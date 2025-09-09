Euro Vision
Euro Vision Expert Advisor
Euro Vision est un robot de trading multi-devises de nouvelle génération, conçu exclusivement pour trader les principales paires basées sur l’euro : EURUSD, EURJPY, EURCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD et EURNZD. Fonctionnant sur l’unité de temps H1, le système combine un modèle avancé de corrélation avec des techniques de scalping de précision pour offrir des entrées de trading à forte probabilité et maximiser la régularité.
Contrairement aux systèmes mono-paire, Euro Vision surveille simultanément les sept paires en euro, identifiant les relations cachées et les mouvements de prix synchronisés. Cela fournit aux traders un flux constant d’opportunités tout en maintenant une gestion disciplinée des risques.
Pourquoi choisir Euro Vision
Spécialiste des paires en euro – conçu uniquement pour les croisements de l’euro
Moteur de corrélation avancé – améliore la précision grâce au multi-paires
Précision du scalping – détecte les micro-mouvements pour optimiser entrées et sorties
Fréquence élevée des trades – maximise les opportunités sans surtrading
Automatisation professionnelle – adaptée aux traders particuliers et aux prop firms
Caractéristiques clés
Trading multi-devises : jusqu’à 7 paires en euro en simultané
Stratégie à haut taux de réussite : combine corrélation inter-marchés et signaux de scalping
Approche à faible risque : sans Martingale ni Grid
Gestion dynamique des risques : réglages personnalisables pour protéger le capital
Prêt à l’emploi : paramètres optimisés inclus
Protection robuste du capital : sécurités intégrées pour une stabilité à long terme
⚡ Euro Vision est conçu pour les traders recherchant des opportunités fréquentes, une analyse approfondie et une approche disciplinée centrée sur la force de l’euro.
input description: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764234
User guidelines:
- Currency pair: Attach the EA to EURUSD chart
- Timeframe: H1
- Minimum deposit: $100
- Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
- Brokers: Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)
- Account type: Hedge
- IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!