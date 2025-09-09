Euro Vision Expert Advisor

Euro Vision est un robot de trading multi-devises de nouvelle génération, conçu exclusivement pour trader les principales paires basées sur l’euro : EURUSD, EURJPY, EURCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD et EURNZD. Fonctionnant sur l’unité de temps H1, le système combine un modèle avancé de corrélation avec des techniques de scalping de précision pour offrir des entrées de trading à forte probabilité et maximiser la régularité.

Contrairement aux systèmes mono-paire, Euro Vision surveille simultanément les sept paires en euro, identifiant les relations cachées et les mouvements de prix synchronisés. Cela fournit aux traders un flux constant d’opportunités tout en maintenant une gestion disciplinée des risques.

Pourquoi choisir Euro Vision

Spécialiste des paires en euro – conçu uniquement pour les croisements de l’euro

Moteur de corrélation avancé – améliore la précision grâce au multi-paires

Précision du scalping – détecte les micro-mouvements pour optimiser entrées et sorties

Fréquence élevée des trades – maximise les opportunités sans surtrading

Automatisation professionnelle – adaptée aux traders particuliers et aux prop firms

Caractéristiques clés

Trading multi-devises : jusqu’à 7 paires en euro en simultané

Stratégie à haut taux de réussite : combine corrélation inter-marchés et signaux de scalping

Approche à faible risque : sans Martingale ni Grid

Gestion dynamique des risques : réglages personnalisables pour protéger le capital

Prêt à l’emploi : paramètres optimisés inclus

Protection robuste du capital : sécurités intégrées pour une stabilité à long terme

⚡ Euro Vision est conçu pour les traders recherchant des opportunités fréquentes, une analyse approfondie et une approche disciplinée centrée sur la force de l’euro.

User guidelines:

Currency pair: Attach the EA to EURUSD chart

Timeframe: H1

Minimum deposit: $100

Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.

Brokers: Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)



Account type: Hedge

IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!











