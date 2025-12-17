ZOR AI — Yapay Zeka Destekli Altın Alım Satımında Öncü





ZOR AI, XAUUSD (Altın) piyasasının değişkenliği göz önüne alınarak özel olarak tasarlanmış, otomatik alım satımda yapay zekanın zirvesini temsil eder. On yıllarca süren piyasa verilerini kapsayan geniş bir tarihsel veri tabanını, gelişmiş makine öğrenme algoritmaları ve çok katmanlı sinir ağlarıyla birleştiren ZOR AI, piyasaya sadece tepki vermez, onu öngörür. Bu güçlü EA, gerçek zamanlı olarak uyum sağlar, kalıplardan, volatilite değişimlerinden ve küresel ekonomik ipuçlarından öğrenerek geleneksel stratejileri geride bırakan hassas işlemler sunar. İster deneyimli bir yatırımcı olun, ister kendi firmanızın zorluklarına adım atıyor olun, ZOR AI, tutarlı karlılığa giden yolda kırılmaz müttefikinizdir.





Temel Teknolojiler





* Büyük Veri Temeli — Tarihsel altın fiyat hareketleri, ekonomik göstergeler ve duygu verilerinden oluşan geniş bir veritabanı üzerine kuruludur ve derinlemesine desen tanıma ve tahmin modellemesi sağlar.





* Sinir Ağı Çekirdeği — Fiyat momentumu, hacim artışları ve korelasyon faktörleri gibi karmaşık girdileri işleyerek mikro trendleri benzersiz bir doğrulukla tahmin eden çok katmanlı sinir ağ mimarileri.





* Makine Öğrenimi Adaptasyonu — Takviyeli öğrenme yoluyla sürekli kendi kendini optimize eder; sistem, canlı performansa göre parametrelerini iyileştirir ve manuel müdahale olmadan gelişen piyasa rejimlerine uyum sağlar.





* Risk Bilinçli Zeka — İşlem uygulanabilirliğini gerçek zamanlı olarak değerlendiren entegre dinamik filtreler, her pozisyonun katı risk protokolleriyle uyumlu olmasını sağlarken ödül potansiyelini en üst düzeye çıkarır.





* Yüksek Hızlı İşlem Motoru — Ultra düşük gecikme için optimize edilmiştir, anlık emir yerleştirme ve minimum kayma için ECN brokerleriyle uyumludur.





ZOR AI'yı Benzersiz Kılan Nedir?

Katı göstergelere veya eski kurallara dayanan geleneksel EA'ların aksine, ZOR AI, altın ticaretine hakim olmak için en son yapay zeka teknolojisinden oluşturulmuş canlı bir zekadır.

Temel Odak Noktası: Değerli metaller piyasalarında hem yükseliş trendlerini hem de tersine dönüş kurulumlarını çözmek için XAUUSD'ye aşırı derecede uzmanlaşmıştır. Mimari: Gerçek zamanlı karar verme ve tahmine dayalı analiz için devasa bir veritabanından yararlanan, makine öğrenimiyle birleştirilmiş gelişmiş sinir ağı topluluğu. Strateji Motoru: Volatilite odaklı ortamlarda yüksek olasılıklı girişlere odaklanan, makine öğrenimi yoluyla gelişen uyarlanabilir tek stratejili güçlü motor. Piyasa Kapsamı: Sadece Altın için optimize edilmiş olup, veri odaklı öngörü ile sakin birikim aşamalarından patlayıcı kırılmalara kadar her şeyi ele alır. Risk Kontrolü: Sağlam koruma: Sabit kodlu stop-loss'lar, hesap öz sermayesine dayalı akıllı lot boyutlandırma ve grid veya martingale gibi tehlikeli taktikler yok. Kendi Kendini Optimize Etme: İşlem sonuçlarını analiz eden, kazanma oranlarını artırmak ve aracı kuruma özgü koşullara uyum sağlamak için sinirsel ağırlıkları iyileştiren sürekli ML döngüleri. İşlem Hızı: H1 grafiklerine optimize edilmiş yıldırım hızında işlem, VPS veya yüksek hızlı ECN kurulumlarında sorunsuz performans sağlar. Esneklik: Risk profilleri için kullanıcı dostu girdiler - özel firmalar için muhafazakar, istikrarlı büyüme için dengeli veya yüksek ödüllü arayışlar için agresif. Entegrasyona Hazır: Gelecekteki ML modülü güncellemelerine hazır ölçeklenebilir çerçeve, her yapay zeka odaklı karar için şeffaf kayıt. Şeffaflık: Doğrulanabilir geçmiş testler ve gelecek test sonuçlarıyla desteklenen sinirsel tahminlere ve işlem mantığına ilişkin gerçek zamanlı bilgiler.

ZOR AI, duygusal alım satım tuzaklarını ortadan kaldıran makine öğrenimi ve sinir ağlarıyla desteklenen, kalıcı başarı için tasarlanmıştır. Sağlam yapısı yüksek riskli yöntemlerden kaçınarak, otomatik altın hakimiyeti için güvenilir bir seçenek haline gelir.





Bilgi:





* İşlem çiftleri: XAUUSD (ALTIN)





* Zaman dilimi: H1





* Önerilen yatırım: 400$ ve üzeri





* Minimum yatırım: 100$





* Minimum kaldıraç: 1:400





* Herhangi bir aracı kurumla çalışır, ancak en iyi performans için hızlı işlem ve ECN düşük spread'lere sahip bir aracı kurum önerilir.





Özellikler:





* Sinir ağları ve makine öğrenimiyle desteklenen özel yapay zeka odaklı strateji





* Grid işlemi yok





* Ortalama alma veya martingale yok





* Her işlem için kesin stop loss ve take profit





* Yüksek kaliteli geçmiş veri entegrasyonu ile istikrarlı sonuçlar





* Aracı kurum koşullarına düşük hassasiyet, ancak hızlı işlemde başarılı





* Kurulumu ve yapılandırması kolay





* FTMO ve Prop firması uyumlu





* FIFO kurallarına uygun





Satın Almadan Önce Önemli Notlar:





* Stop Loss, yapay zekanın risk yönetimi için çok önemlidir - bir özellik, bir kusur değil.





* Performansı tek tek günler yerine tam işlem döngüleri (örneğin bir ay veya daha fazla) üzerinden değerlendirin.





* İşlem yapılmayan bekleme süreleri kasıtlıdır; sinir ağı, tespit edilen piyasa anormallikleri veya düşük güvenilirlik kurulumları sırasında duraklayabilir.





* ZOR AI'nin hız optimize edilmiş motorundan tam olarak yararlanmak için aracı kurumunuzun hızlı işlem yürütmeyi desteklediğinden emin olun.





Fiyatlandırma Politikası:

Yapay zekanın üstünlüğünü ve ayrıcalığını korumak için satışa sunulan kopya sayısı sınırlı olacaktır!





Risk Değerlendirmesi