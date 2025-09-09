Euro Vision

Euro Vision Expert Advisor
Euro Vision est un robot de trading multi-devises de nouvelle génération, conçu exclusivement pour trader les principales paires basées sur l’euro : EURUSD, EURJPY, EURCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD et EURNZD. Fonctionnant sur l’unité de temps H1, le système combine un modèle avancé de corrélation avec des techniques de scalping de précision pour offrir des entrées de trading à forte probabilité et maximiser la régularité.

Contrairement aux systèmes mono-paire, Euro Vision surveille simultanément les sept paires en euro, identifiant les relations cachées et les mouvements de prix synchronisés. Cela fournit aux traders un flux constant d’opportunités tout en maintenant une gestion disciplinée des risques.

Pourquoi choisir Euro Vision

  • Spécialiste des paires en euro – conçu uniquement pour les croisements de l’euro

  • Moteur de corrélation avancé – améliore la précision grâce au multi-paires

  • Précision du scalping – détecte les micro-mouvements pour optimiser entrées et sorties

  • Fréquence élevée des trades – maximise les opportunités sans surtrading

  • Automatisation professionnelle – adaptée aux traders particuliers et aux prop firms

Caractéristiques clés

  • Trading multi-devises : jusqu’à 7 paires en euro en simultané

  • Stratégie à haut taux de réussite : combine corrélation inter-marchés et signaux de scalping

  • Approche à faible risque : sans Martingale ni Grid

  • Gestion dynamique des risques : réglages personnalisables pour protéger le capital

  • Prêt à l’emploi : paramètres optimisés inclus

  • Protection robuste du capital : sécurités intégrées pour une stabilité à long terme

⚡ Euro Vision est conçu pour les traders recherchant des opportunités fréquentes, une analyse approfondie et une approche disciplinée centrée sur la force de l’euro.

      ATTENTION! [Purchase 3 EAs and get a free one as gift] 

      After purchasing, send a private message to receive the full setup.

      input description: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764234

      User guidelines:

        • Currency pair: Attach the EA to EURUSD chart
        • Timeframe: H1
        • Minimum deposit: $100
        • Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
        • Brokers: Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)
        • Account type: Hedge
        • IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!




