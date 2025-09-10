Spike detector x

   SPIKE DETECTOR X
Detecte Oportunidades com Precisão e Agilidade!

O  SPIKE DETECTOR X   é uma ferramenta inteligente e eficaz desenvolvida para traders que buscam aproveitar movimentos bruscos de preço ( spikes ) no mercado. Com alertas em tempo real e gestão de risco integrada, este indicador ajuda você a entrar e sair de operações com confiança.

PRINCIPAIS RECURSOS:

  •  Sinais baseados em RSI e volatilidade (ATR)

  •  Alertas personalizáveis ​​(Email, Push, Som)

  •  Gestão de risco automática (TP, SL e Trailing Stop)

  •  Linhas visuais claras para entradas e saídas

  •  Otimizado para M5 (5 minutos)

 SEGURANÇA E CONTROLE:

  • Limpeza automática de objetos órfãos

  • Configurações flexíveis de lotes e proteção

Ideal para traders de todos os níveis que desejam agir rapidamente em momentos de alta volatilidade!

 Aumente sua eficiência — Compre agora e comece a operar com mais inteligência!


Önerilen ürünler
Trend Direction ADX indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Göstergeler
Trend Direction ADX indicator Trend Direction ADX is part of a serie of indicators used to characterize market conditions. Almost any strategy only work under certain market conditions. Therefore it is important to be able to characterize market conditions at any time: trend direction, trend strength, volatility, etc.. Trend Direction ADX is an indicator to be used to characterize trend direction: trending up trending down ranging Trend Direction ADX is based on ADX standard indicator. Tre
Renko Plus
Eadvisors Software Inc.
Göstergeler
With Renko Plus you can use the features in the Indicator functionality, just add it to the Metatrader5 chart.             The Renko chart is a type of chart, developed by the Japanese, that is constructed using price movement rather than standardized prices and time intervals like most charts. It is believed to be named after the Japanese word for bricks, "renga", as the graphic looks like a series of bricks.             A new brick is created when the price moves a specified pri
Automated Trendlines MT5
Georgios Kalomoiropoulos
Göstergeler
Trend çizgileri, forex ticaretinde en önemli teknik analiz aracıdır. Ne yazık ki, çoğu tüccar onları doğru şekilde çizmez. Otomatik Trend Çizgileri göstergesi, piyasaların trend hareketini görselleştirmenize yardımcı olan ciddi tüccarlar için profesyonel bir araçtır. İki tür Trend Çizgisi, Boğa Trend Çizgisi ve Ayı Trend Çizgisi vardır. Yükseliş trendinde, Forex trend çizgisi, fiyat hareketinin en düşük salınım noktalarından geçer. En az iki "en düşük düşük"ü birleştirmek, bir trend çizgisi o
All about ICT time and price
Minh Truong Pham
Göstergeler
All about time and price by ICT. This indicator provides a comprehensive view of ICT killzones, Silver Bullet times, and ICT Macros, enhancing your trading experience.  In those time windows price either seeks liquidity or imbalances and you often find the most energetic price moves and turning points. Features: Automatic Adaptation: The ICT killzones intelligently adapt to the specific chart you are using. For Forex charts, it follows the ICT Forex times: In EST timezone: Session: Asia: 20h00-0
Breakout Trend Scanner MT5
Elif Kaya
Göstergeler
Contact me for instruction, any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Introduction Breakout Trend Scanner indicator works based on the Elliott Wave in technical analysis describes price movements in the financial market that are related to changes in trader sentiment and psychology and finds end of movement and breakout trend. The Elliott Wave pattern that is f
Volume Prices Universal
Andriy Sydoruk
Göstergeler
Looking for reliable levels on a price chart? Already tired of searching for similar indicators? Are the levels not working out as they should? Then this is the indicator for you. Volume Prices Universal is a reliable indicator of horizontal volumes. What does it show? First of all, the main idea of ​​the indicator is to display at which price mark the price has been for the longest time. Thus, the display of price volumes on the price chart is formed. With the help of which you can very simpl
Hunter Spike
Jaime Humberto Gomez Arias
Göstergeler
Hunter Spike This indicator consists of two regression channels calibrated with the current movement of the synthetic index algorithm, for any Deriv or Weltrade broker. Each channel has a signal, a target that alerts us when the price touches them, indicating buys on booms or gains and sells on crashes or pains. -configuration for booms or gains: Channel zone 1 (30) Channel zone 2 (0) -configuration for crashes or pains: Channel zone 1 (100) Channel zone 2 (70) Zones freely configurable by
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
Göstergeler
ATREND: Nasıl Çalışır ve Nasıl Kullanılır ### Nasıl Çalışır "**ATREND**" göstergesi, MT5 platformu için tasarlanmış olup, traderlara sağlam alım ve satım sinyalleri sağlamak amacıyla teknik analiz metodolojilerinin bir kombinasyonunu kullanır. Bu gösterge, öncelikle volatilite ölçümü için Ortalama Gerçek Aralık (ATR) kullanır ve potansiyel piyasa hareketlerini belirlemek için trend tespit algoritmalarıyla birleştirir. Satın aldıktan sonra bir mesaj bırakın ve özel bir bonus hediyesi kazanın. ##
Market Perspective Structure Indicator MT5
Mykola Khandus
Göstergeler
Overview The Market Perspective Structure Indicator is a comprehensive MetaTrader indicator designed to provide traders with a detailed analysis of market structure across multiple timeframes. It identifies and visualizes key price action elements, including swing highs and lows, Break of Structure (BOS), Change of Character (CHOCH), internal structures, equal highs/lows, premium/discount levels, previous levels from higher timeframes, and trading session zones. With extensive customization opt
ATR HeikenAshi by Gerega
Illia Hereha
Göstergeler
The ATR Indicator Based on Heiken Ashi is a unique volatility analysis tool that combines the Average True Range (ATR) with Heiken Ashi candlestick calculations to provide a smoother and more reliable measure of market volatility. Unlike the traditional ATR, which uses standard candlesticks, this indicator applies the Heiken Ashi formula to filter out market noise and deliver a clearer volatility signal. Key Features: • ATR Calculation Based on Heiken Ashi Candlesticks – Offers a more stable v
FREE
Classic Renko Indicator
Denis Kislicyn
Göstergeler
This MT5 indicator provides real-time updates of classic Renko charts. Renko charts focus on price movement, filtering out noise and highlighting trends. What are Renko candles? Renko charts display price movement using "bricks" of equal size, ignoring time. A new brick is drawn only when the price moves by a specified amount. They help visualize trends by removing time-based noise. Parameters - BrickSizePoints  (20): Renko brick size in points - HistoryDepthSec  (3600): Historical data to ini
FREE
Binary Options Premium V8
Md Meraz Mahmud
Göstergeler
Hello My Dear Friend, im introduce about Binary Option Premium V8 it work, all currency pair 1 minute time frame, 1-5 minute expire 100% non repaint, no delay signal Alright. This indicator works on MT5 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle. A red arrow means sell and a green arrow means buy. for easy identification of trade signal. Are you okay with that?  W
Seconds Charts
Aleksandr Goryachev
Göstergeler
Micro  ******************* Секундные графики MT5 ********************** Более точного инструмента для входа в сделку вы не найдёте. Входные параметры: Timeframe, sek - период построения графика, секунды Displayed bars - отображаемые бары Step of price levels, pp, 0-off - шаг отрисовки ценовых уровней, пункты Scale points per bar, 0-off - масштаб в пунктах на бар Show lines - отображение текущих уровней Show comment - отображение комментария Standard color scheme - стандартная цветовая сх
AdvancedForecasterPro
Le Parquet Trading Floor
Göstergeler
Genel Bakış Advanced Key Levels Predictor EA , MetaTrader 5 için geliştirilmiş, gelişmiş teknik analiz ile tahmin algoritmalarını birleştirerek piyasanın önemli seviyelerini belirleyen ve gelecekteki fiyat hareketlerini öngören sofistike bir Uzman Danışmandır (EA). Bu EA, traderların bilinçli kararlar vermesine yardımcı olmak için net görsel göstergelerle kapsamlı grafik yetenekleri sunar. Temel Özellikler Ana Seviye Tespiti Destek ve Direnç Seviyeleri : Gelişmiş algoritmalar kullanarak öneml
NosTraderMus LinearRegressionBands MT5
Victor Gauto
Göstergeler
NosTraderMus LinearRegressionBands MT5 — Doğrusal regresyon kanalı + RSI ve sinyal okları NosTraderMus LinearRegressionBands MT5 , fiyatların kayan bir penceresi üzerinde bir regresyon doğrusu çizer ve artıkların (rezidülerin) standart sapmasına dayanan dinamik bir kanal oluşturur. Bu istatistiksel kanal üzerinde gösterge, RSI filtresi (seçilebilir periyot / zaman dilimi) uygular ve “aşırı seviye + onay” koşulu geldiğinde alış/satış okları çizer. Sinyaller mum kapanışında değerlendirilir ve yeni
FX Levels Premium indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Göstergeler
Fx Levels Premium Indicator Support and Resistance are important concepts in trading. Fx Levels Premium was created to easily draw important levels of support and resistance for the active trader. The indicator will give you all important levels (support/resistance) to watch for a wide range of assets. Trading without these levels on your chart is like driving a car for a long journey without a roadmap. You would be confused and blind. Support and resistance levels should be used as guideline
ZigZag SMC Premium MT5
Kallebe Lins De Oliveira Santos
Göstergeler
If you are looking for precision in identifying strategic tops and bottoms, the ZigZag SMC/SMT Indicator for MT5 is the tool that will contribute to your technical analysis. Developed based on the advanced concepts of Smart Money Concepts (SMC) and Smart Money Trap (SMT), it offers an insight into market behavior, helping you make decisions. What will you find in this indicator? Automatic identification of strategic tops and bottoms Based on institutional strategies Ideal for analyzing liqu
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Göstergeler
MetaTrader 5 için geliştirilen Weis Wave Scouter ile gelişmiş hacim analizinin gücünü keşfedin! Bu devrim niteliğindeki gösterge, Wyckoff yönteminin ve Hacim Yayılımı Analizinin (VSA) kanıtlanmış ilkelerini birleştiriyor. Operasyonlarında doğruluk ve derinlik arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır ve kümülatif hacim dalgası analizi yoluyla piyasanın taktiksel bir okumasını sunar. Weis Wave Scouter, Classic, NightVision ve OceanBreeze gibi özelleştirilebilir renk temaları ile renkli histogramlar
Hunter trend
Yaroslav Varankin
Göstergeler
Hunter Trend: Arrow Indicator for Binary Options Trading Hunter Trend is an arrow indicator designed for trading binary options (turbo options) on the M1 timeframe, allowing for short-term trading opportunities. How to Trade with this Tool: Signals may appear when a candlestick forms. Once such a signal appears, wait for the closure of that candlestick. Upon the opening of a new candlestick, open a trade for 1-2 candlesticks in the indicated direction. In this case, for 1-2 minutes. A blue dot
Gapscalper AI
Ruben Octavio Gonzalez Aviles
4 (13)
Uzman Danışmanlar
Gapscalper AI , yapay zeka destekli gelişmiş bir alım satım algoritmasıdır. Adil Değer Boşluklarını (FVG) akıllıca tespit eder ve bunları geleneksel teknik analizle birleştirerek fiyat hareketlerini yüksek doğrulukla tahmin eder. Temelinde, özel olarak eğitilmiş bir pekiştirmeli öğrenme modeli bulunmaktadır. Bu model, gizli piyasa verimsizliklerini belirlemek ve dinamik işlem yürütme stratejileri ile bunlardan yararlanmak için dikkatle tasarlanmıştır. Bu yenilikçi yaklaşım, EA'nin yüksek olasılı
NanoVolume Agression
Ciro Battesini
Göstergeler
Indicador que calcula o volume real e a porcentagem da agressão vencedora num determinado período de tempo. Podendo o usuário escolher entre as opções : 3 vezes por segundo ; 2 vezes por segundo ; 1 vez por segundo ; 1 vez a cada 2 segundos ; Exemplo 1: Se o usuário optar pela opção 2 vezes por segundo, o indicador vai mostrar na tela 2 vezes em um segundo a quantidade de contratos negociados (volume real) e quantos por cento a agressão vencedora foi superior a perdedora nesse período. Ou seja,
Envelopes Grid LLM
Sabil Yudifera
Uzman Danışmanlar
The Envelopes Grid LLM strategically leverages advanced deep learning techniques with highly parameterized neural networks to robustly model breakout trading based on precise data distribution analysis. It accurately detects and comprehensively analyzes diverse breakout patterns through optimized neural network parameters, continuously integrating the latest state-of-the-art improvements. Extensive backtesting has consistently validated its strong profit performance across multiple breakout scen
Fractal Model
Barend Paul Stander
Göstergeler
Fractal Model Indicator for Metatrader , meticulously crafted around the renowned Fractal Model by TTrades. This powerful tool empowers traders to navigate price action with precision, leveraging multi-timeframe analysis to anticipate momentum shifts, swing formations, and trend continuations. Designed for MetaTrader , the Fractal Model Indicator combines advanced algorithmic insights with customizable features, making it an essential addition for traders seeking to capitalize on expansive mar
Breakout Retest Scan MT5
Elif Kaya
4.5 (2)
Göstergeler
Contact me for instruction, any questions! - Non-repaint - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. - Lifetime update free Related product: Bitcoin Expert Introduction The Breakout and Retest strategy is traded support and resistance levels. it involves price breaking through a previous level.  The break and retest strategy is designed to help traders do two main things, the first is to avoid false breakouts. Man
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Göstergeler
Protect against whipsaws: revolutionize your swing trading approach Swing Trading is the first indicator designed to detect swings in the direction of the trend and possible reversal swings. It uses the baseline swing trading approach, widely described in trading literature. The indicator studies several price and time vectors to track the aggregate trend direction and detects situations in which the market is oversold or overbought and ready to correct. [ Installation Guide | Update Guide | Tro
Pure Price Action ICT Tools
Cao Minh Quang
Göstergeler
The Pure Price Action ICT Tools indicator is designed for pure price action analysis, automatically identifying real-time market structures, liquidity levels, order & breaker blocks, and liquidity voids. Its unique feature lies in its exclusive reliance on price patterns, without being constrained by any user-defined inputs, ensuring a robust and objective analysis of market dynamics. Key Features Market Structures A Market Structure Shift, also known as a Change of Character (CHoCH), is a pivot
Smart Renko MT5
Young Ho Seo
Göstergeler
Introduction to Smart Renko The main characteristics of Renko Charting concern price movement. To give you some idea on its working principle, Renko chart is constructed by placing a brick over or below when the price make the movement beyond a predefined range, called brick height. Therefore, naturally one can see clear price movement with less noise than other charting type. Renko charting can provide much clearer trend direction and it helps to identify important support and resistance level
Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed MA MT5
Ku Chuan Lien
5 (1)
Göstergeler
Heiken Ashi Smoothed Strategy is a very simple but powerful system to get forex market trend direction. This indicator is actually 2 indicators in 1 pack, Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed Moving Average both included. Because HA (Heiken Ashi) and HAS (Heiken Ashi Smoothed) are calculated in the same one system event with necessary buffers and loop only, so it is the FAST, OPTIMIZED and EFFICIENT HA having the combined indicator of MetaTrader 5. You can choose to display HA and HAS in the sam
Modified Bollinger Bands
Gennadiy Stanilevych
Göstergeler
The standard Bollinger Bands indicator has been improved by integrating additional indications from the Standard Deviation indicator (StdDev), which gives an additional filter for confirming trading signals. In addition, the color of the indicator's lines shows the beginning of a trend, its development and exhaustion. This indicator has a signal block that notifies the trader of the beginning of the trend on any time frame to which it is attached. Settings Type of messages - select the type of
Renko Graph
Iurii Tokman
Göstergeler
Renko graph The Renko indicator in the main chart window at the location with the current price. The indicator displays price changes in the form of rectangles ("bricks") against the background of a regular quote chart. The upward movement of the price, by the number of points specified in the settings, is marked by adding above the previous next rectangle, and downward movement - below the previous rectangle. The indicator is designed to visually identify the main trend. Used to identify key su
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Göstergeler
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Göstergeler
Geri dönüş bölgeleri - seviyeler / Önemli bir oyuncunun aktif bölgeleri TALİMATLAR RUS   /   TALİMATLAR   ENG   /   Sürüm MT4 BU GÖSTERGENİN HER ALICISI       ÜCRETSİZ OLARAK EK   OLARAK   EDİNİN: 3 ay       hizmetten işlem sinyallerine erişim       SÜPER SİNYALLER       — TPSproSYSTEM algoritmasına göre hazır giriş noktaları. 3 ay       Düzenli güncellemelerle eğitim materyallerine erişim - stratejiye ve profesyonel gelişime dalma. Hafta içi 7/24 destek ve kapalı yatırımcı sohbetine erişim - i
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Göstergeler
" Dynamic Scalper System MT5 " göstergesi, trend dalgaları içinde işlem yapmak için scalping yöntemi için tasarlanmıştır. Başlıca döviz çiftleri ve altın üzerinde test edilmiştir, diğer işlem araçlarıyla uyumluluğu mümkündür. Ek fiyat hareketi desteğiyle trend boyunca pozisyonların kısa vadeli açılması için sinyaller sağlar. Göstergenin prensibi. Büyük oklar trend yönünü belirler. Küçük oklar şeklinde scalping için sinyaller üreten bir algoritma trend dalgaları içinde çalışır. Kırmızı oklar yü
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Göstergeler
MetaForecast, fiyat verilerindeki harmonileri kullanarak herhangi bir piyasanın geleceğini tahmin eder ve görselleştirir. Piyasa her zaman tahmin edilemezken, fiyatlarda bir desen varsa, MetaForecast geleceği mümkün olduğunca doğru bir şekilde tahmin edebilir. Benzer ürünlere göre, MetaForecast piyasa eğilimlerini analiz ederek daha kesin sonuçlar üretebilir. Giriş Parametreleri Past size (Geçmiş boyut) MetaForecast'ın gelecekteki tahminler oluşturmak için kullandığı çubuk sayısını belirtir. Mo
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (16)
Göstergeler
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
Deriv boom crash spike killer
Israr Hussain Shah
Göstergeler
2025 Spike Killer Dashboard - Advanced Trading Signals & Market Analytics Transform Your Trading with Intelligent Market Insights! The 2025 Spike Killer Dashboard is a powerful MQL5 indicator that combines cutting-edge signal generation with an intuitive crystal dashboard for real-time market analysis. Designed for traders who demand precision and clarity, this all-in-one tool delivers actionable signals and comprehensive market metrics at a glance. Key Features: Dual Signal System Shved S
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
Göstergeler
A tool for on-chart strategy backtesting and performance analysis. A utility for developing, debugging, and testing custom trading ideas and indicator functions. An indicator designed to quickly test trading concepts and visualize the effectiveness of different input parameters. An all-in-one sandbox for testing everything from simple crossovers to complex, multi-condition trading systems.
TPA True Price Action MT5 Indicator
InvestSoft
4.91 (11)
Göstergeler
TPA True Price Action indicator reveals the true price action of the market makers through 100% non-repainting signals strictly at the close of a candle! TPA shows entries and re-entries, every time the bulls are definitely stronger than the bears and vice versa. Not to confuse with red/green candles. The shift of power gets confirmed at the earliest stage and is ONE exit strategy of several. There are available now two free parts of the TPA User Guide for our customers. The first "The Basics"
Chart Pattern MT5
Young Ho Seo
Göstergeler
Introduction to Chart Pattern MT Chart Pattern MT is a chart pattern scanner to detect the triangle pattern, falling wedge pattern, rising wedge pattern, channel pattern and so on. Chart Pattern MT uses highly sophisticated chart pattern detection algorithm. However, we have designed it in the easy to use with intuitive user interface. Chart Pattern MT will show all the patterns in your chart in the most efficient format for your trading. You do not have to do tedious manual pattern detection an
VTrende Pro
Andrii Diachenko
5 (1)
Göstergeler
VTrende Pro - MTF indicator for trend trading with a display panel for MT5 *** Videos can be translated into any language using subtitles (video language - Russian) Although the signals of the VTrende Pro indicator can be used as signals of a full-fledged trading system, it is recommended to use them in conjunction with the Bill Williams TS. VTrende Pro is an extended version of the VTrende indicator. Difference between Pro version and VTrende: - Time zones - Signal V - signal 1-2 waves -    S
Trend Pro Catcher
Saqib Ayub
Göstergeler
TrendCatcher Indicator - Features and Usage Guide =============================================== Overview -------- TrendCatcher is a MetaTrader 5 (MT5) custom indicator designed for identifying trend changes using Exponential Moving Average (EMA) crossovers with optional Average Directional Index (ADX) filtering. It provides visual signals, alerts, and dynamic trend zones for better trading decisions. Key Features ------------ 1. EMA Crossover Signals    - Fast EMA (default: 20-period) and Sl
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (3)
Göstergeler
BigPlayerRange – MT5 için En İyi Gösterge BigPlayerRange , MetaTrader 5 üzerinde Mini Endeks ve Mini Dolar için en iyi gösterge olarak kabul edilir. Bu güçlü araç, büyük oyuncuların stratejik faaliyet alanlarını vurgulayarak kurumsal teknik analizde yüksek hassasiyet sunar. BigPlayerRange Nasıl Kullanılır: Gösterge, alış bölgelerini (yeşil çizgi) ve satış bölgelerini (kırmızı çizgi) gösterir. Fiyat bu alanların dışına kapandığında trend oluşma olasılığı yüksektir. Yeşil çizginin üzerinde
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (3)
Göstergeler
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
WVAP Scalping
Domantas Juodenis
Göstergeler
Ctrader version available  https://ctrader.com/products/1943   WVAP Scalping Pro – The Ultimate Professional Trading System Revolutionary VWAP + Market Profile Technology for Serious Traders Stop trading blind. WVAP Scalping Pro delivers the most advanced Volume-Weighted Average Price system on MQL5 , combining institutional-grade market profile, triple VWAP confluence, and a professional trading dashboard — all in one powerful tool. This isn’t just another indicator. It’s a complete trading e
TriCurrency Z Score Reversion Signal and Scanner
Kazutaka Yamamoto
Göstergeler
Tri-Currency Z Score Reversion Indicator (MT5) “I tried it all for nearly twenty years—harmonics, Ichimoku, volume, breakouts, moving averages, divergence, correlations, multi-TF.  Helpful, yes—but I wanted a mathematical anchor.” What is TCZ? TCZ isn’t a two-pair correlation spread. It’s a tri-currency, parity-aware indicator: when a valid triangle (e.g., EURUSD–GBPUSD–EURGBP, JPY clusters, Gold–JPY) desynchronizes, a short-lived parity gap appears. TCZ converts that gap to a Z-score and times
AI Arrow
Victor-manuel Lozano Garcia
Göstergeler
QUICK OVERVIEW: Use AI to predict the markets with AI Arrow, the ultimate trading tool, let it manage the probabilities and send you a simple signal in the form of an arrow, ready to trade, no complex configurations. The indicator will analyze the market and let you know when a potential movement will happen, sometimes it takes some extra bars for the movement to happen as it can't predict the exact top/bottom every time. Arrow will appear at the start of a new bar and alert you, so you have ti
Gann Swing Structure MT5
Kirill Borovskii
Göstergeler
This indicator is based on the mathematics of the great trader W.D. Ganna. With its help, you can easily find strong levels by analyzing swings to find the optimal entry point. The indicator works on all instruments and all timeframes. The indicator is fully manual and has control buttons. All you need to do is press the NEW button, a segment will appear, which you can place on any movement, swing or even 1 candle that you want to analyze. By placing the segment, press the OK button. A grid (th
Elliot Waves Analyzer Pro
Viktor Weidenthal
2.67 (3)
Göstergeler
Elliot Waves Analyzer Pro calculates Elliot Waves to Help Identify Trend direction and Entry Levels. Mainly for Swing Trading Strategies. Usually one would open a Position in trend direction for Wave 3 or a Correction for Wave C . This Indicator draws Target Levels for the current and next wave. Most important Rules for Elliot Wave Analysis are verified by the Indicator.  The Pro version analyzes Multiple Timeframes and shows the Subwaves and Target-Levels.   For an Overview  " Elliot Waves Anal
IQ FX Gann Levels MT5
INTRAQUOTES
Göstergeler
IQ FX Gann Levels a precision trading indicator based on W.D. Gann’s square root methods. It plots real-time, non-repainting support and resistance levels to help traders confidently spot intraday and scalping opportunities with high accuracy. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst, whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient mathematics which proved to be extremely accurate. Download the   Metatrader 4 Version
TPTSyncX
Arief
Göstergeler
ÜCRETSİZ AUX Göstergesini, EA desteğini ve tam kılavuzu alın, lütfen ziyaret edin – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 Trend'i Belirle. Deseni Oku. Girişi Zamanla. 30 Saniyede 3 Adım! Kolayca işlem yapın — analiz gerektirmez, Akıllı yardımcınız iş akışınızı basitleştirmeye hazır Artık grafik yüklemesi yok. Akıllı yönelim tespiti ile güvenle işlem yapın. Tüm para birimleri, kripto, hisse senetleri, metaller, endeksler ve herhangi bir zaman dilimi ile uyumludur. Sadece tıklayın ve yürütün
X3 Chart Pattern Scanner MT5
Young Ho Seo
5 (4)
Göstergeler
Introduction to X3 Chart Pattern Scanner X3 Cherart Pattern Scanner is the non-repainting and non-lagging indicator detecting X3 chart patterns including Harmonic pattern, Elliott Wave pattern, X3 patterns, and Japanese Candlestick patterns. Historical patterns match with signal patterns. Hence, you can readily develop the solid trading strategy in your chart. More importantly, this superb pattern scanner can detect the optimal pattern of its kind. In addition, you can switch on and off individu
Gann Price Level MT5
Kirill Borovskii
Göstergeler
The indicator is designed to work on any trading platform. The program is based on proprietary algorithms and W.D.Ganna's mathematics, allowing you to calculate target levels of price movement based on three points with the highest degree of certainty. It is a great tool for stock trading. The indicator has three buttons: NEW - call up a triangle for calculation. DEL - delete the selected triangle. DELS - completely remove all constructions. The probability of achieving the goals is more than 80
Gann Zone Pro MT5
Kirill Borovskii
Göstergeler
This indicator identifies and displays zones, as it were areas of strength, where the price will unfold. The indicator can work on any chart, any instrument, at any timeframe. The indicator has two modes. The indicator is equipped with a control panel with buttons for convenience and split into two modes. Manual mode: To work with manual mode, you need to press the NEW button, a segment will appear. This segment is stretched over the movement and the LVL button is pressed. The level is displayed
IQ Gold Gann Levels MT5
INTRAQUOTES
Göstergeler
IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calculations that proved to be extremely accurate. Indica
South African Sniper Indicator
Joel Malebana
5 (1)
Göstergeler
Introducing the South African Sniper indicator created by a small group of traders with a few years trading trading the financial market profitably . This is a plug and play indicator that provides you with  BUY and SELL (SNIPER ENTRY) signals with TARGET and trail stops. The indicator Works with all MT5 trading instruments. The indicator uses previous  chart data as receipt to speculate on future market moves.  "The South African Sniper indicator community are very happy with the indicator and
Piranha version 2
Maria Strudov
5 (1)
Göstergeler
"Piranha" - an autonomous trading system that determines overbought and oversold levels on the chart. Red and blue zones represent overbought and oversold levels respectively. Entry points are marked with arrows: a downward arrow in the red zone for "sell" and an upward arrow in the blue zone for "buy". The Take profit level is indicated by the green moving average. Key features: Adjusting the Take profit level as the green moving average changes position. Averaging ability when a new market e
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt