Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
- Yardımcı programlar
- LEE SAMSON
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
Risk/Reward Tool, MetaTrader 4'te işlem planlama, görselleştirme ve gerçekleştirme şeklinizi devrim niteliğinde değiştirmek için tasarlanmış profesyonel düzeyde bir Uzman Danışmandır. İster hassas risk yönetimine değer veren isteğe bağlı bir trader olun, ister işlem kurulumlarını görsel olarak test etmesi gereken bir strateji geliştiricisi olun, bu araç zarif ve sezgisel bir arayüzde ihtiyacınız olan her şeyi sağlar.
Temel pozisyon hesaplayıcılarından farklı olarak, Risk/Reward Tool görsel işlem planlamasını anlık gerçekleştirme yetenekleri, gerçek zamanlı kar/zarar izleme ve kapsamlı işlem yönetimi özellikleriyle birleştirir. Araç, MT4 Strateji Test Cihazı ile tam uyumludur ve gerçek sermayeyi riske atmadan ticaret stratejinizi uygulamanıza ve yaklaşımınızı geliştirmenize olanak tanır.
Aracın tam kılavuzu burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766244
Temel Özellikler
Görsel İşlem Planlama
- Sürükle ve bırak ile etkileşimli giriş, zarar durdur ve kar al çizgileri
- İşlem parametrelerinizi ayarladıkça gerçek zamanlı güncellenen renk kodlu risk/ödül bölgeleri
- Volatiliteye ayarlı pozisyon boyutlandırma için ATR tabanlı otomatik zarar durdur hesaplama
- Görsel temsil ile yapılandırılabilir risk/ödül oranı
- Giriş çizgisi konumuna göre hem piyasa emirleri hem de bekleyen emirler (limit/stop) desteği
Akıllı Pozisyon Boyutlandırma
- Hesap bakiyesinin yüzdesi veya sabit para tutarı olarak risk
- Zarar durdur hareketinizde güncellenen gerçek zamanlı lot büyüklüğü hesaplama
- Kullanışlı yukarı/aşağı butonları veya doğrudan giriş ile ayarlanabilir risk
- Broker spesifikasyonlarınıza göre otomatik lot normalleştirme
Tek Tıkla İşlem Gerçekleştirme
- Önceden hesaplanmış pozisyon büyüklüğü ile anlık piyasa emri gerçekleştirme
- Giriş mevcut fiyattan uzağa ayarlandığında otomatik bekleyen emir yerleştirme
- Mevcut fiyattan anlık gerçekleştirme için Piyasa Emri modu geçişi
- İşlem yerleştirmeden önce görsel onay
Kapsamlı İşlem Yönetimi
- Bireysel işlemler için Başabaşa Taşı butonu
- Çoklu pozisyonlar için Ortalama Başabaş fonksiyonu
- Özelleştirilebilir yüzde ile kısmi kapatma işlevi
- Hızlı çıkış için Tümünü Kapat butonu
- Kazanan işlemleri ölçeklendirmek için En Karlı Pozisyonu Kapat
Gerçek Zamanlı İşlem İzleme
- Kontrol panelinde canlı kar/zarar gösterimi
- Grafikte bireysel işlem K/Z etiketleri
- Her seviyedeki potansiyel kaybı/karı gösteren ZD/KA tutar etiketleri
- Aynı yöndeki çoklu pozisyonlar için ortalama fiyat çizgisi
- Karmaşık grafikleri önlemek için akıllı etiket gruplama
Strateji Test Cihazı Uyumluluğu
- MT4 Görsel Strateji Test Cihazında tam işlevsellik
- Test sırasında yeniden konumlandırma için sürüklenebilir panel
- İşlem yönetimini test etmek için açık emirlerde ayarlanabilir ZD/KA çizgileri
- Gerçek para riske atmadan stratejinizi uygulayın
Avantajlar ve Faydalar
Risk Yönetimi İçin
- Asla niyetinizden fazlasını riske atmayın - otomatik pozisyon boyutlandırma işlem başına tutarlı risk sağlar
- Görsel risk/ödül bölgeleri gerçekleştirmeden önce işlem kalitesini değerlendirmeyi kolaylaştırır
- ATR tabanlı stoplar piyasa volatilitesine otomatik olarak uyum sağlar
- Başabaş ve kısmi kapatma özellikleri ile sermayenizi koruyun
İşlem Gerçekleştirme İçin
- Otomatik lot büyüklüğü hesaplama ile hesaplama hatalarını ortadan kaldırın
- Tek tıkla emir yerleştirme ile işlemleri daha hızlı gerçekleştirin
- Taahhüt etmeden önce girişleri görsel olarak planlayarak duygusal ticareti azaltın
- Hem piyasa hem de bekleyen emirler için kesintisiz destek
İşlem Yönetimi İçin
- Ortalama fiyat takibi ile çoklu pozisyonları verimli bir şekilde yönetin
- Anlık başabaş işlevi ile karları hızla kilitleyin
- Kısmi kapatma özelliği ile kazanan işlemlerden ölçeklendirerek çıkın
- Gerçek zamanlı K/Z gösterimi ile tüm pozisyonları bir bakışta izleyin
Strateji Geliştirme İçin
- Canlı işleme geçmeden önce Strateji Test Cihazında ticaret stratejinizi test edin
- Finansal risk olmadan işlem yönetimi tekniklerini uygulayın
- Tarihsel verileri kullanarak giriş ve çıkış zamanlamanızı geliştirin
- Gerçek sermaye taahhüt etmeden önce yaklaşımınıza güven oluşturun