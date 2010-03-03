Euro Vision
- Experts
- Sahil Mukhtar
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 11
Euro Vision Expert Advisor
Euro Vision è un robot di trading multi-valuta di nuova generazione, creato esclusivamente per operare su tutte le principali coppie basate sull’euro: EURUSD, EURJPY, EURCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD ed EURNZD. Funzionando sul timeframe H1, il sistema integra modelli di correlazione avanzata con tecniche di scalping di precisione per offrire segnali ad alta probabilità e massimizzare la coerenza.
A differenza dei sistemi mono-coppia, Euro Vision monitora contemporaneamente tutte e sette le coppie in euro, identificando relazioni nascoste e movimenti sincronizzati. Questo garantisce ai trader un flusso costante di opportunità mantenendo un’attenta gestione del rischio.
Perché scegliere Euro Vision
-
Specialista di coppie euro – progettato solo per i cross in euro
-
Motore di correlazione avanzato – allinea più coppie per maggiore accuratezza
-
Precisione nello scalping – individua micro-movimenti per entrate e uscite ottimali
-
Alta frequenza operativa – massimizza le opportunità senza overtrading
-
Automazione professionale – adatta a trader retail e prop firm
Caratteristiche principali
-
Trading multi-valuta: fino a 7 coppie euro contemporaneamente
-
Strategia ad alta percentuale di successo: combina correlazioni di mercato e segnali di scalping
-
Approccio a basso rischio: evita strategie pericolose come Martingala o Grid
-
Gestione dinamica del rischio: impostazioni personalizzabili per la protezione del capitale
-
Pronto all’uso: parametri ottimizzati inclusi
-
Protezione robusta del capitale: meccanismi integrati per stabilità a lungo termine
⚡ Euro Vision è progettato per i trader che cercano numerose opportunità, analisi approfondite e un approccio disciplinato focalizzato sulla forza dell’euro.
ATTENTION! [Purchase 3 EAs and get a free one as gift]
After purchasing, send a private message to receive the full setup.
input description: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764234
User guidelines:
- Currency pair: Attach the EA to EURUSD chart
- Timeframe: H1
- Minimum deposit: $100
- Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
- Brokers: Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)
- Account type: Hedge
- IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!