Bu ürün, haber saatlerinde tüm uzman danışmanları ve manüel grafikleri filtreler, böylece manüel ticaret kurulumlarınızı veya diğer uzman danışmanlar tarafından girilen işlemleri yok edebilecek ani fiyat dalgalanmaları konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Bu ürün, herhangi bir haber yayınlanmadan önce açık pozisyonlarınızı ve bekleyen emirlerinizi yönetebilen tam bir sipariş yönetim sistemi ile birlikte gelir. The News Filter'ı satın aldığınızda, gelecekteki uzman danışmanlar için yerleşik haber filtrelerine güvenmek zorunda kalmayacak ve bu ürün artık hepsini filtreleyebilir.


Haber seçimi

  • Haber kaynağı, Forex Factory'nin ekonomik takviminden alınmaktadır.
  • Seçim USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD ve CNY gibi herhangi bir para birimine dayalı olabilir.
  • Seçim, Non-Farm (NFP), FOMC, CPI ve daha fazlası gibi anahtar kelime tanımlamasına da dayanabilir.
  • Düşük, orta ve yüksek etki aralıklarını filtrelemek için seçebilme yeteneği.
  • Sadece grafikle ilgili haberlerin seçildiği otomatik mod.
  • Haber kaynağı, en son haber verilerini sağlamak için her saat otomatik olarak yenilenir.
  • Her haber etki seviyesi için ayrı girişler, filtrelemek istediğiniz haber yayınınından önce ve sonra geçen dakika sayısını belirlemek için kullanılabilir.


Sipariş yönetimi seçenekleri

  • Haber öncesi açık pozisyonların kapatılması, daha sonra geri yükleme seçeneğiyle.
  • Haber öncesi bekleyen emirlerin silinmesi, daha sonra geri yükleme seçeneğiyle.
  • Haber öncesi stop-loss ve take-profit seviyelerinin kaldırılması, daha sonra geri yükleme seçeneğiyle.
  • Haber öncesi stop-loss ve take-profit seviyelerinin taşınması, daha sonra geri yükleme seçeneğiyle. Bu özellik, haberler sırasında artan oynaklığı karşılamak için stop-loss ve take-profit seviyelerini sıkılaştırmak veya genişletmek istiyorsanız özellikle faydalıdır.
  • Grafik simgesine, sihirli sayılara ve yorumlara dayalı olarak yönetilecek siparişlerin kolay seçimi.


Diğer özellikler

  • Filtrelenmiş bir grafikte uzman danışmanın otomatik algılanması. Uzman danışmanı olmayan manuel grafikler de otomatik olarak algılanır.
  • Diğer uzman danışmanların bir haber sırasında yeni pozisyonlar açmalarını engelleyerek, haberler sırasında onları kaldırarak durdurur.
  • Her filtrelenmiş grafik, kendi özel ve benzersiz filtreleme girdilerine sahip olabilir.
  • Aracı kurumunuzun ve bilgisayarınızın GMT'sini otomatik olarak algılayarak haberleri sunucu zamanı veya yerel zaman olarak gösterir.
  • Geçmiş ve gelecek haberlerin başlıklarını gösteren etkileşimli haber ekranı.
  • Haber zamanı boyunca, etki seviyelerine göre renk kodlu dikey çizgiler çizilir.
  • Şu anda filtrelenen grafiklerin etkileşimli görüntüsü mevcuttur ve özel girdilerini terminalde görmenize olanak tanır.
  • Haber bildirimleri ve sipariş yönetimiyle ilgili bildirimler de dahil olmak üzere hangi bildirimleri MT4 mobil uygulamanıza doğrudan göndermek istediğinizi seçmenize izin veren faydalı bir bildirim sistemi.


Lütfen dikkat edin, bu ürün strateji testinde çalışmaz. Satın almadan önce ürünü doğru değerlendirmek için aşağıdaki blog gönderisinden demo sürümünü indirebilirsiniz.

The News Filter Kılavuzu + İndirme Bağlantıları


Kurulum

  1. The News Filter'ı herhangi yeni, boş bir grafiğe ekleyin. Bu, tüm filtrelenen grafikleri görüntülemek için kullanılacak ana grafik olacaktır.
  2. "Filter This"i filtrelemek istediğiniz herhangi bir grafiğe ekleyin. Uzman danışman olmayan bir grafiğe eklenirse, manuel bir kurulum olarak otomatik olarak filtrelenir. Uzman danışmanı olan bir grafiğe eklenirse, uzman danışmanını otomatik olarak algılar.
  3. Ana grafikte "Filter Selected" seçeneğine tıklayın.


Bu, istediğiniz herhangi bir grafikten haberleri filtrelemeniz için yapmanız gereken tek şeydir. Daha kapsamlı bir talimat ve gösterim için, lütfen sağlanan YouTube videosuna başvurun. The News Filter'ı bugün satın alın ve piyasada haber var olduğu sürece bu ürünü kullanacaksınız.



İncelemeler 32
Owen Anderson
238
Owen Anderson 2025.08.01 14:41 
 

Works very well during early usage in comparison to other News Filter EA's on the market. No glitches or anything. Long may it continue. Very useful video and word written guides provided also

Jeffrey Welk
298
Jeffrey Welk 2025.06.04 14:37 
 

Great Tool. Amazing Support. The developer even added a setting upon request and did so within a day or two and then released a new update. All around great product and experience.

pluris
191
pluris 2024.11.27 16:06 
 

Great support and News Filter!!

