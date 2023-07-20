Point Directions

5
Point Directions - Fiyat hareket ettiğinde destek ve direnç noktalarının seviyelerini gösteren bir gösterge. Oklar, belirtilen yönlerde fiyat sıçramalarını gösterir.
Oklar yeniden çizilmez, mevcut mum üzerinde oluşturulurlar. Tüm zaman dilimlerinde ve ticaret enstrümanlarında çalışır. Birkaç uyarı türü vardır.

Herhangi bir grafik için sinyalleri özelleştirmek için gelişmiş ayarlara sahiptir. Trend ve düzeltmelerle işlem yapmak üzere yapılandırılabilir.
Ok çizmek için 2 tür hareketli ortalama ve ok çizmek için bir yoğunluk seviyesi vardır, giriş parametrelerinde ayrıntılı ayarlar açıklanmıştır.
Kullanımla ilgili sorularınız için özel mesajlardan yazınız.

Giriş parametreleri

  • Method MA - Okların oluşumu için hareketli ortalama kullanımının seçilmesi (standart veya hızlandırılmış)
  • Accelerated MA period/Standard MA period - Hareketli ortalama periyodunun değiştirilmesi (5-500)
  • Ma Metod - Hareketli ortalama yöntemini değiştirme
  • Ma Price - Hareketli ortalama fiyat değişimi
  • Arrow Intensity - okların yapım yoğunluğu (arttıkça artar)
  • Arrow thickness - ok kalınlığı
  • Sell arrow color/Buy arrow color - oklar için renk
  • Play sound / Display pop-up message / Send push notification / Send email - Sinyal noktaları göründüğünde uyarıları kullanın.
  • Sound file signal - Sinyal oku için ses dosyası.
İncelemeler 1
RB Traders
278
RB Traders 2024.04.25 22:51 
 

ITS GREAT Product Its Arrow Gives siganal like magic

Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Göstergeler
Volatility Trend System - girişler için sinyaller veren bir ticaret sistemi. Oynaklık sistemi, trend yönünde doğrusal ve noktasal sinyaller ve ayrıca yeniden çizme ve gecikme olmaksızın trendden çıkmak için sinyaller verir. Trend göstergesi, orta vadeli trendin yönünü izler, yönünü ve değişimini gösterir. Sinyal göstergesi volatilitedeki değişikliklere dayalıdır ve piyasa girişlerini gösterir. Gösterge, çeşitli uyarı türleri ile donatılmıştır. Çeşitli alım satım araçlarına ve zaman dilimlerine
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Göstergeler
" Dynamic Scalper System MT5 " göstergesi, trend dalgaları içinde işlem yapmak için scalping yöntemi için tasarlanmıştır. Başlıca döviz çiftleri ve altın üzerinde test edilmiştir, diğer işlem araçlarıyla uyumluluğu mümkündür. Ek fiyat hareketi desteğiyle trend boyunca pozisyonların kısa vadeli açılması için sinyaller sağlar. Göstergenin prensibi. Büyük oklar trend yönünü belirler. Küçük oklar şeklinde scalping için sinyaller üreten bir algoritma trend dalgaları içinde çalışır. Kırmızı oklar yü
Trading System Double Trend
Vitalyi Belyh
5 (1)
Göstergeler
Trading System Double Trend - çeşitli göstergelerden oluşan bağımsız bir işlem sistemidir. Genel trendin yönünü belirler ve fiyat hareketi yönünde sinyaller verir. Ölçeklendirme, gün içi veya hafta içi ticaret için kullanılabilir. Olasılıklar Herhangi bir zaman diliminde ve ticaret aracında (Forex, kripto para birimleri, metaller, hisse senetleri, endeksler) çalışır. Grafik yüklemeden bilgilerin basit görsel okunması Gösterge yeniden çizilmez ve sinyalleri tamamlamaz Yalnızca mum kapandığında
Upper and Lower Reversal
Vitalyi Belyh
5 (1)
Göstergeler
Upper and Lower Reversal - Tersine dönme anlarının erken tahminine yönelik sistem. Üst ve alt fiyat hareket kanallarının sınırlarında fiyat dönüm noktalarını bulmanızı sağlar. Gösterge asla sinyal oklarının konumunu yeniden renklendirmez veya değiştirmez. Kırmızı oklar alış sinyali, Mavi oklar ise satış sinyalidir. Herhangi bir zaman dilimine ve ticaret aracına göre ayarlanır Gösterge yeniden çizilmez, yalnızca mum kapandığında çalışır. Sinyaller için çeşitli uyarı türleri vardır Göstergenin k
Serial Signal Indicator
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Forex için manuel ticaret ve teknik analiz göstergesi. İşlem gününün açılış seviyesini gösteren bir trend göstergesi ve giriş noktalarını belirlemek için bir ok göstergesinden oluşur. Gösterge yeniden renklenmez; mum kapandığında çalışır. Sinyal okları için çeşitli uyarı türleri içerir. Herhangi bir grafikte, alım satım aracında veya zaman diliminde çalışacak şekilde yapılandırılabilir. Çalışma stratejisi trend boyunca fiyat hareketlerini aramaya dayanmaktadır.  " Buy " işlemleri yapabilmek
Wave Price Channel
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Wave Price Channel - İmpuls ve düzeltmeyi aramak için tasarlanmış ticaret analitik sistemi. Gösterge, volatiliteye dayalı olarak oluşturulan fiyat kanalı yönünde çalışmanıza olanak sağlar. Kanal üzerinde yukarı veya aşağı ok çizildiğinde bu yöne gitmek mümkün hale gelir; bu yöndeki sinyal, fiyat değişimlerine duyarlı nokta gösterge ile doğrulanır. Aynı renkteki noktalar devam ettiği sürece sinyal devam eder. Bir ok varsa ancak aynı renkte noktalar yoksa, sinyal yanlıştır ve noktalar göründüğünd
Scalping Entry Points
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Scalping Entry Points - fiyat hareketlerine uyum sağlayabilen ve yeniden çizmeden alım satımları açmak için sinyaller verebilen manuel bir alım satım sistemidir. Gösterge, merkezi destek ve direnç seviyesine göre trendin yönünü belirler. Nokta göstergesi, girişler ve çıkışlar için sinyaller sağlar. Manuel gün içi ticaret, ölçeklendirme ve ikili opsiyonlar için uygundur. Tüm zaman dilimlerinde ve ticaret enstrümanlarında çalışır. Gösterge birkaç türde uyarı verir. ürün nasıl kullanılır Mavi çiz
Wave Reversal Indicator
Vitalyi Belyh
4 (2)
Göstergeler
Wave Reversal Indicator - denge çizgisi etrafındaki yön ve fiyat dönüşlerini belirler. Gösterge dalga hareketlerini ve trend artışlarını gösterir. Tüccarın nerede takip edileceğine dair tavsiyeler verir, ticaret stratejisinin takip edilmesine yardımcı olur. Gün içi veya orta vadeli bir stratejiye ektir. Hemen hemen tüm parametreler her zaman dilimi için seçilir ve otomatik olarak değişir; manuel ayarlama için tek parametre dalga boyudur. M5, M15, M30, H1, H4'ü kullanmak için en uygun zaman dili
FREE
Arrow Micro Scalper
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Arrow Micro Scalper , ölçeklendirme ve kısa vadeli ticaret için tasarlanmış, herhangi bir grafiğe ve finansal araca (Para birimleri, kripto, hisse senetleri, metaller) entegre edilmiş bir göstergedir. Çalışmasında dalga analizi ve trend yönü filtresini kullanıyor. M1'den H4'e kadar Zaman Çerçevelerinde kullanılması önerilir. Göstergeyle nasıl çalışılır. Gösterge, ayarları değiştirmek için 2 harici parametre içerir, geri kalanı zaten varsayılan olarak yapılandırılmıştır. Büyük oklar trend yönün
Trading Levels Indicator
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Ticaret Seviyeleri Göstergesi, giriş noktalarını, tutma pozisyonlarını ve trend yönünü belirlemek için tasarlanmış bir ticaret sistemidir. Tek bir komplekste çalışan çeşitli mekanizmaları içerir, trend yönünün dalga analizini, sinyalleri oluştururken seviye analizini içerir, olası TP ve SL hedeflerini gösterir. Gösterge yetenekleri Mevcut mumun üzerinde sinyal okları görünür ve yeniden renklendirilmez. Fiyatın sıçradığı seviyeleri aramak için özel algoritmalar kullanır. Trendlere göre çalışır.
Angular Trend Lines MT5
Vitalyi Belyh
5 (1)
Göstergeler
Trend göstergeleri, finansal piyasalarda işlem yaparken kullanılan teknik analiz alanlarından biridir. Angular Trend Lines indikatörü - trend yönünü kapsamlı bir şekilde belirler ve giriş sinyalleri üretir. Mumların ortalama yönünü yumuşatmanın yanı sıra Trend çizgilerinin eğim açısından da yararlanılır. Eğim açısının hesaplanmasında Gann açılarının inşa ilkesi esas alındı. Teknik analiz göstergesi mum çubuğu yumuşatması ile grafik geometrisini birleştirir. İki tür trend çizgisi ve ok vardır: K
Cyclic Impulse
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Grafikleri yapılandıran ve döngüsel fiyat hareketlerini belirleyen teknik bir gösterge. Herhangi bir grafik üzerinde çalışabilirim. Birkaç çeşit bildirim var. Grafiğin kendisinde ek oklar var. Tarihe yeniden bakmadan, mumun kapanışına dair çalışmalar. M5 ve üzeri TF önerilir. Kullanımı ve yapılandırması kolay parametreler. Farklı parametrelere sahip 2 indikatörü kullanırken, bunları diğer indikatörler olmadan da kullanabilirsiniz. 2 giriş parametresi vardır Döngüsellik ve Sinyal Süresi Bu 2 pa
Indicator Waiting Volatility
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Indicator Waiting Volatility - volatilite bölgelerini ve düz koşulları belirlemek için bir gösterge. Zamanla grafikteki fiyat farklı trendlerde olur, düşer, yükselir veya aynı kalır. Gösterge, yatırımcının fiyatın hangi trendde olduğunu belirlemesine yardımcı olur. Çalışmasında teknik analiz için çeşitli araçlar kullanır; önce trendin yönü belirlenir, ardından bu doğrultuda gösterge volatilitedeki değişiklikleri izler. Fiyat gürültü içerisinde dalgalanıyorsa takip modundadır; fiyat piyasa gürült
Upper and Lower Reversal MT5
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Upper and Lower Reversal - Tersine dönme anlarının erken tahminine yönelik sistem. Üst ve alt fiyat hareket kanallarının sınırlarında fiyat dönüm noktalarını bulmanızı sağlar. Gösterge asla sinyal oklarının konumunu yeniden renklendirmez veya değiştirmez. Kırmızı oklar alış sinyali, Mavi oklar ise satış sinyalidir. Herhangi bir zaman dilimine ve ticaret aracına göre ayarlanır Gösterge yeniden çizilmez, yalnızca mum kapandığında çalışır. Sinyaller için çeşitli uyarı türleri vardır Göstergenin k
Volume Accumulation Index
Vitalyi Belyh
Göstergeler
İşlem hacimlerine ilişkin okumaları hesaplayan teknik bir gösterge. Histogram biçiminde, ticaret enstrümanının hareket gücünün birikimini gösterir. Yükseliş ve düşüş yönleri için bağımsız hesaplama sistemlerine sahiptir. Herhangi bir ticaret enstrümanı ve zaman dilimi üzerinde çalışır. Herhangi bir ticaret sistemini tamamlayabilir. Gösterge değerlerini yeniden çizmez, sinyaller mevcut mum üzerinde görünür. Kullanımı kolaydır ve grafiği yüklemez, ek parametre hesaplamaları gerektirmez. Değiştiril
Trade Balance Indicator
Vitalyi Belyh
Göstergeler
A trend indicator showing the strength of bulls and bears in a trading range. Consists of two lines: The green line is a balanced overbought/oversold condition. The red line is the direction of trading activity. Does not redraw calculations. Can be used on all Symbols/Instruments/Time Frames. Easy to use and set up. How to use the indicator and what it determines. The basic rule is to follow the direction of the red line: if it crosses the green line from the bottom up, the market is dominat
FREE
ZigZag on Trend
Vitalyi Belyh
Göstergeler
" ZigZag on Trend " göstergesi, fiyat hareketinin yönünü belirlemenin yanı sıra bir çubuk ve pip hesaplayıcıdır. Zikzak şeklinde sunulan bir trend çizgisi ile fiyatın yönünü izleyen bir trend göstergesi ve trend yönünde geçen çubuk sayısını ve dikey ölçekteki nokta sayısını hesaplayan bir sayaçtan oluşur. (Hesaplamalar çubuğun açılmasıyla yapılır) Gösterge yeniden çizilmez. Kolaylık sağlamak için renkli çubuklar veya çizgiler şeklinde tasarlanmıştır. Tüm TF'lerde kullanılabilir, ancak en iyisi M
Entry Point Scalper
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Arrow indicator with trend filter. Generates trend input without delays or delays - on the emerging candle. Suitable for use on any trading tools and timeframes. Easy to use, contains the direction of the trend in the form of a histogram lines and signal generator. Input parameters Period Trend Line - Period of the Histogram Line Signal Generator Period - If the period is longer, then the arrows are less Play sound Display pop-up message Send push notification Send email Sound file signal - Fi
Resistance Arrows
Vitalyi Belyh
Göstergeler
A trend indicator that determines short-term price movements. Arrows indicate an increase in price movements in the specified directions. Arrows are not redrawn formed on the current candle, shown on the previous candle for convenience.      It has one setting - the formation intensity: If the parameter is smaller, most of the signals are formed in a wide trend. If the parameter is larger, signals are formed in a narrower trend. Input parameters Formation Intensity - Arrow Formation Intensity
Channel Cluster
Vitalyi Belyh
5 (1)
Göstergeler
Cluster indicator working in the price channel. For operation, the indicator builds a channel line - (dashed line). Inside the channel, cluster sections are determined that determine the direction of the price movement - (histograms in two directions), start with large arrows. Small arrows are plotted above / below each histogram - indicator increase volatility. The indicator does not redraw the values. Works on any tools and timeframes. Entrances are made when large arrows appear, inside small
Volume Trend Channel
Vitalyi Belyh
Göstergeler
A technical indicator that calculates its readings based on trading volumes. It has an oscillatory line that follows the change in volumes. Large arrows on the line indicate reversal values. A channel is built around the line with small arrows showing the strengthening of price movement in the direction of increasing volumes. The indicator does not redraw values. Works on any instrument and timeframe. It can complement any trading strategy by finding a trend or make entries in the direction of a
Max Min Cycle
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Ticaret ve piyasa yönünü tahmin etmek için döngüsel gösterge. Fiyatın döngüsel davranışını osilatör biçiminde gösterir. Osilatörün üst ve alt sınırlarından bir geri dönüş olduğunda, işlem açılmasına yönelik sinyaller verir. Histogram biçiminde trendin yumuşatılmış gücünü gösterir.  Ölçeklendirmeden gün içi işlemlere kadar her türlü ticaret stratejisini tamamlayacak.  Gösterge yeniden çizilmez.  Tüm sembollerde/aletlerde kullanıma uygundur.  Kısa vadeli işlemler için uygun zaman dilimleri M5, M1
Max Min Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Max Min Reversal Arrows - an arrow reversal indicator for predicting price movement. The indicator is built on the support and resistance levels at the local lows and highs of the price. Product features Arrows appear on the current candle. The indicator does not redraw. Can be used on all time frames and trading instruments. Recommended timeframes to use M30, H1, H4. The dotted lines are the support and resistance levels within the signal. Price movement from these levels means a reversal. Pr
Candle Binary Scalper
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Candle Binary Scalper , forex ve ikili opsiyonlar için teknik analiz ürünüdür. Bir ticaret sisteminde birleştirilmiş birkaç teknik gösterge içerir. Ölçeklendirme ve ikili opsiyonlar için bir trend içinde manuel ticaret için uygundur. Tüm zaman dilimlerinde ve ticaret enstrümanlarında çalışır. Yüksek volatilite durumunda M15, M30, H1 ve H4, M5 ve M1 ticareti için Önerilen Zaman Çerçeveleri kullanılmalıdır. Birkaç uyarı türü vardır. ürün nasıl kullanılır Her Zaman Çerçevesi için en uygun ayarlar
Binary Lines
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Binary Lines , para birimleri, emtialar, kripto para birimleri, hisse senetleri, endeksler ve herhangi bir finansal araç için teknik bir analiz göstergesidir. İkili opsiyonlar veya Forex ölçeklendirme için kullanılabilir. Giriş ve çıkış noktalarını sabit aralıklarla gösterir ve tüccarlar olası işlemlerin sonuçları hakkında gerekli bilgileri. Giriş noktaları, mumun en başında, MA çizgisi yönünde, süre boyunca oluşturulur. çubuklardaki işlemler manuel olarak ayarlanabilir ve herhangi bir finansal
Line Breakouts
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Line Breakouts - Trend ticareti için sistem. Dönem ve düzeltme işlevi kullanılarak herhangi bir grafiğe ve ticaret aracına uyarlanabilecek bir trend tanımlayıcı içerir. Ve destek ve direnç seviyelerinin belirleyicisi. Fiyat direnç çizgisinin altında olduğunda Satış işlemlerini açın ve fiyat destek çizgisinin üzerinde olduğunda Alım işlemlerini açın. Zararı durdur çizgilerden birkaç noktaya yerleştirilmelidir, Kâr Al zaman dilimine göre birkaç mumdan (3-10-15) sonra sabitlenmelidir. Gösterge yeni
Point Trend Indicator
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Point Trend Indicator - Trendin yönünü belirleyebilen ve güçlendiğini gösterebilen, trendin üst ve alt seviyelerinin göstergesi. Trend yönü yuvarlak noktalarla belirlenir; noktalar sıfır çizgisinin üzerindeyse trend yükseliş, altındaysa trend düşüş yönündedir. Yön hareketindeki artış oklarla gösterilmiştir. Manuel ayarlama için tek parametreye sahiptir - Trend yönünün süresi.   Olasılıklar Tüm zaman dilimlerinde çalışır Her türlü finansal araca uyum sağlar (Forex, Hisse Senetleri, Metaller, Kri
Scalping and Binary Signal Detector
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Scalping and Binary Signal Detector - Trend boyunca pozisyon açmak için yön sinyalleri veren Scalping göstergesi. Gösterge, Forex ve ikili opsiyonlar için kullanılabilecek eksiksiz bir ticaret sistemidir. Algoritma sistemi, birbirini takip eden birkaç çubuktaki yoğun fiyat hareketlerini tanımanıza olanak tanır. Gösterge, oklar için çeşitli uyarı türleri sağlar. Tüm alım satım enstrümanları ve zaman dilimleri üzerinde çalışır (M5 veya Üzeri önerilir). Ticaret için nasıl kullanılır Sarı bir çubu
Level Breakout Indicator
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Level Breakout Indicato r , üst ve alt sınırlardan çalışan, trendin yönünü belirleyebilen bir teknik analiz ürünüdür. Yeniden çizim veya gecikme olmadan mum 0 üzerinde çalışır. Çalışmasında, parametreleri önceden yapılandırılmış ve dönemlerin derecelendirmesini gerçekleştiren tek bir parametre olan " Scale " halinde birleştirilmiş farklı göstergelerden oluşan bir sistem kullanır. Göstergenin kullanımı kolaydır, herhangi bir hesaplama gerektirmez; tek bir parametre kullanarak, seçilen zaman dilim
Intraday Impulse Scalper Pro
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Ölçeklendirme ve gün içi ticaret için dürtü sinyallerini belirlemek üzere bir algoritma kullanan otomatik bir trend göstergesi. Trendi takip eden gösterge, işlemler için potansiyel giriş ve çıkış noktalarını otomatik olarak hesaplar. Gösterge, yöne bağlı olarak renk değiştiren sinyalleri takip etmek için bir trend çizgisi ve bir hedef kanal içerir. Temel özellikleri Sinyal renkli mumlar ve oklar: mavi - aşağı yön, kırmızı - yukarı yön. Çıkış işlemlerine ilişkin sarı noktalar, hedef kanalın har
