Morning and Evening Star pattern mt

MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "Sabah Yıldızı ve Akşam Yıldızı", Yeniden Çizme Yok, Gecikme Yok.

- "Sabah Yıldızı ve Akşam Yıldızı" göstergesi, Fiyat Hareketi işlemleri için çok güçlü bir göstergedir.
- Gösterge, grafikteki Sabah Yıldızı ve Akşam Yıldızı modellerini algılar:
- Boğa Sabah Yıldızı modeli - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın).
- Ayı Akşam Yıldızı modeli - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın).
- Bilgisayar, Mobil ve E-posta uyarılarıyla.
- "Sabah Yıldızı ve Akşam Yıldızı" göstergesi, Destek/Direnç Seviyeleriyle birleştirmek için mükemmeldir.

// Harika İşlem Robotları ve Göstergeleri burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.
