Trend Entry Histogram mr

MT4 için "Trend Giriş Histogramı" Crypto_Forex Göstergesi, Yeniden Boyama Yok.





- Trend Giriş Histogramı göstergesi, Entry_bar (Giriş Çubuğu) görüntülendiğinde trend yönüne giriş sinyallerini aramak için kullanılabilir.

- Bu göstergenin benzersiz bir özelliği vardır - hesaplamalar için hem fiyatı hem de hacmi kullanır.

- Trend Giriş Histogramı 2 renkte olabilir: düşüş trendi için kırmızı, yükseliş trendi için mavi.

- Sabit trendi gördüğünüzde (aynı renkte en az 10 ardışık histogram çubuğu) - Entry_bar'ı bekleyin.

- Giriş sinyali, histogramda zıt renkteki bir sütun ve ilk trend rengindeki bir sonraki sütundur (resimlere bakın).

- Kısa hedefler kullanın - mevcut trende bağlı olarak grafikteki en yakın en yüksek/en düşük değerler.

- Göstergenin dahili Mobil ve PC uyarıları vardır.





Gösterge NASIL KULLANILIR:

- ALIM sinyalleri için: hızlı yükseliş trendi (mavi histogram çubukları) + histogramda 1 kırmızı çubuk + 1 mavi çubuk (buradan uzun pozisyon açın).

- SATIŞ sinyalleri için: hızlı düşüş trendi (kırmızı histogram çubukları) + histogramda 1 mavi çubuk + 1 kırmızı çubuk (buradan kısa pozisyon açın).





// Harika İşlem Robotları ve Göstergeleri burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller

Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.