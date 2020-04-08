Key Round Zones md

MT4 için "Kilit Tur Bölgeleri" Forex Göstergesi.

- "Kilit Tur Bölgeleri" göstergesi, destek/direnç seviyelerini dikkate alan yatırımcılar için olmazsa olmaz bir yardımcı göstergedir.
- 1000 ve 500 tur seviyeleri fiyat tarafından dikkate alınır ve fiyat bu seviyelerden sıklıkla geri döner.
- Ana 1000 seviyelerinin etrafında güçlü Destek/Direnç bölgeleri (her iki tarafta 100 puan) bulunur.
- Ayrıca 1000 ve 500 tur seviyeleri, Kâr Al (tur seviyesinin önünde) ve SL (tur seviyesinin arkasında) emirleri vermek için idealdir.
- Bu seviyeler, özellikle fiyatın yatay seyrettiği ve piyasada yatay seyrettiği zamanlarda güçlüdür.

// Harika İşlem Robotları ve Göstergeleri burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.
