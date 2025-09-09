Euro Vision
- エキスパート
- Sahil Mukhtar
- バージョン: 1.8
- アップデート済み: 5 12月 2025
- アクティベーション: 11
Euro Vision エキスパートアドバイザー
Euro Vision は、主要なユーロ通貨ペア（EURUSD、EURJPY、EURCHF、EURGBP、EURCAD、EURAUD、EURNZD）専用に設計された次世代のマルチカレンシー取引ロボットです。H1タイムフレームで稼働し、高度な相関モデルと精密なスキャルピング技術を組み合わせて、高確率の取引シグナルを生成し、一貫性を最大化します。
単一ペアのシステムとは異なり、Euro Vision は7つのユーロペアを同時に監視し、隠れた関連性や同期した価格変動を特定します。これにより、トレーダーは安定した取引機会を得られ、リスク管理を徹底できます。
Euro Vision を選ぶ理由
-
ユーロペア専門 – ユーロクロスのみを取引
-
高度な相関エンジン – 複数ペアを分析して精度を向上
-
スキャルピング精度 – 微小な値動きを検出して最適な取引を実現
-
高頻度取引 – 機会を最大化しつつ過剰取引を回避
-
プロ仕様の自動化 – 個人トレーダーからプロップファームまで対応
主な機能
-
マルチカレンシー取引：7つのユーロペアを同時に取引可能
-
高勝率戦略：市場間相関とスキャルピングを組み合わせ
-
低リスク手法：マーチンゲールやグリッドなど危険な戦略を回避
-
ダイナミックなリスク管理：カスタマイズ可能な設定で資金を保護
-
即戦力：最適化されたパラメータを搭載しすぐに稼働可能
-
強力な資金保護：長期的な安定性を保証する仕組みを内蔵
⚡ Euro Vision は、頻繁な取引機会、強力な分析力、そしてユーロの強さに完全に焦点を当てた規律あるアプローチを求めるトレーダー向けに設計されています。
ATTENTION! [Purchase 3 EAs and get a free one as gift]
After purchasing, send a private message to receive the full setup.
input description: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764234
User guidelines:
- Currency pair: Attach the EA to EURUSD chart
- Timeframe: H1
- Minimum deposit: $100
- Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
- Brokers: Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)
- Account type: Hedge
- IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!
I ran Euro Vision in a live account for the past month. My results were not good enough to continue running the EA. Support is very good. I just did not get desired results.