Euro Vision エキスパートアドバイザー
Euro Vision は、主要なユーロ通貨ペア（EURUSD、EURJPY、EURCHF、EURGBP、EURCAD、EURAUD、EURNZD）専用に設計された次世代のマルチカレンシー取引ロボットです。H1タイムフレームで稼働し、高度な相関モデルと精密なスキャルピング技術を組み合わせて、高確率の取引シグナルを生成し、一貫性を最大化します。

単一ペアのシステムとは異なり、Euro Vision は7つのユーロペアを同時に監視し、隠れた関連性や同期した価格変動を特定します。これにより、トレーダーは安定した取引機会を得られ、リスク管理を徹底できます。

Euro Vision を選ぶ理由

  • ユーロペア専門 – ユーロクロスのみを取引

  • 高度な相関エンジン – 複数ペアを分析して精度を向上

  • スキャルピング精度 – 微小な値動きを検出して最適な取引を実現

  • 高頻度取引 – 機会を最大化しつつ過剰取引を回避

  • プロ仕様の自動化 – 個人トレーダーからプロップファームまで対応

主な機能

  • マルチカレンシー取引：7つのユーロペアを同時に取引可能

  • 高勝率戦略：市場間相関とスキャルピングを組み合わせ

  • 低リスク手法：マーチンゲールやグリッドなど危険な戦略を回避

  • ダイナミックなリスク管理：カスタマイズ可能な設定で資金を保護

  • 即戦力：最適化されたパラメータを搭載しすぐに稼働可能

  • 強力な資金保護：長期的な安定性を保証する仕組みを内蔵

⚡ Euro Vision は、頻繁な取引機会、強力な分析力、そしてユーロの強さに完全に焦点を当てた規律あるアプローチを求めるトレーダー向けに設計されています。

      ATTENTION! [Purchase 3 EAs and get a free one as gift] 

      After purchasing, send a private message to receive the full setup.

      input description: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764234

      User guidelines:

        • Currency pair: Attach the EA to EURUSD chart
        • Timeframe: H1
        • Minimum deposit: $100
        • Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
        • Brokers: Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)
        • Account type: Hedge
        • IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!




        レビュー 1
        John Woodward Jr
        370
        John Woodward Jr 2025.12.16 00:50 
         

        I ran Euro Vision in a live account for the past month. My results were not good enough to continue running the EA. Support is very good. I just did not get desired results.

