WolfgangThePatternGuru
- Kütüphaneler
- Humphrey Mangera
- Sürüm: 3.0
- Etkinleştirmeler: 5
Key Features:
-
200+ Fully Implemented Patterns across all categories
-
Advanced Market Structure Analysis
-
Smart Money Integration (Wyckoff, Order Blocks, Liquidity)
-
Professional Risk Management
-
Multi-Timeframe Analysis
-
AI-Powered Confidence Scoring
-
Advanced Visualization
-
Real-time Alerts
Pattern Categories:
-
Single Candle Patterns (Hammer, Doji, Marubozu, etc.)
-
Multi-Candle Patterns (Engulfing, Stars, Harami, etc.)
-
Chart Patterns (Head & Shoulders, Cup & Handle, Triangles, etc.)
-
Harmonic Patterns (Gartley, Butterfly, Bat, etc.)
-
Elliott Wave Patterns
-
Smart Money Patterns
The code is production-ready with proper error handling, memory management, and professional architecture. The system includes comprehensive visualization and alert features