerinde oluşturulurlar. Tüm zaman dilimlerinde ve ticaret enstrümanlarında çalışır. Birkaç uyarı türü vardır.
Herhangi bir grafik için sinyalleri özelleştirmek için gelişmiş ayarlara sahiptir. Trend ve düzeltmelerle işlem yapmak üzere yapılandırılabilir.
Ok çizmek için 2 tür hareketli ortalama ve ok çizmek için bir yoğunluk seviyesi vardır, giriş parametrelerinde ayrıntılı ayarlar açıklanmıştır.
Kullanımla ilgili sorularınız için özel mesajlardan yazınız.
Giriş parametreleri
- Method MA - Okların oluşumu için hareketli ortalama kullanımının seçilmesi (standart veya hızlandırılmış)
- Accelerated MA period/Standard MA period - Hareketli ortalama periyodunun değiştirilmesi (5-500)
- Ma Metod - Hareketli ortalama yöntemini değiştirme
- Ma Price - Hareketli ortalama fiyat değişimi
- Arrow Intensity - okların yapım yoğunluğu (arttıkça artar)
- Arrow thickness - ok kalınlığı
- Sell arrow color/Buy arrow color - oklar için renk
- Play sound / Display pop-up message / Send push notification / Send email - Sinyal noktaları göründüğünde uyarıları kullanın.
- Sound file signal - Sinyal oku için ses dosyası.
ITS GREAT Product Its Arrow Gives siganal like magic