Euro Vision

Euro Vision Expert Advisor
Euro Vision è un robot di trading multi-valuta di nuova generazione, creato esclusivamente per operare su tutte le principali coppie basate sull’euro: EURUSD, EURJPY, EURCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD ed EURNZD. Funzionando sul timeframe H1, il sistema integra modelli di correlazione avanzata con tecniche di scalping di precisione per offrire segnali ad alta probabilità e massimizzare la coerenza.

A differenza dei sistemi mono-coppia, Euro Vision monitora contemporaneamente tutte e sette le coppie in euro, identificando relazioni nascoste e movimenti sincronizzati. Questo garantisce ai trader un flusso costante di opportunità mantenendo un’attenta gestione del rischio.

Perché scegliere Euro Vision

  • Specialista di coppie euro – progettato solo per i cross in euro

  • Motore di correlazione avanzato – allinea più coppie per maggiore accuratezza

  • Precisione nello scalping – individua micro-movimenti per entrate e uscite ottimali

  • Alta frequenza operativa – massimizza le opportunità senza overtrading

  • Automazione professionale – adatta a trader retail e prop firm

Caratteristiche principali

  • Trading multi-valuta: fino a 7 coppie euro contemporaneamente

  • Strategia ad alta percentuale di successo: combina correlazioni di mercato e segnali di scalping

  • Approccio a basso rischio: evita strategie pericolose come Martingala o Grid

  • Gestione dinamica del rischio: impostazioni personalizzabili per la protezione del capitale

  • Pronto all’uso: parametri ottimizzati inclusi

  • Protezione robusta del capitale: meccanismi integrati per stabilità a lungo termine

⚡ Euro Vision è progettato per i trader che cercano numerose opportunità, analisi approfondite e un approccio disciplinato focalizzato sulla forza dell’euro.

      ATTENTION! [Purchase 3 EAs and get a free one as gift] 

      After purchasing, send a private message to receive the full setup.

      input description: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764234

      User guidelines:

        • Currency pair: Attach the EA to EURUSD chart
        • Timeframe: H1
        • Minimum deposit: $100
        • Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
        • Brokers: Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)
        • Account type: Hedge
        • IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!




        Prodotti consigliati
        AO Trade
        Ka Lok Louis Wong
        Experts
        Il sistema di trading AO è specificamente progettato per il trading di tendenza, utilizzando i tempi di asta o di notizie come punti di riferimento per confrontarli con altri tempi di ordine specifici al fine di anticipare le tendenze di mercato. **Tutti i parametri temporali utilizzati nell'EA si basano sull'orario del tuo terminale. I diversi broker possono operare in fusi orari GMT differenti, il che può variare ulteriormente a causa degli aggiustamenti legati all'ora legale.** **Assicurati
        Urban Pulse
        Fajar Dicky Firmansyah
        5 (1)
        Experts
        Nessun trucco appariscente. Nessuna promessa infranta. Urban Pulse è progettato per i trader che si preoccupano di una cosa: coerenza. Che tu stia scalando attraverso una sfida prop o gestendo il capitale dei clienti, questo EA rimane nei limiti — e consegna. Eseguilo su un singolo grafico: Collega a GBPUSD nel timeframe H1 . Questo è tutto. Un grafico. Un'arma. Importante: Questa versione è disponibile a un prezzo scontato . Prezzo finale: $399. L'accesso anticipato termina presto. Collegamento
        Multi Instruments TrendSystem 3 BS
        Shao Shu Yi
        Experts
        The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 3 BS  MT5 (Blood Sword)  is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA is one of our trend strategies EA, it can be us
        Empire JPY MT5
        Fabriel Henrique Dosta Silva
        Experts
        Robô EMPIRE 15M CADJPY O robô EMPIRE 15M CADJPY foi desenvolvido para operar no par de moedas CAD/JPY com base no gráfico de 15 minutos. Utilizando uma combinação de indicadores técnicos, o robô identifica pontos de entrada e saída no mercado, com foco em uma gestão eficiente de risco. Ele é indicado para traders que buscam uma abordagem conservadora, recomendando-se um saldo inicial de $300 USD. Características de Operação • Prazo: 15 minutos • Por Moedas: CAD/JPY • Saldo Inicial Recomendado
        STF Shadow Timer FX
        Andre Philipp Hollenbach
        Experts
        Shadow Timer FX – Your Smart Assistant for 20 Currency Pairs Trading Forex means staying alert. But monitoring 20 pairs across 5 timeframes at once? That’s not just hard – it’s humanly impossible. That’s exactly where Shadow Timer FX comes in. 2 purchases left and the price increases to 129$ LIVE MONITORING Recommendations: Timeframe M1 to D1 Pairs: EURUSD,GBPUSD, ... all FX Pairs (not indices, not commodities, not stocks, not crypto, not ETFs) Settings: after the purchse write me a message
        Prism Ultimate Pro
        VALU VENTURES LTD
        Experts
        Prism Ultimate Pro Edition - AI Strategy Manager Professional Trading Suite with 100+ Advanced Strategies & AI Performance Management LIMITED TIME OFFERS First 10 Sales: $90 Next 50 Sales: $199 Regular Price: $499 Complete Strategy Arsenal This EA includes a comprehensive library of over 100 distinct trading strategies, categorized for maximum effectiveness. The arsenal covers a vast range of market approaches, including: High-Frequency & Scalping: Micro-scalping, session-based breakouts, and g
        Range Lover
        Sio Kei Wong
        Experts
        Range Lover Trading System System Overview The Range Lover Trading System is a powerful automated trading tool designed to capitalize on market volatility for profit. Users only need to set a price range (upper and lower limits), and the system operates 24/7 without manual intervention. Within the specified price range, the system uses intelligent algorithms to continuously calculate and accumulate profits—the greater the volatility, the higher the returns. Even if the price breaks out of the r
        GdeAsset Blackbox
        Daniel De Almeida Galvao
        Experts
        Получите бесплатно! Моделирование для трейдеров, фондов управления капиталом и разработчиков MQL5 Получите алгоритм этого эксперта, зарегистрировавшись в Gdeasset Blackbox. Сотрудничество с GdeAsset BlackBox: учитывая очевидную потребность в обмене валютой и финансовыми активами, возникает это совместное предложение по распространению инструментов ценообразования среди участников мирового рынка для противодействия глобальной инфляционной девальвации. GdeAsset ищет партнёров для разработки инстру
        FREE
        Fortune EA MT5
        Conor Stephenson
        4.71 (7)
        Experts
        Fortune è un algoritmo complesso che analizzerà e seguirà attentamente la tendenza delle coppie forex. Il consulente utilizza la capacità di leggere simultaneamente le informazioni sull'azione dei prezzi da tutti gli intervalli di tempo. Ciò consente al bot di prendere decisioni astute sugli attuali movimenti dei prezzi e di agire di conseguenza, risultando in un forte trend seguito con frequenti ordini di scalping.      Segnali: ---      Chat di gruppo: https://www.mql5.com/en/users/conorstep
        Golden Days for MT5
        Samuel Cavalcanti Costa
        Experts
        Golden Days MT5 robot con leva finanziaria, estremamente rischioso, con il rischio di perdere il 100% del capitale investito. Attenzione: il rischio è massimo. Potresti effettivamente mandare in tilt il tuo account. Fai attenzione quando usi questo robot. Potresti perdere tutti i tuoi soldi. Tuttavia, se cerchi di usarlo consapevolmente, potrebbe essere il miglior robot che tu abbia mai usato in tutta la tua vita e non troverai mai più un robot così bravo. Informazioni sul robot Golden Days V1:
        AngelsStairwayEUR034
        Hiroshi Aoki
        Experts
        An updated version is now available free of charge. Ver. 034.33   is available. Basics Currency Pair: EUR-USD 5 Minute Display and set the 5-minute chart of EUR-USD. Adjustments may be necessary depending on the broker. In particular, entry is controlled by " エンベロープミドル偏差"  and the ATR 1H value. About Envelope Middle Deviation " エンベロープミドル偏差" is closer to 1.0, the easier it is to enter the market, but at the same time, the rate of being cut-risk increases. About  ATR EntryLimit   ATR Entry Li
        FREE
        Steady Runner NP EA
        Theo Robert Gottwald
        3 (1)
        Experts
        Introducing Steady Runner NP EA (Free Version): Precision Trading for GBPUSD M5 What is Steady Runner NP EA? Steady Runner NP EA is a   mathematically designed Expert Advisor (EA)   exclusively crafted for the   GBPUSD M5 timeframe . Built with advanced algorithms and statistical models, this EA automates your trading strategy to deliver   precision, consistency, and discipline   in every trade. Whether you're a seasoned trader or just starting out, Steady Runner NP EA is your reliable par
        FREE
        Doji Style
        Dimpho Simon
        1 (1)
        Experts
        (Feel free to download this at absolutely no cost, if you like it I have a scalping manager here:  https://www.mql5.com/en/market/product/101312 ) [Feel free to suggest on improvements that can be implemented. This EA will forever remain free.] Timeframe: 5 Min upwards (The 1 minute timeframe has very short candles, stoploss cannot be set) Currencies: Multi Settings: Lotsize: the trading volume for the EA How long a position will be held: 900 000 milliseconds for the 5 minute time or an equav
        FREE
        Horse Rider
        Nikolas Berta
        Experts
        Horse Rider — A Simple Trend-Following EA for Swing Trading  No martingale. No arbitrage. No grid. No high-frequency trading. This expert advisor offers a clean, focused approach to trend-following without unnecessary complexity. Horse Rider is designed for swing trading, emphasizing large wins and controlled losses. Its foundation is built for adaptability and consistency across varying market conditions. While originally developed with prop firm environments in mind, Horse Rider suits a wid
        Emperor Fedor Beat the Market
        Luca Norfo
        1 (1)
        Experts
        A video talks better than many images. We've back tested Fedor, our " last Emperor"  Expert Advisor, on the top traded currency pairs (EURUSD, GBPUSD, JPYUSD), on Stocks Indices (Nasdaq 100, S&P 500), on single stocks and even on commodities (Gold, Oil). We've backtested 15min, 30min, 1H timeframes for the last 20 years. Download the demo version and test it Yourself. Just choose a market, a time frame and a fixed lot size per trade (eg: base_lots=0.01) or a leverage multiple of the account bala
        ELTRA Guardian EA
        Aziz Maulidi Wimantara
        Experts
        Proven consistent performance — backtested from 2021 to 2025 with steady growth every week, month, and year. ELTRA Guardian EA is a fully automated Expert Advisor exclusively optimized for trading XAU/USD (Gold) . It combines precise level-based entries with EMA trend filtering to deliver consistent performance in volatile gold markets. Key Features: Gold-Only Strategy: Specifically designed and tuned for XAU/USD. Fixed Price Levels: Executes trades only when price touches 4-point interv
        Cypher Cobra
        Youssef Souih Hejjaji
        Experts
        Cypher Cobra is now available! Most bots cost thousands of dollars, boast perfect equity curves... and then fail. I’ve also bought bots that were marketed with flawless equity curves, supposedly infallible and almost loss-free—only to spend thousands and find out they don’t work. So, I built my own robots, have been using them for a while, and they really perform as expected. This robot is designed for USDJPY on the 1-hour timeframe, with a very good profit factor of 2.07. It does not use martin
        Multi Instruments TrendSystem 6 CP
        Shao Shu Yi
        Experts
        The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 6 CP  (Central Power ) MT5  is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA is one of our trend strategies EA, it can be
        Nasdaq100 Algo Trading
        Lo Thi Mai Loan
        5 (6)
        Experts
        LIVE SIGNAL (Advanced Indices Pro US30 + Nasdaq Algo V2):  https://www.mql5.com/en/signals/2291778?source=Site+Profile+Seller Versione MT4:   Clicca qui Benvenuto in Nasdaq Algo Trading Questo EA (Expert Advisor) è creato e progettato da un team con oltre 13 anni di esperienza in programmazione e trading. L'EA si concentra sullo sviluppo di un sistema in grado di fornire profitti stabili e a lungo termine. Utilizza strategie senza rischio, evitando metodi come Martingale, Grid e Hedging, cos
        The Moonlight
        verstaburo.com
        Experts
        An amazing USD/JPY robot for SHORT only mode that has made over 250% profit in 1.5 years on ProQuant platform (the project of broker Trading 212 that has been closed recently). Optimized for 1:30 leverage but it's possible to use with any other account settings. First 10 copies of this robot will be sold for a special price of $190 . Then the price will increase. The Moonlight was tested with on ECN account on amazing RoboForex broker, which I can highly recommend. — Please use my partner cod
        Lazy Locker
        Alexey Viktorov
        Experts
        The Expert Advisor trades only Forex currencies on hedge accounts. The strategy depends on the selected trading mode. Trade mode - Weekly/Daily. This means that the trading cycle is limited by a week or a day. Lot size - fixed lot size. Set manually. The bar number of open positions - bar index from the start of the selected trading period for opening Limit or Stop orders. In case of Weekly mode, Н4 bars are considered. In case of Daily, Н1 bars are considered. The closing hour of trade - keep i
        Scalpers MA
        Ivan Simonika
        Experts
        This bot is based on the analysis of adaptive moving averages. The expert is distinguished by stable signals, which can be used as accurate short-term signals. This is a semi-scalping system that analyzes the market using reliable indicators. Scalper is a system or not, depends on the parameters TakeProfit and StopLoss. Using this adviser, you need to understand that this bot requires optimization. The bot works both on netting accounts and on hedging accounts. But the settings must be optimize
        Prime H1 Trader
        Phinnustda Warrarungruengskul
        Experts
        Unleash the Power of Precision Trading Prime H1 Trader is a sophisticated, professional-grade EA engineered for the EURUSD currency pair on the H1 timeframe. This expert advisor isn't just another automated system; it's a meticulously crafted trading tool that integrates a powerful technical strategy to pinpoint optimal entry signals with high accuracy. LIMITED-TIME OFFER: GET 1 FREE EA!  Purchase any of our EAs and receive another one of your choice completely free! Here's how to claim your g
        FREE
        Multi Instruments TrendSystem 2 DM
        Shao Shu Yi
        Experts
        The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 2 DM  (Dual Moving) MT5 is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA is one of our trend strategies EA, it can be used
        Dingo MT5
        Mark Taylor
        Experts
        Introducing the Financial Market " Dingo EA ", the baby cousin of " Chomper " which trades " AUDUSD ", still using the same pioneering " Smart Fully Automated Trading Tech " equipped with advanced filters designed to optimize profitability. Developed over a decade by a team of experienced traders and coders, this expert advisor employs a distinct strategy to analyze and trade the most liquid major currency pair " AUDUSD ". Also, checkout " Chomper ", " Dingo's " big cousin! Don't Buy The Backtes
        Smart Neural Network EURUSD
        Nastassia Vasilenka
        Experts
        Segnali in tempo reale - https://www.mql5.com/en/users/alex.fincone/seller Versione limitata del consulente. Rimangono 7 copie al prezzo di $240 Prezzo successivo $499 Costo finale del consulente $1490. Ogni acquirente riceve istruzioni complete + Impostazioni uniche + Regalo =) Smart Neural Network è una soluzione innovativa per automatizzare le operazioni di trading nei mercati finanziari. Si basa su un potente modello di machine learning sviluppato utilizzando il linguaggio Python. Il consul
        EquityEngine
        Marco Resseghini
        Experts
        Potenzia il tuo portafoglio con EquityEngine: il bot di trading automatizzato che sfrutta il meglio del NASDAQ! EquityEngine è il tuo nuovo alleato nel mondo del trading. Progettato per fare trading sul NASDAQ, questo bot avanzato utilizza algoritmi all'avanguardia per identificare e cogliere le migliori opportunità di mercato, ottimizzando le tue operazioni senza interruzioni. Trading automatizzato intelligente: EquityEngine analizza migliaia di punti dati in tempo reale per eseguire operazion
        Architectural Griding Expert System
        Sina Mohammadamin Shahriari Moghadam
        Utilità
        Architectural Griding Expert Advisor: Advanced Grid Trading System Overview This  Expert Advisor (EA) is a sophisticated grid-based trading system designed for MetaTrader 5 (MT5). Developed by me, this EA automates grid trading strategies with separate configurations for Buy and Sell grids, allowing traders to capitalize on market ranges, trends, and reversals. It incorporates advanced risk management, customizable grid levels, lot sizing modes, and a user-friendly graphical interface (UI) for r
        Sharpshooter MT5
        Agus Santoso
        Experts
        Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/133054 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/133055 "Sharpshooter" – Un colpo, un profitto Ingresso preciso. Uscita pulita. Zero drammi. Sharpshooter è un Expert Advisor (EA) di nuova generazione con una strategia di trading One Shot, che utilizza una combinazione di ATR, Awesome Oscillator (AO) e RSI per individuare l'ingresso più ottimale: un solo colpo, dritto al target. Progettato specificamente per i trader moderni che
        QQQ Trendmaster PRO
        Alex Amuyunzu Raymond
        Experts
        QQQ TrendMaster Pro — MT5 Indicator This is a technical analysis tool designed for trading the Invesco QQQ Trust (Nasdaq: QQQ). It combines several configurable modules to help analyze market structure and trend conditions: Moving Average Crossovers — 200-period and 21-period MA signals. MACD Module — Customizable fast/slow/signal settings (default 10/26/9). Chaikin Money Flow — For volume-based confirmation. Directional Movement Index (DMI) — With adjustable ADX threshold to filter trend streng
        Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
        Quantum Queen MT5
        Bogdan Ion Puscasu
        4.97 (281)
        Experts
        Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
        Argos Fury
        Aleksandar Prutkin
        5 (8)
        Experts
        Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
        Axonshift EA MT5
        Maxim Kurochkin
        5 (17)
        Experts
        AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
        Quantum Baron
        Bogdan Ion Puscasu
        5 (32)
        Experts
        Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
        ARIA Connector EA
        Martin Alejandro Bamonte
        4.93 (14)
        Experts
        Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
        Quantum Emperor MT5
        Bogdan Ion Puscasu
        4.87 (477)
        Experts
        Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
        Mad Turtle
        Gennady Sergienko
        5 (18)
        Experts
        Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 50 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, condiv
        Big Forex Players MT5
        MQL TOOLS SL
        4.75 (118)
        Experts
        We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
        Golden Synapse
        Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
        5 (8)
        Experts
        Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
        The Gold Reaper MT5
        Profalgo Limited
        4.43 (83)
        Experts
        PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
        Quantum Bitcoin EA
        Bogdan Ion Puscasu
        4.95 (118)
        Experts
        Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
        VolumeHedger
        Huseyin Furkan Ozturk
        5 (18)
        Experts
        VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che combi
        AI Gold Sniper MT5
        Ho Tuan Thang
        5 (6)
        Experts
        Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
        Scalp Unscalp
        Connor Michael Woodson
        3.3 (10)
        Experts
        Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 199 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDC
        SGear
        Olesia Kusmenko
        5 (4)
        Experts
        Saldi di fine estate – Offerta a tempo limitato! Si applica un modello di prezzo a livelli: ogni quinto acquisto aumenta il prezzo di 50 $. Con ogni nuovo acquirente, il prossimo livello di prezzo si avvicina, rendendo il tuo ingresso più costoso. Assicura SGear al prezzo attuale prima che venga attivato il prossimo aumento di prezzo. Questa offerta è limitata, sia nel tempo che nella quantità. Dopo di che, si applicherà il prezzo di mercato regolare. Clicca qui -> SGear Signal per monitorare i
        Syna
        William Brandon Autry
        5 (3)
        Experts
        Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
        EA New Player
        Vitali Vasilenka
        5 (9)
        Experts
        EA New Player — Consulente di trading di nuova generazione Un'offerta speciale è valida all'inizio delle vendite: prime 10 copie — $350, successive 20 copie — $500. EA New Player è un consulente di trading unico per MT5, costruito sulla base di 7 diverse strategie di trading classiche. Il consulente è stato creato senza l'uso di intelligenza artificiale, solo sulla base di strumenti di analisi tecnica collaudati. Le sue caratteristiche principali sono la trasparenza della logica, le impostazion
        SmartChoise
        Gabriel Costin Floricel
        4.26 (57)
        Experts
        SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
        VectorPrime EA MT5
        Maxim Kurochkin
        5 (9)
        Experts
        VectorPrime — Sistema algoritmico con logica vettoriale multilivello VectorPrime è un sistema di trading autonomo progettato per un’esecuzione strutturata in condizioni di mercato multi–timeframe. Il suo nucleo si basa sul concetto di analisi vettoriale , in cui la dinamica dei prezzi viene scomposta in impulsi direzionali e strutture matriciali. Il sistema interpreta il flusso del mercato non come segnali isolati, ma come vettori interconnessi che formano una mappa coerente. Moduli principali d
        Burning Grid
        Magma Software Solutions UG
        4.54 (26)
        Experts
        Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
        Ultimate Breakout System
        Profalgo Limited
        5 (23)
        Experts
        IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
        AlphaCore X
        Arseny Potyekhin
        3.69 (26)
        Experts
        AlphaCore X AlphaCore X EA è un sistema di trading all’avanguardia che supera la complessità dei mercati finanziari grazie a un mix unico di analisi guidate dall’IA e algoritmi basati sui dati. Integrando ChatGPT-o1 , l’ultimissimo GPT-4.5 , modelli avanzati di machine learning e un solido approccio Big Data, AlphaCore X raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza. Questo Expert Advisor impressiona per la sua strategia innovativa, l’interazione fluida con l’IA e la sott
        Stock Indexes EA MT5
        MQL TOOLS SL
        4.78 (18)
        Experts
        Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
        Bomber Corporation EA
        Ihor Otkydach
        4.42 (12)
        Experts
        Sono lieto di presentarvi l'Expert Advisor che ho sviluppato in seguito a numerose richieste da parte degli utenti della mia strategia di trading e del mio indicatore proprietari, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Ho quindi creato l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basato sul mio algoritmo originale per identificare e negoziare le divergenze MACD. Si tratta di un sistema di trading automatizzato che: È conforme a
        ENEA mt5
        Vitalii Tkachenko
        5 (3)
        Experts
        Prezzo: 404$ -> 550$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
        Swing Master EA
        Ihor Otkydach
        4.78 (67)
        Experts
        Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping . Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che: Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading, Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale, È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading", Lavora senza martingala e senza griglie di recup
        Bitcoin Robot MT5
        MQL TOOLS SL
        4.5 (131)
        Experts
        The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
        Bitcoin Robot Grid MT5
        MQL TOOLS SL
        4.93 (43)
        Experts
        Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
        XG Gold Robot MT5
        MQL TOOLS SL
        4.2 (86)
        Experts
        The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
        Vortex Gold EA
        Stanislav Tomilov
        5 (23)
        Experts
        Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
        Altri dall’autore
        Dollar Pilot
        Sahil Mukhtar
        Experts
        Questo robot di trading è un expert advisor multi-valuta progettato per il mercato FOREX, specificamente per il trading di coppie USD: USDJPY, GBPUSD e AUDUSD. Funzionando sul timeframe standard H1 (orario), il sistema utilizza l’analisi tecnica per identificare contemporaneamente opportunità di trading su tutti e tre i simboli. Sfruttando la dinamica intermarket e strategie di correlazione, può aprire e gestire posizioni su più coppie simultaneamente, ottimizzando il rischio e massimizzando i
        GoldEdge Scalper
        Sahil Mukhtar
        Experts
        GoldenEdge Scalper è un potente Expert Advisor (EA) progettato per il trading dell’ORO e dei suoi vari cross valutari — inclusi XAUUSD, XAUEUR, XAUGBP. Ideale sia per i trader individuali che per i professionisti delle Prop Firm, questo EA si distingue per la sua elevata frequenza di trading e la flessibilità strategica. La sua forza principale è il trading multi-valuta con tutte le coppie legate all’oro, rendendolo una delle soluzioni più complete per il mercato dei metalli preziosi. Perché sce
        CryptoEdge Scalper
        Sahil Mukhtar
        1 (1)
        Experts
        Questo expert advisor (EA) è un robot di trading completamente automatizzato e altamente specializzato, progettato per negoziare Bitcoin (BTCUSD) con precisione nel mercato delle criptovalute in costante attività. Funziona sul timeframe H1 (orario) e sfrutta l’ambiente cripto 24/7 analizzando il comportamento dei market maker (balene) e monitorando i flussi di smart money per identificare opportunità di trading ad alta probabilità. A differenza degli EA tradizionali del Forex, questo sistema è
        Red Berry MT4
        Sahil Mukhtar
        5 (1)
        Experts
        Introduzione: Red Berry è un robot di trading alimentato da intelligenza artificiale, progettato sia per i trader FOREX che per i trader di PropFirms. Questo consulente esperto utilizza una strategia unica che combina tecniche avanzate di intelligenza artificiale con analisi tecnica, distinguendosi dai robot di trading tradizionali. Aspetti principali di Red Berry: Alimentato da funzionalità di intelligenza artificiale Progettato per i trader di PropFirm Drawdown standard inferiore al 10% La
        The Apple MT4
        Sahil Mukhtar
        5 (1)
        Experts
        Introduzione: Apple è un robot di trading basato sull'analisi tecnica, sia che tu sia un trader FOREX o PropFirm, questo EA è progettato per te. Questo consulente esperto impiega una strategia di trading che utilizza analisi tecniche avanzate e indicatori personalizzati, distinguendosi dai robot di trading tradizionali. Aspetti chiave di Apple:    Consulente esperto multi-valuta    Basato su funzioni di analisi tecnica    Progettato per trader PropFirm    Drawdown standard inferiore al 10%
        Red Berry MT5
        Sahil Mukhtar
        5 (4)
        Experts
        Introduzione: Red Berry è un robot di trading alimentato da intelligenza artificiale, progettato sia per i trader FOREX che per i trader di PropFirms. Questo consulente esperto utilizza una strategia unica che combina tecniche avanzate di intelligenza artificiale con analisi tecnica, distinguendosi dai robot di trading tradizionali. Aspetti principali di Red Berry: Alimentato da funzionalità di intelligenza artificiale Progettato per i trader di PropFirm Drawdown standard inferiore al 10% La
        The Apple
        Sahil Mukhtar
        4.5 (8)
        Experts
        Introduzione: Apple è un robot di trading basato sull'analisi tecnica, sia che tu sia un trader FOREX o PropFirm, questo EA è progettato per te. Questo consulente esperto impiega una strategia di trading che utilizza analisi tecniche avanzate e indicatori personalizzati, distinguendosi dai robot di trading tradizionali. Aspetti chiave di Apple:  Consulente esperto multi-valuta  Basato su funzioni di analisi tecnica  Progettato per trader PropFirm  Drawdown standard inferiore al 10%  La str
        Filtro:
        Nessuna recensione
        Rispondi alla recensione