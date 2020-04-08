Wave Cycle Channel
"Wave Cycle Channel" göstergesi, döngüsel bir osilatör ve bir destek-direnç kanalı kullanarak fiyat yönlerini hesaplar.
Fiyat hareketlerindeki dönüm noktalarını bulur ve olası geri dönüş noktalarını belirleyerek piyasanın hangi yönde hareket ettiğini gösterir.
Geri dönüş noktalarını belirlemek ve giriş sinyallerini bulmak için kullanılabilir.
Gösterge nasıl çalışır?
İndikatör, tüm işlem enstrümanlarında ve zaman dilimlerinde çalışır; önerilen zaman dilimleri M5 ve üzeridir.
Okumalarını yeniden çizmeden çalışır; tüm sinyal okları mumun kapanışında görünür.
Birkaç uyarı türü vardır.
İndikatör, fiyat davranışının görsel bir gösterimi ve potansiyel sinyallerin tanımıyla trend stratejisini tamamlayacaktır.
- Osilatör dalga çizgisi, fiyat hareketlerine uyum sağlar ve piyasa oynaklığına ve giriş parametrelerinden belirlenen "Oscillator Period" periyoduna göre oluşturulur.
- Bir kanal, osilatörün etrafında hareket ederek osilatör okumalarını yumuşatır.
- Osilatör kanalın üst veya alt sınırlarına dokunduğunda, destek/direnç kuvvetlerinin etkisi ve fiyat geri dönüş olasılığı artar.
- Büyük oklar çizilir; kırmızı olanlar yukarı yönlü bir geri dönüşün, yeşil olanlar ise aşağı yönlü bir geri dönüşün sinyalidir. Osilatör bir geri dönüş sırasında kanala dokunmazsa, daha önce ayarlanan sinyalin etkisi devam eder. Küçük oklar çizilir.
- Tüm sinyal okları çizildikten sonra, sinyal eylem noktaları çizilir.
