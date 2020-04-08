WPR with 2 Moving Averages mr
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.7
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "WPR ve 2 Hareketli Ortalama", Yeniden Çizilme Yok.
- WPR, scalping için en iyi osilatörlerden biridir.
- "WPR ve 2 Hareketli Ortalama" Göstergesi, WPR osilatörünün Hızlı ve Yavaş Hareketli Ortalamalarını görmenizi sağlar.
- Gösterge, fiyat düzeltmelerini çok erken görme fırsatı sunar.
- Bu göstergeyi parametreler aracılığıyla ayarlamak çok kolaydır, herhangi bir zaman diliminde kullanılabilir.
- Resimlerde Alış ve Satış giriş koşullarını görebilirsiniz.
- Alış sinyali koşullarını göz önünde bulundurun:
(1) - Hızlı MA, yavaş MA'yı yukarı doğru kesiyor ve WPR değeri -50 değerinin altındaysa: Alış işlemi açın.
(2) - WPR değeri -20'nin üzerinde aşırı alım bölgesindeyse: Alış işleminden çıkın.
(3) - Satış işlemleri için tam tersi.
// Harika işlem robotları ve göstergeleri burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.